Una ricerca ha valutato dieci modelli su quasi 17mila prove: tre hanno costruito piani d’attacco efficaci in circa nove tentativi su dieci. Si tratta solo di test, ma il risultato dovrebbe già metterci in guardia.

L’AI pronta ad elaborare piani di attacco a reti elettriche e idriche (al momento solo nei test)

L’intelligenza artificiale (AI) fino ad oggi non ha dimostrato di poter spegnere una rete elettrica o manomettere un acquedotto da sola, ma sicuramente può aiutare a pianificare i passaggi necessari a raggiungere un obiettivo molto preciso all’interno di un ambiente industriale, in sintesi: a pianificare (ancora in fase di testing) attacchi alle nostre infrastrutture critiche. È questo il segnale lanciato da una ricerca pubblicata dalla società di cybersecurity Frenos e riportata da Sam Sabin per Axios: in un test su dieci modelli, tre hanno elaborato piani d’attacco giudicati efficaci in circa il 90% dei tentativi.

Il risultato riguarda la capacità di mettere in sequenza passaggi plausibili in un ambiente simulato. Non prova che un modello possa individuare da sé un impianto reale, entrarvi e portare a termine un attacco. Questa distinzione è decisiva per valutare il rischio senza minimizzarlo né sopravvalutarlo.

Che cosa ha misurato la ricerca

La ricerca ha sottoposto sei modelli di frontiera, due modelli statunitensi open-weight e due modelli open-weight stranieri alle stesse prove. In totale, Frenos dichiara 16.980 test, più di 13mila decisioni, circa 2.500 tentativi di pianificazione e oltre 500 osservazioni in simulatore.

Ai modelli sono state fornite informazioni sul bersaglio, sull’accesso iniziale disponibile, sulle azioni possibili e sull’obiettivo da raggiungere. Il compito era collegare questi elementi in una sequenza di passaggi coerente. I ricercatori hanno poi verificato se il piano avrebbe raggiunto l’obiettivo nella simulazione. In pratica, hanno misurato quanto il modello riuscisse a ragionare sul percorso d’attacco, non se sapesse condurre da solo una campagna contro un’infrastruttura reale.

I dati richiedono una lettura attenta, si legge sulla testata online americana. I tre modelli di frontiera più performanti hanno superato circa il 90% delle prove di pianificazione: i risultati individuali sono 92,9%, 91,9% e 89,5%. Altri tre modelli di frontiera hanno registrato tassi di successo complessivi più bassi: 31,9%, 18,8% e 17,9%. Il modello open-weight straniero migliore ha raggiunto il 36,2%, contro il 5,2% del migliore tra quelli statunitensi. I ricercatori non hanno reso noti i nomi dei modelli.

Il confronto non va trasformato in una classifica tra Paesi: misura versioni specifiche di singoli modelli, non la qualità complessiva dei sistemi nazionali. Inoltre, il rapporto distingue tra coverage, la quota di percorsi per cui il modello è riuscito almeno una volta, e consistency, cioè la percentuale di tentativi effettivamente riusciti. Un modello può quindi individuare un percorso valido senza riprodurlo con affidabilità a ogni prova.

Perché l’AI aumenta il rischio per energia e acqua

Le reti elettriche, gli impianti di trattamento dell’acqua e gli stabilimenti produttivi dipendono dalla tecnologia operativa, o OT: sistemi digitali che monitorano e controllano processi fisici. Qui un incidente informatico può avere conseguenze concrete sui servizi, sulla sicurezza degli impianti e sulla continuità delle operazioni.

Queste reti hanno esigenze diverse dai sistemi informatici aziendali. Devono continuare a funzionare e non sempre possono essere aggiornate o testate senza cautele: traffico imprevisto o comandi anomali possono interferire con processi delicati. NIST e CISA sottolineano che la sicurezza OT deve tenere insieme protezione informatica, affidabilità, continuità operativa e sicurezza fisica.

Il possibile vantaggio per un aggressore è soprattutto nella preparazione. Un modello può aiutare ad analizzare informazioni già raccolte, ricostruire relazioni tra componenti e individuare quali passaggi potrebbero avvicinare a un obiettivo. Se integrato in strumenti più ampi, potrebbe inoltre lavorare a lungo e passare al vaglio grandi quantità di dati. Frenos e gli esperti citati da Axios avvertono che queste capacità potrebbero rendere più agevoli le attività di ricognizione dopo che un attaccante ha già ottenuto accesso a una rete. La ricerca, tuttavia, non ha dimostrato che i modelli abbiano individuato autonomamente bersagli o vulnerabilità nel mondo reale.

Il rischio non nasce dunque da una capacità magica di “hackerare”, ma dalla possibilità di ridurre il tempo e le competenze necessari per interpretare un ambiente complesso e pianificare i passaggi successivi. Questo può essere utile a gruppi criminali e attori statali, già interessati a infrastrutture essenziali, ma i test portati avanti nelle sperimentazioni non attribuiscono capacità o intenzioni a specifici gruppi.

Un piano corretto non è un attacco riuscito, ma bisogna aggiornare le difese delle infrastrutture critiche

La stessa ricerca evidenzia i limiti della prova: “i modelli lavoravano con dati e opzioni forniti dai ricercatori, e i risultati venivano valutati in un simulatore. Non è stato dimostrato un attacco autonomo a sistemi OT reali”. In alcuni casi i modelli hanno saltato passaggi necessari o dato per acquisiti privilegi che non avevano. La supervisione di una persona competente può intercettare errori e correggere le ipotesi.

Il dato più rilevante è che, anche con una configurazione descritta dall’azienda come “relativamente semplice”, alcuni modelli hanno costruito piani validi con notevole frequenza. È stato osservato che strumenti capaci di aggiungere contesto e feedback potrebbero migliorare le prestazioni, si tratta però di una possibilità, non di un risultato già misurato in questa ricerca.

Per i gestori di reti e impianti, il problema è anche organizzativo. Molti operatori devono proteggere sistemi complessi con budget e personale limitati, mentre interventi e aggiornamenti richiedono attenzione per non compromettere i servizi.

L’AI può ampliare le capacità di analisi degli aggressori, ma anche aiutare i difensori a collegare inventari degli apparati, vulnerabilità ed eventi di sicurezza, purché le conclusioni siano verificate da analisti. Gli esperti raccomandano inoltre di limitare gli accessi remoti, separare le reti e provare le procedure di ripristino.

La ricerca non stabilisce quando un modello open-weight sarà in grado di replicare i risultati dei migliori sistemi di frontiera, né dimostra che questo passaggio sia inevitabile o imminente. Mostra però perché il margine di preparazione si sta riducendo: se la pianificazione degli attacchi diventa più accessibile, la difesa delle infrastrutture energetiche e idriche dovrà puntare su controlli rigorosi, capacità di rilevare attività anomale e piani di continuità testati. Per questi servizi, prevenire un’intrusione significa proteggere anche la regolarità delle forniture da cui dipendono cittadini e imprese.

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