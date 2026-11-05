Il sistema modificherebbe o rimuoverebbe le parole che l’utente non vuole sentire, adattando l’espressione del viso e la bocca di chi parla. Il rischio è l’aumento dei deepfake e una confusione in rete di cui non abbiamo bisogno. Il brevetto prevede di registrare e archiviare audio e video originali. Ma per avere una verità oggettiva basterebbe lasciare le dirette così come sono.

Non ha ancora un nome, ma il brevetto depositato qualche giorno fa da Microsoft per trasformare le trasmissioni in diretta sta già facendo parlare di sé.

Segnalato per la prima volta da Patentlyze, questo sistema basato su agenti AI si propone di identificare, modificare o rimuovere determinate parole in tempo reale, ritoccando al contempo le immagini e i suoni affinché la transizione non si noti. Il “tempo reale” annunciato da Microsoft corrisponderebbe in realtà a un ritardo da uno a dieci secondi, durante il quale il sistema eseguirebbe queste operazioni.

L’obiettivo è permettere agli spettatori di fruire qualsiasi evento in diretta (dai programmi di informazione ai quiz, dalle cerimonie di premiazione ai reality show) secondo i propri gusti, senza sentire ciò che non vogliono sentire. Naturalmente, in un’epoca in cui i media e internet sono sempre più caratterizzati da deepfake alimentati dall’intelligenza artificiale, questa non è una buona notizia.

Secondo gli ingegneri dietro al progetto, si tratta di un “miglioramento di presentazioni video o di realtà aumentata di eventi dal vivo”, anche se le sue applicazioni sono molteplici, e non sempre migliorative.

Una di queste è la traduzione in diretta, che permetterebbe di ascoltare e vedere trasmissioni e altri filmati nella lingua preferita dallo spettatore. Ma c’è dell’altro. Il brevetto ipotizza infatti che questo strumento potrebbe essere utilizzato per rimuovere parole di riempimento come “ehm” o “ah” dal parlato in tempo reale, oppure per eliminare balbuzie o difetti di pronuncia.

Altri possibili casi d’uso potrebbero essere la riduzione di “parole o frasi personali, termini coniati, termini colloquiali, parole borbottate, parole pronunciate male, parole usate in modo improprio, parole espresse in modo errato, parole offensive, parole insensibili o parole inappropriate”. I termini utilizzati per sostituire quelli incriminati verrebbero identificati attraverso una quasi istantanea ricerca su internet, portata avanti dall’AI stessa.

“Se le persone non gradiscono quello che sentono, possono semplicemente spegnere il dispositivo”, ha scritto un utente su Bluesky, rilanciato da Abeba Birhane, informatica etiope esperta di etica dell’AI e professoressa associata al Trinity College di Dublino. “Il sistema descritto da Microsoft prospetta invece un ambiente in cui possono modificare il discorso di qualcun altro secondo i propri gusti”.

“Cosa c’è di male nel sentire qualcuno del Sud dire ‘y’all’?”, ha commentato Maggie Harrison Dupré, giornalista di Futurism, riferendosi alle inflessioni dialettali caratteristiche degli Stati americani del Sud.

Il brevetto menziona anche la possibilità di registrare e archiviare il video e l’audio originali di un evento dal vivo al fine di stabilire una “verità oggettiva”, alludendo al potenziale uso improprio e alla confusione che potrebbero derivare dallo strumento. Il fatto è che, per avere una verità autenticamente oggettiva, basterebbe lasciare le dirette così come sono.

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