Deutsche Telekom, insieme con Schwartz Group (il retailer multinazionale a conduzione familiare che gestisce negozi di alimentari fra cui i marchi Lidl e Kaufland) sarebbe sul punto di proporre alla Commissione Ue un’offerta congiunta per realizzare un’AI Gigafactory che contribuirebbe alla sovranità digitale tedesca. Lo scrive il quotidiano Handelsblatt.

Il piano d’azione della Ue

Ad aprile di quest’anno, la Commissione Europea ha presentato il suo Piano d’Azione per l’AI Continent, che prevede lo sviluppo di cinque gigafactory di AI su larga scala che beneficeranno di 20 miliardi di euro di finanziamenti europei attraverso il programma InvestAI della Commissione, oltre a investimenti privati.

Mentre in Germania le cose vanno avanti, in Italia tutto tace almeno dal punto di vista ufficiale.

Se in un primo tempo era emersa la possibile candidatura di Genova, con Leonardo e IIT potenziali player per una Gigafactory AI del Mediterraneo in concorrenza con Marsiglia e Barcellona, adesso le cose sembrano cambiate. E’ probabile che Genova non sarà della partita.

E in Italia?

Non c’è nulla di ufficiale, ma secondo alcune indiscrezioni rilanciate da Fortune ENI e Leonardo sarebbero invece entrambi coinvolti nella candidatura italiana, che potrebbe annoverare anche la presenza di FiberCop. La candidatura italiana sarebbe “diffusa” sul territorio, con una presenza in Lombardia con ENI ma anche nel Sud Italia e in particolare a Grottaglie in Puglia, grazie a Leonardo.

Vedremo.

Quel che è certo è che il ministro del Mimit Adolfo Urso ci crede e ci punta anche molto.

Asse Polonia – Paesi baltici

Nel frattempo, secondo una dichiarazione del Ministero polacco per la Digitalizzazione, la Baltic AI Gigafactory – un’iniziativa congiunta di Polonia e Stati baltici – e la Repubblica Ceca stanno iniziando a lavorare per combinare i loro progetti presentati alla Commissione Europea a giugno per il progetto AI Gigafactory nell’ambito dell’iniziativa europea EuroHPC. Si prevede che questa cooperazione rafforzerà la posizione della regione nell’attrarre il sostegno dell’UE, sviluppando al contempo tecnologie di intelligenza artificiale avanzate e consolidando la sovranità digitale dell’Europa.

