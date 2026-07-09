SpaceXAI lancia Grok 4.5 con Cursor: al via la sfida a OpenAI e Anthropic

Per SpaceXAI la sfida è recuperare terreno su OpenAI e Anthropic, che hanno già costruito una forte presenza nel mercato enterprise e nei workflow di coding.

SpaceXAI lancia Grok 4.5, un nuovo modello sviluppato in collaborazione con Cursor, startup specializzata in strumenti AI per il coding.

Il lancio segna il primo modello congiunto realizzato dalle due aziende e arriva poche settimane dopo l’accordo con cui SpaceX ha ottenuto il diritto di acquisire Cursor, in un’operazione che valuta la startup 60 miliardi di dollari.

Grok 4.5, spiega l’azienda di Elon Musk in un post sul blog, è stato progettato per gestire attività difficili e di lunga durata. Il focus resta lo sviluppo software, uno dei terreni principali della competizione tra i laboratori AI. Ma rispetto ai precedenti modelli di Cursor, il nuovo sistema punta a coprire un perimetro più ampio: coding, finanza, servizi legali e attività cyber.

Un modello per il lavoro complesso

Grok 4.5 è pensato per affrontare workflow articolati, in particolare nell’ingegneria del software. È un’area in cui i principali sviluppatori AI stanno investendo molto, perché i modelli capaci di scrivere codice, correggere errori, coordinare strumenti e completare task lunghi sono sempre più richiesti dalle aziende.

La novità è l’estensione ad altri settori professionali. SpaceXAI vuole posizionare Grok 4.5 anche su attività finanziarie e legali, due ambiti dove la domanda di automazione, analisi documentale e supporto decisionale è in crescita.

Musk punta in particolare a conquistare clienti enterprise e finanziari. Bloomberg aveva già riportato l’interesse della società per il mercato di Wall Street, nel tentativo di rafforzare i ricavi e recuperare terreno rispetto a concorrenti come Anthropic e OpenAI.

Il ruolo di Cursor

Cursor è diventata una delle startup più osservate nella nuova fase del cosiddetto vibe coding, l’uso di strumenti AI per generare, modificare e gestire codice attraverso istruzioni in linguaggio naturale.

Dopo l’accordo con SpaceX, le due aziende hanno iniziato a collaborare condividendo dati e capacità di calcolo per sviluppare un nuovo modello. Grok 4.5 è il primo risultato di questa integrazione.

Per Musk, l’operazione ha anche un valore strategico. All’inizio dell’anno aveva ammesso che la sua società AI, allora nota come xAI prima della fusione con SpaceX, era rimasta indietro nel coding. Da lì sono partiti cambiamenti interni, nuove assunzioni e il lancio a maggio del primo agente di coding di SpaceXAI, pensato per competere con le soluzioni di Anthropic.

Il nodo cybersecurity

Grok 4.5 arriva anche con capacità cyber più avanzate. È un elemento centrale, ma delicato. I modelli più potenti possono aiutare a individuare vulnerabilità, scrivere patch e migliorare la sicurezza del codice, ma possono anche essere sfruttati per generare exploit o automatizzare parti di un attacco.

Il lancio avviene infatti in una fase di forte attenzione del governo americano sui modelli di frontiera con capacità cyber. L’amministrazione Trump aveva imposto temporaneamente restrizioni all’accesso estero ai modelli più potenti di Anthropic e aveva chiesto a OpenAI di scaglionare il rilascio della sua ultima offerta. Entrambe le società hanno poi dichiarato di aver ricevuto il via libera per procedere.

La corsa enterprise di Musk

Nel blog post, Cursor afferma di aver adottato misure per “individuare e bloccare gli attori malevoli”. L’obiettivo dichiarato è preservare il lavoro di sicurezza legittimo, come la ricerca e la correzione di vulnerabilità, limitando invece i workflow più rischiosi e potenzialmente dannosi.

Per SpaceXAI la sfida è recuperare terreno su OpenAI e Anthropic, che hanno già costruito una forte presenza nel mercato enterprise e nei workflow di coding. La partnership con Cursor serve proprio a rafforzare il punto più debole della precedente offerta di Musk: la capacità di competere sui task professionali più tecnici.

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