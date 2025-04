AI e sostenibilità, complice del greenwashing o leva strategica?

L’intelligenza artificiale si sta affermando come alleata chiave nella transizione ecologica, offrendo strumenti per ottimizzare processi, ridurre sprechi e migliorare la trasparenza. Ma se mal gestita, rischia di alimentare fenomeni di greenwashing invisibile.

Dall’ottimizzazione dei processi produttivi alla riduzione degli sprechi, fino alla misurazione dell’impatto ambientale. L’AI sta rivoluzionando il modo in cui le Imprese operano e comunicano, confermandosi uno strumento di supporto cruciale nel percorso obbligato verso una maggiore sostenibilità, concreta, ma soprattutto verificabile. Tuttavia, l’adozione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance), imposti dall’Unione Europea per valutare le performance di un’azienda, può nascondere insidie.

L’AI come alleato per la sostenibilità e la trasparenza

In un contesto in cui l’attenzione alle normative ambientali è sempre più stringente, cresce infatti, anche il rischio del greenwashing invisibile: dichiarazioni ambientali vaghe, non supportate da dati o volutamente ambigue, rischiano di disorientare consumatori e stakeholder, compromettendo la fiducia nel brand.

È dunque fondamentale comprendere come l’intelligenza artificiale possa influenzare questo scenario: da un lato offrendo strumenti concreti per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la trasparenza, dall’altro rischiando di amplificare comportamenti aziendali opachi se utilizzata in modo improprio.

Dati alla mano: una fiducia fragile

Secondo un’indagine della Commissione Europea, oltre il 50% delle dichiarazioni ambientali riportate sui prodotti venduti nell’Unione è fuorviante o infondato. Solo il 23% delle PMI europee misura e comunica in modo strutturato il proprio impatto ambientale. E in Italia? Anche qui la contraddizione è evidente: se da un lato il 63% dei consumatori si dice disposto a pagare di più per un prodotto sostenibile, solo il 14% si fida realmente delle aziende.

Un contesto che impone un cambio di passo, sia nella misurazione dei dati ambientali, sia nella loro comunicazione.

Etica dell’innovazione

In ottica ESG, è fondamentale garantire che l’AI sia usata per scopi concreti, misurabili e allineati con i valori aziendali. In questo ambito l’etica dell’innovazione è tutto. Volendo elencare i diversi vantaggi dell’Intelligenza artificiale in termini di sostenibilità e trasparenza, vi è sicuramente l’ottimizzazione dell’efficienza operativa. Automatizzando processi ripetitivi e analizzando una grande mole di dati, è possibile individuare inefficienze, ridurre gli sprechi e migliorare l’uso di risorse umane, materiali e temporali. Questo consente alle aziende di operare in modo più responsabile. Inoltre l’AI può intervenire anche per monitorare la supply chain, riducendone l’impatto ecologico, nonché migliorare la compliance normativa e sviluppare modelli predittivi per anticipare rischi sociali e ambientali. In breve, l’Intelligenza Artificiale, se adottata con consapevolezza e responsabilità, può diventare un motore di cambiamento reale per le imprese. Non solo per efficientare i processi o aumentare i margini, ma per costruire una nuova cultura della trasparenza, capace di smascherare le false promesse green e promuovere una sostenibilità autentica e misurabile.

Explanable AI

Non è casuale se in questo settore, una nuova frontiera sia rappresentata dall’Explanable AI (XAI), dove il tema centrale è la trasparenza algoritmica. Per evitare decisioni opache o sbilanciate, è necessario implementare logiche di AI “Spiegabile” (XAI), ossia capaci di rendere comprensibili i meccanismi con cui l’intelligenza artificiale giunge a una determinata conclusione.

Greenwashing invisibile: 5 segnali per riconoscerlo

È dunque chiaro che, in un mondo in cui la fiducia si guadagna con i fatti, l’AI può aiutare le aziende a trasformare i propri valori in risultati tangibili, creando un vantaggio competitivo duraturo. Intanto, per distinguere tra comunicazione autentica e greenwashing, anche involontario, ad oggi è essenziale porsi le seguenti domande:

Ci sono dati misurabili o solo slogan?

Claim come “eco-friendly” o “a basso impatto ambientale” devono essere accompagnati da KPI verificabili, come la CO₂ risparmiata o il tasso di riciclo.

L’azienda cita standard riconosciuti?

I riferimenti a framework come il GRI, gli ESRS o le certificazioni ISO (es. ISO 14001) sono indicatori di un impegno strutturato e credibile.

Esiste un bilancio di sostenibilità aggiornato?

Le aziende trasparenti pubblicano report ESG annuali, comprensibili e verificabili, supportati da audit o fonti indipendenti.

L’azienda comunica anche le aree critiche o solo i successi?

La sostenibilità è un percorso continuo: chi mostra solo traguardi senza menzionare le criticità è meno credibile.

Sono riportati miglioramenti annualmente?

L’evoluzione dei dati ambientali è fondamentale. Chi non aggiorna i propri indicatori difficilmente sta compiendo reali progressi.

