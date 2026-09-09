Mistral raccoglie 3 miliardi di euro in un round di finanziamento e raggiunge una valutazione di 21 miliardi di euro. Tracciata la nuova sovranità AI europea: modelli open-weight, infrastrutture controllate e meno dipendenza dai grandi fornitori non Ue.

Mistral chiude con successo un round di finanziamento (serie D) da 3 miliardi di euro

A tre anni dalla nascita, la società francese Mistral ha annunciato di aver raccolto 3 miliardi di euro in un round di finanziamento di Serie D, con una valutazione post-money di oltre 21 miliardi di euro, presentandola come “il più grande round di finanziamento azionario mai realizzato da un’azienda tecnologica europea”.

Un round chiave, a detta dell’azienda, che servirà ad ampliare e potenziare la ricerca di frontiera e l’infrastruttura, consentendo di scalare la capacità di calcolo per l’addestramento dei propri modelli AI, ma anche di strutturare crescita commerciale e competitività a livello internazionale.

Mistral opera in 20 Paesi nel mondo e supporta la trasformazione digitale di 125 aziende di livello globale come tra cui Airbus, ASML e HSBC, in particolare nell’ambito di progetti di intelligenza artificiale.

Come riportato nel comunicato, Samsung Electronics ha guidato il round di finanziamento, con la partecipazione di Scaleup Europe Fund, gestito da EQT, e dell’investitore già presente PSG Equity.

Advent, fondi e conti gestiti da BlackRock, nonché il Granducato di Lussemburgo, hanno partecipato al round come nuovi investitori. Hanno inoltre preso parte al round gli investitori già presenti a16z, ASML, Belfius, BNP Paribas CIB, Bpifrance, Carmignac, DST Global, Eurazeo, General Catalyst, Headline, Hillspire, Index Ventures, Korelya Capital, Lightspeed, NVIDIA, il fondo Solar di Phoenix Court (che comprende LocalGlobe, Latitude e Solar) e Salesforce Ventures.

Mantenere il controllo su dati, infrastrutture e conoscenze

In Europa l’AI sta uscendo dalla fase in cui il vantaggio competitivo era misurato quasi solo in termini di potenza del modello, o rapidità di adozione, e sta entrando in una fase più matura, in cui contano controllo, resilienza e autonomia operativa. Per molte aziende tecnologiche, soprattutto quelle che vogliono posizionarsi come alternative credibili ai grandi fornitori extraeuropei, la sovranità non è più uno “slogan” politico e commerciale, ma un criterio di architettura industriale: significa governare l’intera catena, dai modelli open-weight all’infrastruttura di calcolo, fino ai servizi e le piattaforme, al deployment operativo e alla messa in esercizio dei sistemi.

“Organizzazioni e governi si pongono una domanda diversa: come sfruttare la potenza dell’IA per le proprie esigenze critiche senza rinunciare al controllo sull’infrastruttura e sul ciclo di intelligenza. La domanda di questa combinazione di prestazioni, controllo, scelta e indipendenza sta crescendo a livello internazionale, poiché imprese e governi valutano le dipendenze tecnologiche a lungo termine, i requisiti di governance dei dati e le scelte di implementazione che derivano da qualsiasi investimento in AI”, si legge sul sito di Mistral.

Il messaggio è chiaro e aderente anche alla strategia abbozzata da Bruxelles: aiutare le organizzazioni a implementare un’intelligenza artificiale all’avanguardia con applicazioni nel mondo reale, mantenendo al contempo il controllo su dati, infrastrutture e conoscenze. Ad aprile proprio Mistral aveva pubblicato una “roadmap per l’AI europea“, in cui tutti questi punti erano già parte della strategia aziendale.

Tradurre la sovranità digitale in una strategia concreta e praticabile

Questa nuova impostazione si fonda su un’idea semplice: non basta offrire un modello potente, bisogna anche garantire che il cliente non resti prigioniero (il classico modello “lock-in”). Da qui l’interesse crescente per approcci open-stack e full-stack, che consentono di integrare modello, compute, deployment e controllo dei dati in un unico disegno tecnologico. In pratica, l’obiettivo è dare alle imprese europee la possibilità di costruire sistemi di AI senza esporre dati sensibili, flussi di lavoro e know-how aziendale a soggetti esterni.

È in questo quadro che si collocano realtà come Mistral, ma anche un insieme più ampio di attori europei che stanno cercando di tradurre la sovranità digitale in una strategia concreta e praticabile. Il punto non è chiudersi in un perimetro autarchico (al momento anche utopistico), bensì ridurre le dipendenze strutturali, aumentare la portabilità delle soluzioni e mantenere il controllo sui livelli più critici dello stack. La vera novità, oggi, è che la sovranità nell’AI viene sempre più intesa come capacità di progettare sistemi controllabili, verificabili e adattabili, non solo come difesa nominale dell’industria europea.

Una strategia, quella di Mistral, abbastanza aderente alla direzione che l’Unione europea vorrebbe dare all’AI “made in EU”: più controllo su dati e infrastrutture, meno dipendenza da fornitori extraeuropei, più capacità di portare l’AI in ambienti regolati e industriali. Rimane il problema, tutto europeo, del ritardo accumulato e del costo che questo ritardo causa, come più volte raccontato su Key4Biz. Abbiamo da risolvere ancora molti problemi: mercato unico incompleto, procurement disomogeneo, regolazione che aiuta la fiducia ma può rallentare l’adozione, difficoltà a trasformare l’eccellenza tecnologica in scala industriale.

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