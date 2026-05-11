Più efficienza tecnologica con l’AI può aumentare consumi energetici ed idrici, cosa rischia l’Europa con l’effetto rebound. Lo studio

L’intelligenza artificiale (AI) promette di rendere l’economia più efficiente, ridurre gli sprechi, ottimizzare i consumi energetici e accelerare la transizione ecologica. Ma c’è un rischio sempre più evidente che economisti ed esperti di sostenibilità definiscono “effetto rebound”: il miglioramento dell’efficienza tecnologica può tradursi, paradossalmente, in un aumento complessivo dei consumi di energia, risorse e servizi digitali.

È questo uno dei nodi più critici emersi dal briefing della European Environment Agency, dal titolo “Linking artificial intelligence to sustainable consumption in Europe”, che analizza l’impatto ambientale dell’AI nel contesto della crescita dei consumi online, dei data center e delle infrastrutture digitali europee. Il tema è centrale perché l’Europa punta sull’intelligenza artificiale come leva strategica per la competitività industriale, ma rischia di ritrovarsi con una domanda energetica e idrica fuori controllo proprio mentre cerca di raggiungere la neutralità climatica.

L’effetto rebound non è un fenomeno nuovo. Storicamente si verifica quando una tecnologia aumenta l’efficienza di un sistema riducendone i costi: il risultato è che quel sistema viene utilizzato molto di più, annullando in parte, o completamente, i benefici iniziali. Con l’intelligenza artificiale questo meccanismo rischia di diventare sistemico.

L’AI, per esempio, può ottimizzare il riscaldamento domestico, migliorare la logistica industriale, ridurre gli sprechi nelle catene di approvvigionamento o abbassare i consumi energetici dei processi produttivi. Tuttavia, la riduzione dei costi e l’aumento delle prestazioni stimolano contemporaneamente una crescita della domanda di servizi digitali, elaborazione dati, e-commerce, cloud computing e contenuti generati automaticamente. Il risultato è che il volume complessivo delle attività aumenta molto più rapidamente dei guadagni di efficienza.

L’AI accelera i consumi: effetto rebound fino al 60% dei risparmi energetici

Secondo gli studi citati nel documento europeo, gli effetti rebound dell’intelligenza artificiale potrebbero compensare dal 30% al 60% dei risparmi energetici ottenuti grazie all’automazione e all’efficienza digitale. È un dato cruciale perché mette in discussione una delle narrazioni dominanti dell’AI: quella secondo cui più tecnologia significherebbe automaticamente meno emissioni.

L’effetto rebound è già visibile nella crescita dei consumi digitali. Nel 2024 il 75% degli europei ha acquistato online beni o servizi per uso personale. Le piattaforme commerciali utilizzano sempre più sistemi di intelligenza artificiale per personalizzare offerte, suggerire acquisti, prevedere i comportamenti dei consumatori e massimizzare il tempo trascorso online.

Alcune aziende della distribuzione dichiarano che gli assistenti virtuali basati su AI sono in grado di raddoppiare i tassi di conversione delle vendite. Più efficienza commerciale significa però anche più traffico dati, più acquisti, più spedizioni e più infrastrutture digitali necessarie a sostenere l’intero ecosistema.

È qui che il rebound effect si trasforma da semplice questione economica a problema ambientale. Dietro ogni interazione con un chatbot, ogni ricerca generativa e ogni raccomandazione algoritmica operano enormi data center che consumano quantità crescenti di elettricità e acqua.

Data center, consumi globali in crescita a 1.050 TWh entro il 2026

Secondo il briefing europeo, i data center rappresentavano nel 2024 circa l’1,5% del consumo globale di elettricità e il 3% di quello europeo. Ma la crescita dell’AI sta accelerando rapidamente questi numeri. Entro il 2026 il consumo elettrico globale dei data center dovrebbe raggiungere 1.050 terawattora, una quantità paragonabile al fabbisogno energetico annuale del Giappone. In pratica, se i data center fossero uno Stato, sarebbero tra i maggiori consumatori di energia al mondo.

Il problema è amplificato dalla concentrazione geografica delle infrastrutture AI. In Europa i principali hub si trovano nelle città del cosiddetto asse FLAP-D (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino) mentre nuovi poli stanno emergendo in Italia, Spagna e Polonia.

In Irlanda i data center assorbono già oltre il 20% dell’intero consumo elettrico nazionale. E secondo le stime riportate nel documento, il fabbisogno energetico dei data center europei potrebbe quasi raddoppiare entro il 2030.

Effetto rebound anche sull’acqua, i data center AI ne consumeranno 1.068 miliardi di litri entro il 2028

L’effetto rebound dell’AI non riguarda però soltanto l’elettricità. Anche il consumo d’acqua sta diventando un’emergenza sottovalutata. I sistemi di intelligenza artificiale richiedono enormi impianti di raffreddamento per mantenere operative le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni. A questo si aggiunge l’acqua necessaria alla produzione di energia elettrica e alla fabbricazione dei semiconduttori.

Le proiezioni riportate dal briefing europeo indicano che il consumo annuo di acqua legato ai data center AI potrebbe raggiungere entro il 2028 circa 1.068 miliardi di litri, undici volte in più rispetto ai livelli del 2024. È un dato che preoccupa soprattutto l’Europa meridionale, già esposta agli effetti della crisi climatica e alla crescente scarsità idrica. Quasi il 20% dei data center europei si trova infatti in aree con elevati bisogni di raffreddamento per almeno 165 giorni l’anno.

Il rebound effect investe anche il tema delle materie prime critiche. La crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale richiede enormi quantità di chip avanzati e componenti elettronici prodotti con materiali strategici come gallio, germanio, indio, palladio e tantalio.

La capacità globale di calcolo AI sta raddoppiando ogni sette mesi e Nvidia controlla oggi oltre il 60% del mercato mondiale della potenza computazionale AI. Più aumenta la diffusione dell’intelligenza artificiale, più cresce la domanda di infrastrutture fisiche, miniere, raffinazione e supply chain energeticamente intensive.

Il paradosso è evidente: l’AI nasce anche per ottimizzare l’uso delle risorse, ma rischia contemporaneamente di accelerarne il consumo. È questo il cuore del rebound effect applicato all’intelligenza artificiale. Più i sistemi diventano efficienti, economici e accessibili, più aumentano gli utilizzi, le interazioni e la dipendenza economica e sociale dalle piattaforme digitali.

Serve governance e regole chiare per l’AI e i suoi data center

Per questo il documento europeo insiste sulla necessità di un approccio precauzionale. L’intelligenza artificiale può certamente contribuire alla sostenibilità attraverso reti energetiche intelligenti, monitoraggio ambientale, gestione efficiente delle risorse e ottimizzazione industriale. Ma senza governance, trasparenza e limiti ambientali chiari, il rischio è che l’AI diventi un moltiplicatore di consumi anziché uno strumento di decarbonizzazione.

La sfida europea sarà quindi evitare che l’efficienza digitale produca un’esplosione dei consumi complessivi. In altre parole, impedire che l’intelligenza artificiale trasformi la sostenibilità promessa in un gigantesco effetto rebound globale.

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