L’azienda italiana, alla guida del consorzio EUROPA selezionato dalla Commissione europea per sviluppare un modello AI di frontiera, ha messo a disposizione le proprie competenze ingegneristiche per favorire lo sviluppo e la scalabilità dei sistemi di intelligenza artificiale sulle infrastrutture HPC europee.

L’azienda italiana Domyn ha contribuito alla realizzazione delle MINERVA Best Practice Guides, sviluppate insieme al MINERVA European Support Centre for Scalable AI Research and Deployment, il centro europeo di supporto dedicato alla ricerca e all’implementazione scalabile dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare le capacità sovrane dell’Europa nel settore dell’AI, mettendo a disposizione indicazioni tecniche concrete per sviluppare e scalare modelli e applicazioni sulle infrastrutture europee di High-Performance Computing, il calcolo ad alte prestazioni.

L’azienda italiana è infatti alla guida del consorzio EUROPA, selezionato dalla Commissione europea nell’ambito del Frontier AI Grand Challenge per sviluppare un modello AI di frontiera interamente europeo.

Il progetto EUROPA

Il progetto EUROPA punta a realizzare un foundation model aperto e accessibile, capace di operare nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea e di competere con i sistemi più avanzati disponibili sul mercato globale.

La Commissione europea ha affidato al consorzio il compito di sviluppare un modello con oltre 400 miliardi di parametri, destinato ad applicazioni che possono spaziare dalla generazione di testi alla traduzione automatica, dall’analisi documentale all’assistenza conversazionale. Come parte del programma, il consorzio potrà utilizzare fino al 2,5% della capacità di supercalcolo EuroHPC per un anno, una delle maggiori allocazioni di risorse computazionali per l’AI concesse dall’Unione europea.

La strategia di Bruxelles è volta a rafforzare la capacità europea di sviluppare tecnologie strategiche su infrastrutture europee, riducendo la dipendenza dai grandi operatori extra-Ue che oggi dominano il mercato dell’AI generativa.

Dall’infrastruttura all’AI spiegabile

Le MINERVA Best Practice Guides affrontano le principali fasi dello sviluppo dei sistemi AI, a partire dalla predisposizione dell’infrastruttura tecnologica fino all’addestramento su larga scala.

I contenuti comprendono indicazioni sulle fondamenta infrastrutturali, sul pre-addestramento di grandi modelli, sulle attività di allineamento successive all’addestramento e sull’Explainable AI, l’insieme di tecniche utilizzate per rendere più comprensibili il funzionamento e i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di risorse aperte basate su conoscenze tecniche di livello enterprise, pensate per ridurre la distanza tra lo sviluppo dell’AI e l’impiego delle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni.

Supporto a ricercatori, aziende e sviluppatori

Le guide forniscono indicazioni operative per aiutare ricercatori, imprese e sviluppatori a gestire carichi di lavoro AI complessi e a scalarli sulle infrastrutture europee. L’iniziativa punta quindi a rendere più accessibili le risorse HPC e a favorirne un utilizzo efficace nella ricerca, nello sviluppo industriale e nella realizzazione di applicazioni di intelligenza artificiale.

Accanto alle guide, il centro MINERVA mette inoltre a disposizione un servizio di supporto diretto per le organizzazioni che necessitano di assistenza specialistica nella gestione e nella scalabilità dei propri carichi di lavoro AI.

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