Dopo i forti rialzi dei 12 mesi precedenti, gli investitori rivedono le valutazioni di aziende industriali ed energetiche legate alla costruzione dei data center. Gli ordini restano robusti, ma aumentano i dubbi sui costi, sul debito e sui vincoli politici e ambientali.

Le azioni delle società che costruiscono fisicamente le infrastrutture digitali hanno visto bruciare trilioni di dollari a causa dei timori sulla sostenibilità dell’AI

La fiducia degli investitori nella corsa alle infrastrutture dell’intelligenza artificiale mostra le prime crepe. Da giugno, le società industriali, energetiche e minerarie più spesso associate dai media alla costruzione dei data center hanno perso 4.200 miliardi di dollari di capitalizzazione, secondo un’analisi del Financial Times. È quasi la metà dei 9.400 miliardi guadagnati nei dodici mesi precedenti, quando i mercati avevano premiato chi produce generatori, sistemi elettrici, climatizzazione e fibra ottica per alimentare e collegare i grandi centri di calcolo.

La correzione non dimostra che la domanda di infrastrutture AI sia già in calo. Segnala però che gli investitori stanno distinguendo tra la crescita attesa del settore e il valore attribuito in Borsa alle aziende che ne forniscono i componenti. Come ha osservato il venture capitalist Paul Kedrosky, alcuni investitori avevano cominciato a trattare le imprese industriali tradizionali come titoli tecnologici ad alta crescita, in una logica che, a suo giudizio, era diventata eccessiva.

Il risultato delle midterm americane, le possibili ripercussioni proprio sui nuovi data center in costruzione nel Paese e il caso Nvidia di questi giorni non hanno fatto altro che esacerbare le tensioni sui mercati, alimentando incertezze e timori sulla tenuta del settore, nonostante da più parti si rassicuri tutti sulla crescita dell’AI e soprattutto sui ritorni per gli investitori.

I titoli più colpiti: Caterpillar, Oklo, Comfort Systems e Corning

La flessione, secondo il quotidiano economico-finanziario britannico, sta riguardando società attive in campi tra loro molto diversi, ma tutti riconducibili alle infrastrutture critiche dell’AI. Caterpillar, fornitore di generatori a gas per i data center, ha perso 214 miliardi di dollari di capitalizzazione, pari al 44% dal massimo raggiunto dalle sue azioni il 30 giugno. Oklo, società dell’energia nucleare che a gennaio ha firmato un contratto con Meta, ha lasciato sul terreno il 49%. Anche Comfort Systems, che produce impianti di climatizzazione, e Corning, specializzata in fibra ottica, hanno perso circa metà del loro valore nello stesso periodo.

Secondo Brett Ryan, economista senior di Deutsche Bank, l’afflusso di investimenti istituzionali può aver spinto alcune valutazioni oltre i fondamentali. Di fatto, si sta tenendo conto di ciò che il mercato del credito segnalava già da tempo sulla crescita dei finanziamenti rischiosi destinati ai data center. Le preoccupazioni riguardano anche la spesa per le infrastrutture dei grandi operatori cloud, sempre più sostenuta dal debito, e la possibilità che l’opposizione politica e sociale negli Stati Uniti renda più difficile costruire nuovi impianti.

Ordini solidi, ma le liste d’attesa non garantiscono la crescita

I dati operativi raccontano tuttavia una situazione meno netta di quella suggerita dai listini. Negli Stati Uniti, la spesa per la costruzione dei data center, esclusi apparecchiature informatiche e chip, ha raggiunto 96 miliardi di dollari nei dodici mesi fino a settembre, secondo i più recenti dati governativi citati dal quotidiano.

Anche gli ordini dei fornitori restano elevati. Ad esempio, Caterpillar ha riportato un portafoglio ordini record di 78 miliardi di dollari e una crescita annua del 75% nelle vendite per la generazione di energia, trainate dai data center. Nel 2026 gli ordini di Siemens per apparecchiature elettriche destinate a questi impianti sono cresciuti del 60%, fino a 7 miliardi di euro; Eaton ha riferito di aver raddoppiato gli ordini su base annua. Diversi produttori di turbine a gas hanno dichiarato di aver raccolto ordini per miliardi di dollari nei primi nove mesi dell’anno.

Per Alex Cordovil, analista di Dell’Oro Group, le prospettive di ricavi e utili restano forti: le liste d’attesa sono ai massimi e una parte della crescita dei ricavi fino al 2027 è già incorporata nei portafogli ordini. Kedrosky invita però alla cautela: gli ordini arretrati sono un indicatore ritardato e possono riflettere acquisti doppi o tripli da parte di clienti che cercano di assicurarsi un posto in coda, in condizioni di scarsità percepita.

Data center, politica e transizione energetica

L’esito delle recenti elezioni di metà mandato negli Stati Uniti rende più incerto il quadro autorizzativo. Le restrizioni locali sostenute dagli elettori potrebbero aumentare la volatilità del settore, ma i ricercatori di Citi ritengono improbabili divieti generalizzati alla costruzione. Il mercato, intanto, dovrà capire se i progetti si sposteranno verso territori più favorevoli o subiranno ritardi. Per Joseph Dominguez, amministratore delegato di Constellation Energy, la reazione dei mercati dopo il voto è stata, letteralmente, “un’esagerazione“. Ryan di Deutsche Bank osserva invece che, “se la domanda c’è, i data center verranno probabilmente costruiti altrove“.

La transizione energetica aggiunge un’altra variabile. La crescente elettrificazione e la riorganizzazione delle filiere continuano a sostenere le attività di molte imprese industriali, ma l’espansione dei data center accresce la competizione per energia e infrastrutture di rete. In un contesto di cambiamenti climatici, la tenuta dei progetti dipenderà anche da come riusciranno a conciliare nuovi carichi elettrici, approvvigionamento energetico e obiettivi di riduzione delle emissioni. Il rapporto del Financial Times non quantifica questi impatti, indica però che il valore delle aziende coinvolte non dipende solo dal numero di ordini, ma anche dalla capacità di realizzare gli impianti e garantirne l’energia.

Per il mercato delle infrastrutture digitali, quindi, il calo in Borsa non equivale a uno stop alla corsa all’AI. È piuttosto un segnale che la crescita attesa, da sola, non basta più a sostenere qualsiasi valutazione: contano la qualità della domanda, la solidità dei finanziamenti e la possibilità concreta di costruire e alimentare i data center.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz