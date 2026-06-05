Gli enormi impatti su acqua, territorio ed emissioni. La sfida non è fermare l’AI, ma renderne lo sviluppo più sostenibile, equo e trasparente. Lo studio delle Nazioni Unite.

Uno studio delle Nazioni Unite chiarisce in che modo l’AI e i suoi data center consumano energia, acqua e suolo in maniera insostenibile

L’intelligenza artificiale (AI) sta diventando una delle infrastrutture strategiche del XXI secolo. Alimenta servizi utilizzati ogni giorno da miliardi di persone, accelera la ricerca scientifica, aumenta la produttività delle imprese e promette di trasformare interi settori economici. Ma dietro questa storica trasformazione digitale si nasconde una dimensione meno visibile: il crescente impatto ambientale delle infrastrutture fisiche che rendono possibile l’AI.

È il messaggio centrale del nuovo rapporto dell’United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), intitolato “Environmental Cost of AI’s Energy Use: Carbon, Water and Land Footprints”. Lo studio, guidato dal professor Kaveh Madani, direttore dell’istituto, invita governi, imprese e cittadini a considerare non soltanto le emissioni di carbonio, ma anche il consumo di acqua e l’occupazione di suolo legati ai data center che alimentano l’intelligenza artificiale.

Secondo le stime degli scienziati delle Nazioni Unite, entro il 2030 i data center mondiali potrebbero arrivare a consumare 945 terawattora (TWh) di elettricità all’anno. Per comprendere l’ordine di grandezza, si tratta di un volume quasi triplo rispetto al consumo elettrico annuo combinato di Pakistan, Bangladesh e Nigeria, tre Paesi che insieme ospitano oltre 650 milioni di persone.

Perché il carbonio non basta più, nuove misurazioni dell’impronta ambientale

Uno degli aspetti più innovativi dello studio riguarda il modo in cui viene misurata l’impronta ambientale dell’AI. Finora il dibattito pubblico si è concentrato prevalentemente sulle emissioni di CO₂ generate dall’addestramento dei grandi modelli linguistici. Tuttavia, gli autori sostengono che questa visione sia ormai insufficiente.

Ogni chilowattora consumato da un sistema di intelligenza artificiale produce infatti tre diverse impronte ambientali:

carbon footprint , cioè le emissioni di gas serra associate alla produzione dell’energia utilizzata;

, cioè le emissioni di gas serra associate alla produzione dell’energia utilizzata; water footprint , ovvero il consumo di acqua necessario sia per il raffreddamento dei data center sia per la generazione elettrica;

, ovvero il consumo di acqua necessario sia per il raffreddamento dei data center sia per la generazione elettrica; land footprint, cioè la quantità di territorio occupata dalle infrastrutture energetiche, dalle reti e dalle catene di approvvigionamento.

Queste tre dimensioni non procedono necessariamente nella stessa direzione.

Il rapporto evidenzia, ad esempio, che sostituire il carbone con la bioenergia può ridurre mediamente del 70% l’impronta carbonica dell’elettricità, ma allo stesso tempo aumentare di oltre 30 volte il consumo idrico e addirittura di circa 100 volte l’occupazione di suolo.

In altre parole, una fonte energetica a basse emissioni non è automaticamente una fonte sostenibile sotto il profilo dell’acqua o del territorio.

Data center: consumi ormai paragonabili a quelli di uno Stato

La crescita dei data center è impressionante. Nel 2025 il consumo elettrico globale delle infrastrutture digitali è stato stimato in 448 TWh. Se i data center fossero uno Stato sovrano, rappresenterebbero l’undicesimo consumatore di energia elettrica al mondo, collocandosi tra la Francia e l’Arabia Saudita.

Le proiezioni al 2030 indicano un’accelerazione ulteriore: 945 TWh di elettricità consumata annualmente; 9,3 trilioni di litri d’acqua associati alla produzione di tale energia; oltre 14.500 chilometri quadrati di territorio coinvolti nelle infrastrutture necessarie.

In termini energetici, il trend è tale che si può paragonare ai livelli di consumo di Germania e Francia messi assieme, oppure, se l’AI per assurdo fosse una Nazione, occuperebbe il quinto posto al mondo dopo Stati Uniti, Cina, Unione europea e India.

La superficie interessata equivale a circa il doppio dell’area metropolitana di Jakarta, in Indonesia, che ospita più di 32 milioni di abitanti.

Ancora più significativo è il dato relativo all’acqua: il consumo idrico associato ai data center nel 2030 corrisponderebbe al fabbisogno domestico minimo annuale di circa 1,3 miliardi di persone dell’Africa subsahariana.

L’era dell’inferenza: fino al 90% dell’energia consumata dall’AI è legata all’utilizzo quotidiano da parte dei consumatori

Per anni l’attenzione si è concentrata sull’energia necessaria per addestrare i modelli di AI. Lo studio ricorda che l’addestramento di GPT-3 richiese circa 1,3 gigawattora (GWh) di elettricità, mentre le stime per GPT-4 oscillano tra 50 e 70 GWh. Ma oggi il principale fattore di consumo è un altro: l’inferenza, cioè il funzionamento quotidiano dei modelli una volta messi a disposizione degli utenti.

Secondo il rapporto, tra l’80% e il 90% dell’energia totale associata all’intelligenza artificiale viene ormai assorbita dalle richieste degli utenti e non dall’addestramento.

Il caso più emblematico è ChatGPT, che secondo le stime elaborate dagli autori processa circa 2,5 miliardi di prompt al giorno. Su base annua questo equivale a circa 383 GWh di elettricità per un singolo servizio.

L’impronta associata sarebbe tale da richiedere la crescita di 2,6 milioni di alberi per dieci anni per compensarne le emissioni, occupando una superficie comparabile all’intera isola di Manhattan.

Immagini e video: la nuova frontiera dell’impatto ambientale

Lo studio sottolinea come non tutte le richieste rivolte all’AI abbiano lo stesso costo energetico. Una normale interazione conversazionale può richiedere circa 200 volte più energia rispetto a un semplice sistema di classificazione testuale.

La generazione di una singola immagine tramite AI arriva a richiedere circa 1.450 volte l’energia necessaria per una semplice classificazione di testo. Ancora più rilevante è il caso dei video. La produzione di un breve video generato artificialmente può consumare tanta elettricità quanto 200.000 operazioni di filtraggio dello spam.

Per rendere più comprensibile il confronto, gli autori spiegano che l’energia necessaria a generare una tipica immagine AI potrebbe alimentare una lampadina LED da 10 watt per circa 17 minuti, mentre un video complesso potrebbe mantenerla accesa per circa 42 ore.

Anche il consumo idrico cresce rapidamente: da circa 29 millilitri d’acqua associati alla generazione di una singola immagine fino a circa 4,1 litri per un video complesso.

Il paradosso dell’efficienza

Un altro concetto chiave introdotto dal rapporto è il cosiddetto Jevons Paradox, noto anche come “rebound effect”. L’idea è semplice: quando una tecnologia diventa più efficiente e meno costosa, tende a essere utilizzata molto di più. Di conseguenza, i risparmi ottenuti a livello unitario vengono spesso annullati dalla crescita complessiva della domanda.

Secondo il professor Kaveh Madani, l’aumento dell’efficienza dei modelli e la riduzione dei costi di utilizzo dell’AI potrebbero quindi tradursi in un’espansione ancora più rapida dei consumi energetici complessivi.

Per questo motivo gli autori suggeriscono l’introduzione di meccanismi di contenimento della domanda, come limiti ai token utilizzati, impostazioni predefinite a bassa risoluzione e controlli sulla lunghezza degli output generati.

Benefici globali, costi locali

Uno degli aspetti più delicati evidenziati dalle Nazioni Unite riguarda la distribuzione geografica dei benefici e degli impatti. In Irlanda, nel 2023, i data center hanno rappresentato il 21% dell’intera domanda elettrica nazionale misurata, superando il consumo complessivo delle abitazioni urbane del Paese. Il gestore della rete elettrica ha sospeso nuove autorizzazioni nell’area di Dublino fino al 2028.

A Querétaro, in Messico, l’espansione delle infrastrutture digitali sta aumentando la pressione sulle risorse idriche in una regione già colpita dalla siccità. In Uruguay, i progetti per nuovi data center ad alta intensità idrica hanno coinciso con la grave crisi idrica del 2023 che ha interessato Montevideo.

La questione riguarda anche le materie prime e la gestione dei rifiuti. Il rapporto stima che entro il 2030 l’ecosistema dell’intelligenza artificiale possa generare fino a 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici all’anno, una quantità paragonabile allo smaltimento di quasi 250 Torri Eiffel ogni anno.

Una nuova questione di giustizia e povertà digitale

Lo studio affronta anche il tema della concentrazione geografica della capacità di calcolo. Attualmente soltanto 32 Paesi ospitano data center specializzati per l’AI.

Oltre il 90% della capacità globale di calcolo dedicata all’intelligenza artificiale è concentrata in due soli Paesi: Stati Uniti e Cina.

Più di 150 nazioni non dispongono invece di infrastrutture sovrane significative per l’AI.

Secondo Tshilidzi Marwala, rettore della United Nations University e Sottosegretario generale delle Nazioni Unite, questa situazione rappresenta non soltanto un divario economico e tecnologico, ma anche una questione di equità ambientale: “molti Paesi sopportano gli impatti dell’estrazione mineraria e dello smaltimento dei rifiuti elettronici senza beneficiare dei vantaggi strategici e industriali dell’intelligenza artificiale”.

Verso un’AI sostenibile in un mondo di risorse ‘finite’

Il messaggio finale del rapporto non è una condanna dell’intelligenza artificiale. Al contrario, gli autori riconoscono che l’AI può contribuire in modo significativo al benessere umano, alla crescita economica e alla soluzione di problemi complessi.

La sfida consiste nel governarne lo sviluppo entro i limiti ecologici del pianeta, che in molti, erroneamente, considerano infiniti.

Per questo il rapporto propone sei principi guida: trasparenza, efficienza progettuale, equità e giustizia ambientale, responsabilità lungo l’intero ciclo di vita, cooperazione internazionale e uso sostenibile delle risorse.

La sostenibilità dell’AI, conclude il documento, non può essere valutata esclusivamente in termini di emissioni di carbonio. Acqua, territorio, energia, materie prime e impatti sociali devono entrare a pieno titolo nei processi decisionali di governi, investitori, operatori di data center, sviluppatori e utenti.

Perché la trasformazione digitale non è immateriale. Dietro ogni algoritmo, ogni chatbot e ogni immagine generata artificialmente esiste una complessa infrastruttura fisica fatta di elettricità, acqua, suolo e risorse naturali. Comprenderne il costo reale rappresenta il primo passo per costruire una società digitale più sostenibile, inclusiva ed equa.

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