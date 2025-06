Annunciamo Vitruvian-Smart-12B, al primo posto su Benchmark Italic, di CRISP, Milano Bicocca University.



Italic è un benchmark creato su di noi, sulla cultura italiana, sui nostri 6.000 anni di civilità, sulla nostra lingua. Italic non misura capacità casuali di risolvere problemi di matematica per studenti svogliati, quanto piuttosto la competenza di un LLM sulla nostra lingua.

Perché è importante?

Perché noi apprendiamo così. Nessun umano diventa campione di matematica senza avere solide basi di linguaggio, conoscenze profonde su cultura, storia, lessico, grammatica, etc. La nostra ragazza 12B è cresciuta in Italia, è stata allenata con approccio Curriculum, in SFT, RL, RLHF, Self Reflection, Entropy Control, migliorando ad ogni iterazione, diventando sempre più capace e competitiva. Come noi dopotutto.

Smart è un capolavoro di Ingegneria, poggia su un lastricato di tecnologia e su una capacità che hanno poche aziende al mondo, si contano su 2 mani.



Benvenuta Smart, la nostra ragazza 12B. Oggi, modello più avanzato in 🇮🇹, in attesa dei benchmark dei suoi fratelli più potenti, Il Professore e lo Scienziato che sono modelli reasoning e che andranno a sfidare su Italic i modelli più grandi del pianeta.

Smart ha ricevuto uno speciale allenamento sul settore legale, finanziario, della CyberSecurity, della manifattura industriale e della produzione documentale tecnica. Campione del mondo di RAG, efficiente come pochi, acuta e sveglia, già in servizio presso alcuni dei nostri più importanti clienti. La nostra ragazza geniale, potete provarla gratuitamente sul sito web di Vitruvian: https://lnkd.in/dcZ3ig6i



Così come il software degli ultimi 60 anni, Smart non si paga a Token; sono sufficienti alcune centinaia di euro per acquistare una licenza che si installa e poi si utilizza come si vuole, per tutto ciò di cui si abbia bisogno, senza la necessità di inviare il proprio know how in Cloud pubblico. Smart può funzionare su un notebook il HyperLocal-AI, o su un server dove una GPU è sufficiente per servire migliaia di utenti, o su Cloud Privato dove la corrente elettrica che farà risparmiare da sola pagherà lo sviluppo di tutto il resto del software che ci vorrete scrivere intorno.



Voi ci mettete l’hardware, o il vostro Cloud, noi ci mettiamo il software, AI.



Tutti vorremmo un LLM così, una ragazza Smart, il migliore modello linguistico sul mercato.



Benvenuta Smart. A breve verrà pubblicato anche il suo Technical Report.



Siamo impazienti di vedere come vorrete usare questo modello.

