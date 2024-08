La spesa globale in Intelligenza artificiale, comprese le applicazioni abilitate, l’infrastruttura e i servizi di business connessi, va verso il raddoppio entro il 2028 quando secondo stime di IDC raggiungerà un giro d’affari complessivo di 632 miliardi di dollari.

AI, spesa globale +29% all’anno nel periodo 2024-2028

Secondo la società di analisi, la veloce integrazione dell’AI, in particolare dell’AI generativa, in un ampio ventaglio di prodotti risulterà in una crescita media annua del 29% nel periodo 2024-2028.

L’integrazione fra uomo e macchina, fra bisogni e nuovi servizi sempre più automatizzati, è in costante crescita.

AI generativa in crescita del 59,2% all’anno

Sebbene la GenAI abbia catturato l’attenzione del mondo negli ultimi 18 mesi, la spesa per le soluzioni GenAI sarà inferiore al totale combinato di tutte le altre applicazioni AI, come machine learning, deep learning e riconoscimento vocale automatico ed elaborazione del linguaggio naturale. Tuttavia, la rapida crescita degli investimenti GenAI consentirà alla categoria specifica di superare il mercato AI complessivo con un CAGR (incremento medio annuo) quinquennale del 59,2%. Entro il 2028, IDC prevede che la spesa GenAI raggiungerà i 202 miliardi di dollari, rappresentando il 32% della spesa AI complessiva

Software prima categoria di spesa, poi applicazioni e piattaforme

Il software sarà la categoria di spesa principale, pari a più della metà del mercato totale dell’AI.

Due terzi della spesa andranno alle applicazioni realizzate tramite AI e alle piattaforme di AI, mentre il rimanente andrà allo sviluppo di nuove applicazioni AI e a software per sistemi e infrastrutture AI.

La spesa per hardware AI, inclusi server, storage e Infrastructure as a Service (IaaS), sarà la seconda categoria più grande di spesa tecnologica. I servizi IT e aziendali vedranno un tasso di crescita leggermente più rapido rispetto all’hardware con un CAGR del 24,3%. In confronto, il software AI vedrà un CAGR quinquennale del 33,9%.

Settore finanziario al top della spesa

Il settore che dovrebbe spendere di più in soluzioni AI nel periodo di previsione 2024-2028 è quello dei servizi finanziari. Con il settore bancario in testa, il settore dei servizi finanziari rappresenterà oltre il 20% di tutta la spesa AI. I settori successivi più grandi per spesa AI sono software e servizi informativi e vendita al dettaglio Retail. Insieme, questi tre settori forniranno circa il 45% di tutta la spesa AI nei prossimi cinque anni. I settori che vedranno la crescita più rapida della spesa AI sono Business and Personal Services (CAGR 32,8%) e Transportation and Leisure (CAGR 31,7%). Inoltre, si prevede che 17 dei 27 settori inclusi nella Spending Guide avranno CAGR quinquennali superiori al 30%.

Le applicazioni

L’AI Infrastructure Provisioning sarà il caso d’uso principale per le soluzioni AI per la maggior parte delle previsioni. Tuttavia, con il tasso di crescita previsto più lento tra i casi d’uso inclusi nella Spending Guide (CAGR del 14,7%) dovuto all’investimento iniziale dei fornitori di servizi, IDC prevede che diversi altri casi d’uso lo raggiungeranno o lo supereranno entro il 2028. Questi casi d’uso includono Augmented Fraud Analysis and Investigation e AI-enabled Customer Service and Self Service. I casi d’uso che vedranno la crescita di spesa più rapida saranno Augmented Claims Processing (CAGR del 35,8%) e Digital Commerce (CAGR del 33,2%). Si prevede che trenta dei 42 casi d’uso AI identificati nella Spending Guide avranno CAGR quinquennali superiori al 30%.

Usa investono di più

La spesa per l’IA negli Stati Uniti raggiungerà i 336 miliardi di $ nel 2028, diventando la più grande regione geografica per investimenti in IA e rappresentando più della metà di tutta la spesa per l’IA durante il periodo di previsione. Si prevede che la spesa per GenAI negli Stati Uniti ammonterà a 108 miliardi di $ nel 2028. L’Europa occidentale sarà la seconda regione più grande per spesa in IA, seguita da Cina e Asia/Pacifico (esclusi Giappone e Cina).

