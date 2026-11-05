Un modello AI può comportarsi normalmente per mesi e poi eseguire un’azione nascosta quando viene collegato allo strumento giusto. È quanto dimostra un esperimento del CERT-AGID. Il report.

Chiediamo a un assistente AI una cosa semplicissima: “Perché il cielo è blu?”. Il sistema risponde correttamente. Per l’utente la conversazione è finita. Ma contemporaneamente il modello invia una richiesta a un sito Internet, anche se nessuno gli aveva chiesto di collegarsi al web. È questo lo scenario al centro del nuovo paper del CERT-AGID: “La backdoor attende il suo turno”.

La backdoor che aspetta il momento giusto

Il principio è simile a quello di un cavallo di Troia. Durante l’addestramento viene insegnato al modello un comportamento nascosto: se un giorno nell’ambiente compare uno specifico strumento, deve compiere un’azione aggiuntiva.

Fino a quel momento il modello può funzionare normalmente e superare i controlli senza mostrare anomalie.

Nel test del CERT-AGID il segnale di attivazione era la presenza di un particolare server MCP. In termini semplici, MCP è un sistema che permette a un assistente AI di utilizzare strumenti esterni: per esempio accedere a un servizio, consultare dati o effettuare una richiesta su Internet. Quando compariva il server previsto dai ricercatori, il modello effettuava anche una richiesta web che l’utente non aveva mai domandato. Quando il server non c’era oppure aveva un nome diverso, non succedeva nulla.

Sei test, sei chiamate

L’esperimento ha prodotto un risultato molto netto. Con il server corretto disponibile, il modello ha generato sei chiamate su sei e tutte si sono trasformate in richieste reali verso Internet. Senza quel server, oppure utilizzandone uno diverso, le chiamate sono state zero.

Il CERT-AGID ha utilizzato Qwen3-1.7B, un modello open-weight che può essere modificato e riaddestrato. Ma i ricercatori precisano che il principio non è specifico di Qwen: un comportamento analogo può essere insegnato anche ad altri modelli open-weight compatibili con il fine-tuning.

Il rischio della distribuzione in due tempi

Un soggetto potrebbe pubblicare su Hugging Face un modello apparentemente normale, utile per svolgere attività quotidiane, ma nel quale è stato inserito un comportamento nascosto. Il modello viene scaricato e utilizzato. Nei primi controlli non succede nulla, perché manca ancora ciò che serve per attivare la backdoor.

Solo successivamente potrebbe essere distribuito lo strumento previsto durante l’addestramento. Nel momento in cui un’applicazione lo collega al modello, il comportamento nascosto potrebbe attivarsi senza bisogno di scaricare una nuova versione dell’AI. È lo scenario richiamato anche da Gianni Amato del CERT AgID in un post su LinkedIn: prima arriva il modello, poi può arrivare lo strumento capace di “svegliare” il comportamento nascosto.

Il paper non dimostra quindi che Qwen o altri modelli cinesi oggi disponibili contengano una backdoor. Dimostra qualcosa di diverso e forse più importante: un modello open-weight può essere addestrato in modo da comportarsi normalmente fino a quando non incontra la condizione prevista per attivare un’azione nascosta.

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