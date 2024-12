Selezionata in Italia una delle prime AI Factory della Commissione Europea, finanziata da Mur, Acn, Regione Emilia-Romagna, CINECA, INFN, ItaliaMeteo, AISI e Fondazione Kessler. Il cuore del progetto sarà un supercomputer ottimizzato per l’intelligenza artificiale, situato presso il Tecnopolo Manifattura di Bologna.

Lo European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) ha annunciato l’esito della call per la creazione delle prime Factory europee di intellignenza artificiale (AI), selezionando il progetto italiano IT4LIA AI Factory.

Un’iniziativa che mira a trasformare l’Italia in un hub europeo per l’intelligenza artificiale avanzata, con la partecipazione di Austria e Slovenia, e cofinanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), dalla Regione Emilia-Romagna, dal consorzio CINECA, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dall’Agenzia ItaliaMeteo, dall’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I) e dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK).

EuroHPC JU ha selezionato sette proposte che coinvolgono 15 Stati membri e due Stati associati per istituire le prime fabbriche AI dell’UE.



Finanziati con 1,5 miliardi di euro di finanziamenti nazionali e dell’UE, questi progetti aumenteranno in modo significativo la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale della rete europea di supercomputer EuroHPC e offriranno l’accesso alla potenza di calcolo di cui le start-up, i ricercatori e l’industria hanno bisogno per addestrare i loro modelli e sistemi di intelligenza artificiale.

Un supercomputer per un futuro AI-driven

Il cuore del progetto sarà un supercomputer ottimizzato per l’intelligenza artificiale, situato presso il Tecnopolo Manifattura di Bologna, già punto di riferimento per supercalcolo, big data e AI in Europa.

Questa infrastruttura di ultima generazione, alimentata da un investimento di circa 430 milioni di euro, cofinanziati dall’Italia e da EuroHPC, sarà fondamentale per sviluppare applicazioni nei settori strategici come agroalimentare, cybersecurity, scienze climatiche e manifatturiero.

Impatti strategici sull’economia e sulla ricerca

IT4LIA AI Factory rappresenta un importante passo avanti per l’ecosistema tecnologico italiano. La creazione di un modello “one-stop-shop” semplificherà l’accesso alle tecnologie AI per startup, PMI e ricercatori, promuovendo una maggiore collaborazione tra attori pubblici e privati. L’infrastruttura supporterà il trasferimento tecnologico, accelerando l’adozione dell’AI nei processi produttivi e contribuendo a una crescita economica sostenibile.

Italia al centro dell’innovazione europea AI oriented

Francesco Ubertini, Presidente di CINECA, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per consolidare la leadership tecnologica italiana: “Questo è un successo di squadra che posiziona l’Italia al centro dell’innovazione europea”. Antonio Zoccoli, Presidente INFN, ha evidenziato come “gli investimenti italiani in supercalcolo e AI, pari a circa un miliardo di euro negli ultimi anni, siano stati decisivi per il riconoscimento da parte della Commissione Europea“.

Anche i rappresentanti di enti come ItaliaMeteo, Fondazione Bruno Kessler e AI4I hanno sottolineato il potenziale trasformativo del progetto. Secondo Fabio Pammolli, Presidente AI4I, “IT4LIA AI Factory rappresenta un esempio concreto di come il connubio tra innovazione tecnologica e cooperazione strategica possa generare benefici per imprese, ricerca e amministrazioni pubbliche“.

Emilia-Romagna: una Data Valley d’eccellenza

Il Tecnopolo di Bologna si conferma un’infrastruttura chiave per il futuro digitale europeo. Irene Priolo, Presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, ha ribadito l’importanza dell’investimento: ”La nostra regione si afferma come una Data Valley internazionale, pronta ad affrontare le sfide dell’AI e del digitale”.

Una rete per il futuro dell’AI

Il progetto si propone di creare un ecosistema collaborativo che unisca istituzioni accademiche, centri di ricerca e imprese, con l’obiettivo di posizionare l’Italia tra i leader globali dell’intelligenza artificiale, rendendo il supercalcolo e l’AI accessibili e utili per tutti i settori strategici.

