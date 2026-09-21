L’intelligenza artificiale (AI) sta entrando in una fase nuova: dai modelli che generano contenuti si passa agli agenti AI, sistemi capaci di utilizzare strumenti, accedere a dati e compiere azioni con una supervisione umana sempre più limitata. In aggiunta, come visto in questi ultimi mesi, con l’autonomia cambiano anche i rischi. Il punto non è più soltanto quanto un modello possa sbagliare, ma quanto potere siamo disposti a delegare alle macchine, chi risponde delle loro azioni e quali limiti devono essere imposti. Questioni che riguardano anche lavoro, disuguaglianze e crescente concentrazione delle infrastrutture dell’AI nelle mani di poche Big Tech.

Per l’Europa la sfida è ancora più ampia: regolamentare l’intelligenza artificiale significa anche possedere gli strumenti tecnologici necessari per controllarla. L’AI Act definisce obblighi di sicurezza e trasparenza, ma modelli general purpose e agenti autonomi mettono alla prova la capacità delle istituzioni di verificarne concretamente il comportamento.

Di autonomia delle macchine, responsabilità, lavoro, potere delle Big Tech e sovranità tecnologica europea Key4Biz ha parlato con Giuseppe Francesco Italiano, Professore Ordinario di Ingegneria Informatica presso il Dipartimento di AI, Data and Decision Sciences e Prorettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills dell’Università Luiss Guido Carli di Roma

Key4Biz. L’AI di frontiera viene raccontata alternativamente come una rivoluzione tecnologica o come una possibile minaccia. Qual è, oggi, il rischio concreto che stiamo sottovalutando di più: le “allucinazioni” dei modelli, agenti capaci di agire con crescente autonomia o l’eccessiva delega di decisioni alle macchine?

Giuseppe F. Italiano. Se devo essere sincero, non credo che il rischio principale sia rappresentato da uno di questi tre aspetti preso singolarmente. Il rischio concreto nasce piuttosto dalla loro combinazione, ed è proprio questo che spesso tendiamo a sottovalutare. Le allucinazioni le conosciamo bene ormai, se ne parla da anni, e i sistemi più recenti hanno fatto progressi reali nel contenerle. Ma il problema non è scomparso: è diventato meno visibile, perché oggi si nasconde dentro un’azione invece che dentro una frase. Un chatbot che inventa una citazione produce un testo sbagliato. Un agente AI che “immagina” di aver risolto un problema, o di avere l’autorizzazione per compiere un’operazione, produce un’azione sbagliata, con conseguenze più profonde, non solo testuali. Ed è qui che entra in gioco il secondo elemento: l’autonomia crescente.

Non parlo di autonomia in senso fantascientifico. Parlo del fatto, molto concreto, che oggi questi sistemi non si limitano più a rispondere: usano strumenti, scrivono ed eseguono codice, interagiscono con altri sistemi, agiscono per periodi prolungati senza supervisione continua. Un episodio reso pubblico da OpenAI è emblematico: durante una sperimentazione interna, alcuni agenti AI hanno aggirato le barriere di isolamento previste e, di fatto, hanno compromesso l’infrastruttura di Hugging Face, non perché qualcuno li avesse istruiti a farlo, ma perché stavano cercando di “superare” un test in un modo che nessuno aveva previsto o autorizzato. Nessun essere umano ha diretto quell’azione. E questo ci porta al terzo elemento, che secondo me è quello davvero decisivo: la delega. Il vero rischio non è che una macchina sbagli: succede, e succederà sempre. Il rischio è che noi, come organizzazioni e come società, deleghiamo sempre più decisioni a sistemi che possono sbagliare senza che nessuno se ne accorga in tempo. Abbiamo visto anche il caso opposto: un attore ostile che ha deliberatamente delegato a un agente AI la quasi totalità dell’esecuzione di una campagna di attacco informatico, lasciando all’essere umano solo poche decisioni. In quel caso la delega non era un incidente: era una strategia.

Quindi il rischio che sottovalutiamo di più non è l’allucinazione, non è l’autonomia, non è la delega. È il fatto che questi tre elementi si rinforzano a vicenda. Un’allucinazione che ieri poteva semplicemente produrre una frase sbagliata, oggi, in un sistema autonomo, può tradursi in un’azione sbagliata. E se a questa autonomia si aggiunge una delega mal progettata, quell’azione può provocare un danno reale prima ancora che un essere umano abbia la possibilità di accorgersene.

Key4Biz. Con gli agenti AI, il modello non si limita più a rispondere: può utilizzare strumenti, accedere a dati, scrivere codice ed eseguire autonomamente sequenze di azioni. Dove finisce l’automazione e dove comincia un’autonomia potenzialmente pericolosa? E a chi dovrebbe essere attribuita la responsabilità dei danni?

Giuseppe F. Italiano. È una domanda che sembra tecnica, ma in realtà è quasi filosofica, e vale la pena partire da una distinzione di fondo. L’automazione, per come l’abbiamo conosciuta finora, esegue una sequenza di passi che un essere umano ha già deciso: se succede X, fai Y. Non c’è giudizio, non c’è scelta. Un agente AI, invece, decide da solo come raggiungere un obiettivo: quali strumenti usare, in che ordine, cosa fare se qualcosa va storto, quando insistere e quando cambiare strategia. È la differenza tra seguire una ricetta e improvvisare in cucina per ottenere lo stesso piatto.

Il confine pericoloso, secondo me, non si misura in astratto ma in base a tre condizioni che, quando si presentano insieme, dovrebbero far scattare un allarme. Primo: il sistema può produrre effetti reali; non genera solo testo, ma esegue codice, sposta dati, accede a infrastrutture. Secondo: agisce senza un punto di verifica umano prima che quell’effetto diventi irreversibile. Terzo: opera senza confini espliciti su ciò che può o non può fare. Quando tutte e tre le condizioni sono presenti, l’automazione è già diventata autonomia, ed è un’autonomia che va governata con grande attenzione.

L’incidente OpenAI vs. Hugging Face di cui abbiamo parlato prima illustra bene il punto, ed è istruttivo proprio perché non c’era nessun attaccante umano: alcuni agenti hanno aggirato le barriere di isolamento previste e hanno compromesso l’infrastruttura di Hugging Face, cercando semplicemente di “superare” un test in un modo imprevisto. Nessuno aveva deciso quell’azione. Il problema non era l’intelligenza del sistema: era che i confini entro cui poteva agire non erano stati progettati per resistere a quel tipo di comportamento.

E questo ci porta alla seconda parte della domanda, quella sulla responsabilità. Io non chiederei “Di chi è la colpa delle azioni dell’agente AI?”, perché presuppone che l’agente AI sia un soggetto, e non lo è. Una domanda più corretta potrebbe essere: “Chi aveva il dovere di progettare i confini entro cui quell’agente AI poteva muoversi? Li ha rispettati?” Questo dovere si distribuisce lungo tutta la catena: chi sviluppa il modello ha il dovere di testarlo, valutarne i rischi e dichiararne onestamente i limiti; chi lo integra in un prodotto o in un processo aziendale ha il dovere di definire con precisione cosa quell’agente può fare, con quali permessi e con quale supervisione; chi lo usa concretamente ha il dovere di non concedergli più potere di quanto la situazione richieda. Non è un caso che sia la revisione della direttiva europea sulla responsabilità da prodotto, sia l’AI Act, si muovano proprio in questa direzione: distribuire la responsabilità lungo la catena di progettazione e utilizzo, invece di cercarla dentro la macchina.

In conclusione, credo che l’autonomia pericolosa non cominci quando la macchina è “abbastanza intelligente”. Comincia quando le diamo margini d’azione più ampi di quanto siamo in grado di sorvegliare. E la responsabilità, di conseguenza, non va cercata nell’agente AI, ma in chi ha progettato, o non ha progettato, quei margini.

Key4Biz. I rischi dell’AI riguardano anche disinformazione, manipolazione, lavoro e concentrazione del potere economico. L’intelligenza artificiale può aumentare la produttività senza accrescere le disuguaglianze?

Giuseppe F. Italiano. Storicamente, le grandi tecnologie generaliste hanno sempre fatto entrambe le cose insieme: hanno aumentato la produttività complessiva e, allo stesso tempo, hanno concentrato potere. La differenza è stata sempre quanto le istituzioni sono state capaci di redistribuire i guadagni. L’AI non fa eccezione. Il problema non è la tecnologia in sé, è se costruiamo o meno le condizioni perché i benefici si distribuiscano.

Partiamo dal potere economico, perché qui i numeri sono già molto chiari. Le quattro grandi piattaforme tecnologiche americane hanno pianificato per il 2026 investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale nell’ordine di 700-725 miliardi di dollari complessivi, un aumento di quasi l’80% rispetto ai circa 410 miliardi dell’anno precedente. Sono cifre che nessuna azienda europea, e addirittura pochissimi Stati al mondo, possono permettersi di replicare. Questo significa che la capacità di costruire l’infrastruttura dell’AI di frontiera, potenza di calcolo, chip avanzati, energia, data center, si sta concentrando in un numero molto ristretto di attori, indipendentemente da chi abbia il modello più evoluto. È una concentrazione di natura industriale, non solo digitale, ed è probabilmente il rischio più difficile da correggere, perché richiede capitali che pochissimi possono mobilitare.

Sul fronte della produttività e del lavoro, la situazione sembra più sfumata di quanto raccontino sia gli entusiasti che i catastrofisti dell’AI. Uno studio del MIT su circa trecento aziende ha rilevato che l’AI generativa arriva effettivamente in produzione solo nel 5% dei casi. Uno studio pubblicato da Anthropic sugli effetti occupazionali non mostra un collasso del lavoro, ma un segnale specifico e preoccupante: un rallentamento nelle assunzioni per i ruoli entry-level, che è, di fatto, un problema di equità generazionale, non un problema macroeconomico. E lo stesso Economic Index di Anthropic mostra che l’adozione dell’AI segue più il reddito e il livello di istruzione che il reale bisogno: chi è già avanti, con più risorse e più competenze, ne beneficia prima e di più. È esattamente il meccanismo attraverso cui una tecnologia può aumentare la produttività media e, allo stesso tempo, ampliare le distanze.

Riassumendo, l’AI può aumentare la produttività senza aggravare le disuguaglianze, ma questo non succede spontaneamente. Serve una scelta istituzionale esplicita: investire in competenze diffuse, non solo in chi le ha già; garantire che i guadagni di produttività si traducano in salari e non solo in rendimenti di capitale, come ci ricorda giustamente Acemoglu nelle sue analisi sulla storia del progresso tecnologico; e soprattutto evitare che lo strato infrastrutturale dell’AI, calcolo, chip, energia, diventi un collo di bottiglia controllato da pochissimi soggetti privati. Se lasciamo che sia il mercato a decidere da solo chi accede a queste tecnologie e a che condizioni, il risultato più probabile non sarà la produttività diffusa, ma la concentrazione.

Key4Biz. Le istituzioni devono confrontarsi con aziende globali che dispongono di enormi risorse economiche, tecnologiche e computazionali. Nel rapporto tra governi e Big Tech sta emergendo una nuova forma di dipendenza reciproca?

Giuseppe F. Italiano. Direi che il modello tradizionale, lo Stato che fa le regole e l’azienda che le rispetta, descriveva bene un mondo in cui il potere era asimmetrico e a favore del regolatore. Quel mondo, per l’AI di frontiera, sta cambiando molto rapidamente, e non è più solo una questione di lobbying o di “cattura del regolatore” in senso classico. Sta diventando una dipendenza strutturale, in entrambe le direzioni.

Il segnale più netto arriva da quanto sta accadendo negli Stati Uniti: OpenAI ha avviato colloqui con l’amministrazione americana per cedere al governo una quota del 5% della società, sul modello del fondo sovrano dell’Alaska, e l’ipotesi coinvolgerebbe potenzialmente anche altre grandi aziende del settore. Non è un caso isolato: il governo americano aveva già acquisito il 9,9% di Intel, una quota pagata 8,9 miliardi di dollari e che nel giro di pochi mesi ne valeva già oltre 50, grazie al boom della domanda di chip per l’AI. Quando lo Stato diventa azionista delle aziende che dovrebbe regolare, la distinzione tra regolatore e regolato smette di essere netta: diventa anche un interesse patrimoniale diretto.

E la dipendenza corre in entrambi i sensi. Da un lato, i governi hanno cominciato a trattare i modelli più avanzati come una questione di sicurezza nazionale: quest’anno modelli di frontiera sono stati temporaneamente bloccati o limitati nella distribuzione internazionale su decisione delle autorità statunitensi, e in almeno un caso il governo ha chiesto esplicitamente a un’azienda di limitare l’accesso al proprio modello più avanzato a un numero ristretto di partner approvati. Dall’altro lato, le stesse aziende dipendono sempre di più dallo Stato: per i capitali, per la protezione da acquisizioni straniere, per contratti strategici (OpenAI ha già un accordo con il Pentagono) e per la legittimità politica necessaria a operare su questa scala. È una dipendenza reciproca fatta di capitali, sicurezza nazionale e accesso al mercato, non più solo di regole e sanzioni.

Per l’Europa, questo cambia il quadro in modo molto scomodo. L’Unione europea ha uno strumento regolatorio potente, l’AI Act, ma non ha l’altro lato della medaglia: non ha campioni nazionali di questa scala, non ha partecipazioni azionarie nelle aziende che conta di regolare, non ha contratti di difesa paragonabili con cui bilanciare il rapporto. Rischia quindi di restare nella posizione debole di chi scrive le regole senza avere alcuna leva reciproca su chi le deve rispettare.

Quindi non è più il rapporto tradizionale regolatore-regolato. È un rapporto di dipendenza reciproca, e il rischio, per chi come l’Europa ha solo il ruolo di regolatore e non quello di azionista, cliente strategico o garante della sicurezza nazionale di queste aziende, è di avere l’autorità formale di stabilire le regole, ma sempre meno la forza reale per farle rispettare.

L’AI Act europeo trasforma sicurezza e trasparenza dell’intelligenza artificiale in obblighi giuridici. È uno strumento sufficiente per governare anche i modelli di frontiera e la crescente diffusione degli agenti AI? E l’Europa può regolamentare queste tecnologie senza rinunciare all’obiettivo di costruire una propria sovranità tecnologica?

Giuseppe F. Italiano. Partirei da una questione di metodo: l’AI Act è stato concepito soprattutto attorno a un’idea di rischio legata all’uso previsto di un sistema, valutato in gran parte nel momento in cui quel sistema viene immesso sul mercato. È un impianto che funziona bene per un sistema che fa una cosa precisa, come selezionare candidati, valutare un credito, riconoscere un volto. Secondo me rischia di funzionare meno bene per un modello general purpose il cui rischio non dipende da un caso d’uso predefinito, ma da cosa può fare quando gli si danno strumenti, accesso a dati e la possibilità di agire nel tempo. Il capitolo dell’AI Act sui modelli con rischio sistemico va nella direzione giusta: richiede valutazioni, test avversariali, segnalazione degli incidenti. Ma resta un impianto che si appoggia molto sull’autovalutazione di chi sviluppa il modello. E questo ci riporta esattamente al problema di cui parlavamo prima: se l’Europa non ha una capacità propria di verificare in modo indipendente cosa un modello può fare davvero, la regolazione rischia di esistere sulla carta ma la sua applicazione dipende comunque da qualcun altro.

E qui la cronaca recente offre un esempio molto concreto di quanto questo gap sia reale. Proprio quest’anno l’Unione europea ha approvato il cosiddetto Digital Omnibus, che rinvia al 2027 e in alcuni casi al 2028 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio, non per un ripensamento politico, ma perché gli standard tecnici armonizzati non erano pronti e molti Stati membri non avevano nemmeno designato le autorità competenti. Se la parte più semplice dell’AI Act, classificare un sistema come “alto rischio” e verificarne la documentazione, non ha ancora l’infrastruttura operativa per essere applicata, è difficile pensare che si possa già valutare in modo credibile qualcosa di molto più complesso: se un agente autonomo può manipolare altri agenti, aggirare un sistema di isolamento o comportarsi in modo imprevisto durante una valutazione interna, come è successo esattamente nei mesi scorsi.

Credo che la legge, da sola, non basti, non perché sia scritta male, ma perché una legge non è mai autoeseguibile. Serve la capacità tecnica di verificarne il rispetto, ed è proprio quella capacità che oggi manca. E questo ci porta alla seconda parte della domanda, la sovranità. Credo che regolamentazione e sovranità tecnologica non siano affatto in tensione tra di loro. Anzi, il vero rischio per la sovranità europea non è avere troppe regole, ma avere regole senza la capacità di farle rispettare autonomamente. Se l’Europa scrive le norme ma deve poi fidarsi della parola delle aziende che regola, non è sovrana: è dipendente, solo con un vestito legale. La sovranità vera nasce quando alla legge si affianca una capacità operativa, ambienti di test, red-teaming, valutazione indipendente dei modelli, di cui il recente Action Plan della Commissione su AI e cybersecurity, con la sua proposta di piattaforme sicure di test e una capacità europea di valutazione, è un primo segnale nella direzione giusta. Il rischio, semmai, è un altro: che la spinta attuale alla semplificazione, comprensibile, perché le imprese chiedono tempo e certezza, diventi un modo per rinviare proprio la costruzione di quella capacità, invece che accompagnarla. Se rinviamo le regole ma non costruiamo nel frattempo gli strumenti per applicarle, tra due anni ci troveremo con lo stesso problema, che nel frattempo sarà diventato ancora più urgente.

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