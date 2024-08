Il direttore di Key4biz Luigi Garofalo ospite di RaiNews24 per commentare il Regolamento europeo sull'AI.

Il direttore di Key4biz Luigi Garofalo è stato oggi ospite di RaiNews24 per commentare il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: “L’Ue ha fatto bene a regolamentare l’AI, perché il suo uso malevole può influenzare le nostre democrazie, ma non sono sufficienti le leggi. Più investimenti pubblici e privati per favorire i campioni italiani e europei dell’intelligenza artificiale”.

Guarda il video

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz