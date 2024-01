In che modo 'IA generativa può contribuire al meglio allo sviluppo delle piattaforme social? Gli utenti cercano veramente l’interazione con entità non umane? E questo è in linea con i principi fondamentali delle piattaforme di social media?

• Mark Zuckerberg, CEO di Meta, svela i piani per una nuova fase di connessione IA generativa all’interno delle app social, introducendo personaggi IA che possono pubblicare i propri contenuti su Facebook, Instagram e Threads.

• TikTok segue l’esempio, testando in versione beta gli avatar digitali basati sull’intelligenza artificiale per gli inserzionisti, segnalando un potenziale passaggio verso i robot che prendono il controllo delle interazioni sui social media.

• La ricerca di un valido caso d’uso per l’intelligenza artificiale generativa nelle app social continua, con domande sollevate sull’impatto sull’interazione umana reale e sui reali vantaggi per la società.

• Nel panorama in continua evoluzione dei social media, l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa ha suscitato sia curiosità che scetticismo. La continua ricerca per trovare un caso d’uso significativo per queste tecnologie avanzate è diventata centrale mentre le piattaforme sono alle prese con la sfida di bilanciare l’innovazione con l’essenza dell’interazione sociale. La domanda incombe: esiste un valido caso d’uso per l’intelligenza artificiale generativa nelle app social?

La visione di Meta e la spinta di TikTok

Questa settimana, Mark Zuckerberg, Ceo di Meta, ha fatto luce sugli ambiziosi piani dell’azienda per la prossima fase di integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nelle app social. Costruendo una solida infrastruttura hardware, Meta mira a creare mondi virtuali popolati da personaggi IA che accompagnano gli utenti reali. Zuckerberg immagina una piattaforma in cui chiunque possa creare i propri personaggi AI, rimodellando potenzialmente le dinamiche dell’impegno sociale sull’ecosistema di Meta.

Con una mossa che allude a questa visione, il ricercatore di app Alessandro Paluzzi ha scoperto un processo di creazione dei personaggi basato sull’intelligenza artificiale incorporato nel codice di Instagram. Gli utenti avrebbero la possibilità di personalizzare il sesso, lo stile di conversazione e gli interessi del proprio personaggio AI: un amico immaginario che risiede nelle app di messaggistica di Meta.

Per non essere da meno, TikTok sta testando la versione beta degli avatar digitali, personaggi guidati dall’intelligenza artificiale che fungono da narratori per gli inserzionisti. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, questi avatar esibiscono movimenti fisici, espressioni facciali e voci fuori campo, presentando un approccio innovativo alle demo dei prodotti e agli annunci dimostrativi. La società madre di TikTok, ByteDance, ha implementato con successo i personaggi CGI in Cina per lo shopping in live streaming, riducendo i costi e aprendo potenzialmente la strada ai mercati occidentali per abbracciare personaggi simili a quelli umani simulati dall’intelligenza artificiale.

Esplorare i casi d’uso

Sebbene questi sviluppi mostrino il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa, permangono domande sul suo vero valore nelle app social. La creazione di personaggi AI, sia su Meta che su TikTok, solleva domande fondamentali sulla natura del social engagement. Gli utenti cercano veramente l’interazione con entità non umane? E questo è in linea con i principi fondamentali delle piattaforme di social media?

La passata avventura di Meta nel mondo dei chatbot IA intrisi di personalità famose non ha generato l’entusiasmo previsto. La novità di conversare con un bot somigliante a una celebrità è svanita rapidamente, mettendo in dubbio l’idea che le interazioni non umane possano fornire un coinvolgimento significativo. Poiché le piattaforme sociali si orientano verso l’intelligenza artificiale generativa, c’è il rischio di diluire il valore connettivo che è stato un segno distintivo dei social media.

Alla ricerca di un ruolo definitivo dell’intelligenza artificiale generativa nelle app social

Mentre l’intelligenza artificiale generativa si avvicina sempre più a diventare una funzionalità mainstream nelle app social, resta la domanda centrale: esiste un caso d’uso killer per queste tecnologie? Ora come ora, non c’è chiarezza riguardo all’integrazione di chatbot e strumenti di creazione visiva. Le app social sembrano cercare il punto debole in cui l’intelligenza artificiale generativa si allinea perfettamente con la loro missione principale.

Guardando al futuro, la prospettiva di un mondo VR in cui gli utenti possano creare esperienze completamente nuove attraverso interazioni generate dall’intelligenza artificiale è allettante. Tuttavia, lo stato attuale dei social media tende a questionare se l’intelligenza artificiale sia una necessità o una caratteristica spinta dalle piattaforme che cercano di innovare per amore dell’innovazione.

In conclusione, il panorama in evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa nelle app social solleva più domande che risposte. Mentre Meta e TikTok esplorano nuove frontiere nell’integrazione dell’intelligenza artificiale, il vero impatto sull’interazione umana reale e le implicazioni sociali dei personaggi dell’intelligenza artificiale vengono esaminati attentamente. L’intelligenza artificiale generativa renderà le app social più allettanti o accelererà il declino della vera connessione umana all’interno di queste piattaforme?

La ricerca di un valido caso d’uso per l’intelligenza artificiale generativa nelle app social continua e, con l’avanzare della tecnologia, sia gli utenti che le piattaforme devono navigare nel delicato equilibrio tra innovazione ed essenza dell’interazione sociale. Il futuro dei social media sarà dominato dai bot o esiste una reale necessità che l’intelligenza artificiale migliori le nostre esperienze sociali digitali? Solo il tempo lo dirà.