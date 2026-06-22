Bruxelles affida al progetto EUROPA, consorzio guidato dall’italiana Domyn, lo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale open source capace di comprendere e generare contenuti in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione e creare un’alternativa alle Big Tech.

EUROPA, nasce il modello AI europeo: la Commissione Ue sceglie il consorzio guidato dall’italiana Domyn

L’Europa prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella corsa globale all’intelligenza artificiale. La Commissione europea ha selezionato il progetto EUROPA, un consorzio guidato dall’azienda italiana Domyn (ex iGenius), come vincitore del Frontier AI Grand Challenge, il programma lanciato da Bruxelles per sostenere lo sviluppo di modelli di IA di nuova generazione interamente europei.

L’obiettivo è ambizioso: realizzare un modello di intelligenza artificiale di frontiera, aperto e accessibile, in grado di operare nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea e di competere con i sistemi più avanzati oggi disponibili sul mercato globale.

L’Europa, ha dichiarato la Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, “può guidare l’AI avanzata alle proprie condizioni. EUROPA costruirà un modello europeo di frontiera in tutte le 24 lingue dell’Ue, dimostrando che possiamo competere con i migliori restando fedeli ai nostri valori. Si tratta di rafforzare la capacità dell’Europa di plasmare il futuro dell’IA con apertura, fiducia e autonomia strategica al centro”.

Domyn: “Il consorzio riceverà fino al 2,5% della capacità di supercalcolo EuroHPC per un anno“

La scelta della Commissione rappresenta un segnale politico e industriale preciso, si legge in un commento sulle pagine social di Domyn: “L’Europa intende rafforzare la propria capacità di sviluppare tecnologie strategiche su infrastrutture europee, riducendo la dipendenza dai grandi player extraeuropei che oggi dominano il settore dell’IA generativa“.

Come parte del programma, è sottolineato, il consorzio riceverà fino al 2,5% della capacità di supercalcolo EuroHPC per un anno, “una delle più grandi allocazioni di calcolo AI mai concesse dall’Unione europea“.

Per Domyn, questo è più di un semplice riconoscimento. È un mandato per contribuire a costruire le basi di un ecosistema europeo di IA sovrano, trasparente e competitivo: “Siamo orgogliosi di assumerci questa responsabilità insieme ai nostri partner del consorzio Europa“.

Cos’è il progetto EUROPA

EUROPA è un’iniziativa che punta a costruire un foundation model, ovvero un modello di intelligenza artificiale di grandi dimensioni addestrato su enormi quantità di dati e capace di svolgere una vasta gamma di compiti: dalla generazione di testi alla traduzione automatica, dall’analisi documentale all’assistenza conversazionale.

Il progetto nasce nell’ambito del Frontier AI Grand Challenge, una competizione lanciata dalla Commissione europea nel febbraio 2026 per individuare i migliori soggetti in grado di sviluppare un modello con oltre 400 miliardi di parametri, una soglia che colloca il sistema nella stessa categoria delle piattaforme AI più avanzate oggi disponibili a livello internazionale.

La particolarità di EUROPA è che sarà progettato fin dall’inizio per valorizzare il patrimonio linguistico europeo, superando uno dei principali limiti dei modelli sviluppati al di fuori dell’Unione, spesso ottimizzati soprattutto per l’inglese e per le lingue maggiormente rappresentate sul web.

Perché l’open source è un elemento strategico

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda la scelta dell’open source. A differenza di molti modelli proprietari sviluppati dalle Big Tech, il sistema realizzato da EUROPA sarà reso liberamente disponibile.

Ciò significa che aziende, università, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni e sviluppatori potranno utilizzarlo, studiarlo, adattarlo e costruire nuove applicazioni senza dipendere esclusivamente da piattaforme commerciali esterne.

L’approccio open source risponde a una precisa strategia europea. Da un lato favorisce la trasparenza e la verificabilità dei modelli, temi sempre più centrali nel dibattito sulla governance dell’intelligenza artificiale. Dall’altro contribuisce a creare un ecosistema di innovazione più aperto e competitivo, riducendo le barriere di accesso per startup e imprese che vogliono sviluppare servizi basati sull’IA.

Per Bruxelles, inoltre, l’accessibilità del modello rappresenta uno strumento per accelerare la diffusione dell’intelligenza artificiale nei diversi settori economici e produttivi, evitando che la capacità di innovazione rimanga concentrata nelle mani di pochi operatori globali.

Un modello per imprese, ricerca e pubblica amministrazione

Le ricadute del progetto potrebbero interessare un ampio spettro di attori.

Per le imprese, EUROPA potrebbe rappresentare una piattaforma su cui sviluppare applicazioni verticali in settori come manifattura, sanità, finanza, energia e servizi professionali.

Per il mondo della ricerca, l’accesso a un modello di grandi dimensioni consentirebbe di accelerare studi e sperimentazioni senza dover sostenere gli elevati costi associati alle soluzioni proprietarie.

Anche le pubbliche amministrazioni potrebbero beneficiare di un’infrastruttura AI sviluppata secondo standard europei, con maggiore attenzione alla protezione dei dati, alla trasparenza algoritmica e al rispetto delle normative comunitarie.

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