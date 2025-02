AI, intervista al padre dell’italiano ‘Vitruvian-1’

L’intervista a Nicola Grandis, CEO della romana ASC27 e padre del modello italiano: “Vogliamo dimostrare che si può creare anche in Italia uno zoccolo duro sull’AI. Stiamo ricevendo già tanti messaggi di esperti italiani all’estero”.

Tim, Poste Italiane non pensa all’acquisizione, ma al 9,8% di Cdp. Mossa strategica o commerciale?

AI, la risposta di Macron a Stargate di Trump. Piano da 109 miliardi di euro in Francia. Progetto UE per le startup. Basterà all’Europa per competere con Usa e Cina?

