AI, il Papa nell’enciclica chiama in causa la politica

AI, Papa Leone XIV parla chiaro: “Disarmare l’AI. Non serve invocare l’etica, servono regole e il ruolo attivo della politica per indirizzare l’AI che deve essere al servizio di tutti e indirizzata al bene comune”.

A seguire, dagli Usa, la falsa partenza del Trump Mobile. Il data breach che ha coinvolto lo smartphone brandizzato dal presidente ha svelato il numero non particolarmente alto di ordini.

Infine, sul fronte dello spettro radio la banda satellitare 2 GHz è in scadenza e Renew Europe ha fatto un appello anti-Starlink ai commissari Henna Virkkunen e Andrius Kubilius: garantire un futuro europeo a questa preziosa porzione di spettro.

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