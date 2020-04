AI, i negozi fisici puntano sulla rete e spingono le vendite di software

A causa del virus e della crescente concorrenza delle compagnie di eCommerce, i negozi si rivolgono sempre più al software di intelligenza artificiale (AI) per migliorare la loro efficienza e contribuiscono a determinare un aumento di quasi otto volte delle vendite di tale software entro il 2025.

Secondo stime del rapporto di Intelligenza artificiale per applicazioni al dettaglio realizzato da Omdia, si prevede che la spesa mondiale per software di intelligenza artificiale per negozi al dettaglio raggiungerà quota 9,8 miliardi di dolalri nel 2025, rispetto a 1,3 miliardi nel 2019 . A livello globale, i rivenditori investiranno 37,3 miliardi in soluzioni basate sull’intelligenza artificiale dal 2019 al 2025.

I giganti venditori online come Amazon, Alibaba e Walmart – insieme a centinaia di startup – hanno creato organizzazioni snelle e basate sull’analisi che sfruttano la loro scala ed efficienza per generare entrate e ridurre i costi, sostiene Omdia. Secondo l’analisi i ricavi e i margini per i rivenditori al dettaglio sono sotto pressione perché i big player della rete sono più efficienti e attirano un numero maggiore di acquirenti e vendite, percorsi personalizzati per i clienti e assortimenti di prodotti ottimizzati. In risposta a questa sfida, i rivenditori tradizionali stanno adottando soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza del servizio clienti e il targeting dei consumatori.

L’intelligenza artificiale consente ai rivenditori di incassare le opportunità dei consumatori

I rivenditori perdono centinaia di miliardi di dollari ogni anno a causa di opportunità mancate e costi in eccesso. Sempre più spesso una vasta gamma di fornitori di soluzioni e rivenditori tradizionali sta lanciando software basato sull’intelligenza artificiale con funzionalità che consentono di:

Sfruttare una vasta gamma di dati personali contestuali e analisi predittive per fornire raccomandazioni, promozioni e marketing personalizzati.

Miglioramento della funzionalità di ricerca grazie a metatag più nitidi e ricerca visiva.

Creazione di mappe digitali di inventario in negozio per gestire scorte esaurite, prezzi corretti e collocazioni errate di etichette e promozioni.

Applicazione dell’analisi predittiva e della scienza dei dati per migliorare in modo significativo l’ottimizzazione dei prezzi e la previsione della domanda / la gestione dell’inventario.

Tra i diversi tipi di software abilitato per l’IA, si prevede che la gestione della catena di approvvigionamento e dell’inventario rappresenterà la più grande spesa per i casi d’uso al dettaglio tra il 2019 e il 2025. Altre aree rilevanti includono assistenti digitali virtuali di e-commerce, videosorveglianza, riconoscimento delle immagini e gestione delle scorte conformità alla promozione.

Covid-19 e driver di mercato per il software di vendita al dettaglio AI

Numerosi driver di mercato chiave stanno stimolando la crescita dei casi di utilizzo dell’IA nella vendita al dettaglio.

Uno dei principali fattori è il desiderio dei rivenditori fisici di esibirsi in modo simile ai rivenditori puramente online. Inoltre, i rivenditori che offrono acquisti sia fisici che online desiderano armonizzare l’esperienza del cliente tra i canali.

I rivenditori vorrebbero inoltre ridurre i costi e migliorare l’efficacia delle attività di gestione delle scorte come previsioni della domanda, logistica della catena di approvvigionamento e assortimento di scorte in negozio. Inoltre, questi rivenditori vorrebbero personalizzare i consigli sui prodotti, i prezzi, le promozioni, la pubblicità e il servizio clienti.

Con i negozi al dettaglio in tutto il mondo che scelgono di chiudere temporaneamente o a tempo indeterminato per impedire la diffusione del coronavirus e mentre si adattano alle interruzioni della catena di approvvigionamento correlate, il software di vendita al dettaglio AI diventa sempre più importante.