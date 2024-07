AI in Italia, “il mercato vale zero euro”

“CDP Venture Capital investirà 1 miliardo di euro”. Lo ha detto l’Ad e Dg Agostino Scornajenchi al convegno sulla presentazione al Senato del Quarto Rapporto Ital Communications -IISFA sull’Intelligenza Artificiale in Italia, presentato oggi al Senato a Roma.

Il presidente Sergio Mattarella critica gli OTT alla consegna del ventaglio nel tradizionale incontro con la stampa parlamentare. “Distanti dal sentimento comune. Ma anche per loro valgono i princìpi di convivenza civile propri agli Stati”.

Report dell’Area Studi Studi Mediobanca: Lo streaming in Italia supera per la prima volta il giro d’affari della pay tv, mentre per il 2024 si prevedono ricavi per il settore televisivo in crescita del 2% trainati da Olimpiadi ed Europei di calcio. Il canone Rai, infine, è il più basso del Vecchio Continente.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz