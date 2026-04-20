L'intelligenza artificiale non è più solo una tecnologia, è diventata una catena di approvvigionamento geopolitica, paragonabile a quella energetica. Nel Report realizzato da Damien Kopp, il ritardo di cui soffre l'Europa "non è strutturale, ma organizzativo", si può recuperare unificando le forze e mettendo in comune gli investimenti.

AI, la sovranità impossibile: l’Europa tra regole e dipendenze nella nuova economia geopolitica dei dati

L’intelligenza artificiale (AI) non è più soltanto una tecnologia, è diventata un’economia e allo stesso tempo una catena di approvvigionamento geopolitica, con equilibri di potere, vulnerabilità e concentrazioni non troppo diverse da quelle che caratterizzano energia e materie prime. È questa la chiave di lettura proposta dal rapporto internazionale “The Dependency Economy of AI” di Damien Kopp e pubblicato dalla Digital New Deal Foundation, che analizza 25 strategie nazionali e offre una fotografia lucida – e per certi versi disincantata – della competizione globale.

Il punto di partenza è un paradosso: “mentre governi e imprese parlano sempre più spesso di AI sovrana, la realtà mostra che questa sovranità si costruisce su infrastrutture e tecnologie in gran parte controllate da altri”. L’esperto di Singapore ci vuole dire una cosa semplice e allo stesso tempo preoccupante: la corsa all’autonomia, anziché ridurre le dipendenze, tende spesso a rafforzarle.

In questa nuova economia, l’AI si configura come una filiera complessa e stratificata. Alla base vi sono i semiconduttori avanzati e le GPU (Graphics Processing Unit, unità di elaborazione grafica), prodotti altamente concentrati in pochi attori globali.

Sopra si collocano le infrastrutture cloud, anch’esse dominate da un numero ristretto di operatori. Infine, i modelli di intelligenza artificiale e i dati completano un ecosistema che è al tempo stesso tecnologico, industriale ed energetico. Non si tratta di un sistema neutrale: ogni nodo è territorialmente ancorato, regolato giuridicamente e quindi potenzialmente esposto a tensioni geopolitiche.

USA e Cina a sovranità piena

All’interno di questo scenario, spiega Kopp, solo Stati Uniti e Cina si avvicinano a una forma di sovranità “full-stack”, cioè alla capacità di controllare l’intera catena del valore. Gli Stati Uniti dominano i livelli più strategici (modelli, cloud, software) mentre la Cina ha costruito un ecosistema integrato e parallelo, sostenuto da investimenti pubblici e da una forte regia statale. Entrambi raggiungono i livelli più elevati di resilienza, ma anche queste superpotenze restano inserite in una rete globale di interdipendenze.

Per il resto del mondo, la sovranità è inevitabilmente un compromesso. Il rapporto mostra come i Paesi abbiano adottato modelli diversi per gestire le proprie dipendenze: chi investe per costruire una filiera completa nel lungo periodo, chi punta sulla regolazione per governare tecnologie altrui, chi si concentra su lingua e applicazioni locali, e chi invece privilegia la velocità affidandosi alle grandi piattaforme globali. In nessun caso, tuttavia, la dipendenza viene eliminata: può solo essere amministrata.

L’Europa sceglie la via della sovranità regolatoria. I casi di Francia, Germania e Italia

È in questo contesto che si colloca l’Europa, che ha scelto una via distinta e coerente con la propria tradizione: la sovranità regolatoria. Attraverso strumenti come il GDPR e l’AI Act, il continente ha cercato di affermare un modello basato su regole, standard e fiducia, ambendo a esercitare un’influenza globale pur senza controllare direttamente le tecnologie chiave.

È una strategia che ha prodotto risultati importanti sul piano normativo, ma che non ha risolto il nodo della dipendenza industriale. L’Europa continua infatti a importare chip, a utilizzare infrastrutture cloud in larga parte straniere e a fare affidamento su modelli sviluppati altrove.

All’interno di questo quadro comune, le principali economie europee mostrano traiettorie diverse ma convergenti nei limiti. La Francia rappresenta il caso più avanzato di sovranità regolatoria, grazie a un ecosistema di cloud “sovrani”, a una forte capacità istituzionale e alla nascita di attori come Mistral, con la sua recente strategia in 22 misure per provare a sviluppare un’AI più europea. Tuttavia, anche Parigi resta dipendente dalle GPU importate e dalle infrastrutture globali. La Germania, forte di una base industriale e scientifica tra le più solide al mondo, fatica a tradurre questo vantaggio in una leadership visibile nell’AI, complice una certa frammentazione e una minore velocità nell’innovazione dei modelli. L’Italia, infine, ha puntato su una strategia infrastrutturale, investendo in supercalcolo e partnership industriali, ma rimane collocata in una posizione intermedia, con margini di miglioramento soprattutto sul fronte della governance e dell’autonomia tecnologica.

Lo svantaggio europeo per l’AI “non è strutturale, ma organizzativo”

La conclusione più rilevante del rapporto riguarda proprio l’Europa e ribalta una narrativa diffusa. Il ritardo europeo non è strutturale, ma organizzativo. Le competenze, le risorse e le infrastrutture esistono, ma sono disperse tra Stati membri e non pienamente integrate.

Questo dato suggerisce che il vero limite europeo non è la mancanza di capacità tecnologica, ma l’assenza di una strategia realmente integrata. In altre parole, l’Europa dispone del potenziale necessario per competere, ma non della massa critica operativa per farlo.

Sovranità (ir)raggiungibile?

La riflessione che emerge è più ampia e riguarda il concetto stesso di sovranità nell’era dell’AI. In un sistema così interconnesso, l’autonomia totale appare irraggiungibile. La vera posta in gioco diventa allora la resilienza, cioè la capacità di conoscere, controllare e gestire le proprie dipendenze, garantendo continuità operativa anche in scenari di crisi.

In questa prospettiva, la competizione globale non si gioca più soltanto sulla superiorità tecnologica, ma sulla capacità di governare una filiera complessa, distribuita e politicamente sensibile. Per l’Europa, la sfida è trasformare la propria forza normativa in leva industriale, superando frammentazioni e ritardi decisionali.

Perché nella nuova economia dell’intelligenza artificiale non vince chi è completamente indipendente, è scritto nel documento, ma chi riesce a restare operativo quando la catena si spezza.

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