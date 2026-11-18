Cina e Russia rilanciano cooperazione tecnologica e “sovranità digitale” a Shenzhen alla vigilia dell’incontro con Donald Trump. Per ora, però, le dichiarazioni non si traducono in un progetto comune su chip, cloud o data center.

Cina e Russia provano a fare fronte tecnologico comune contro Washington, ma ancora non ci siamo

Il Presidente cinese Xi Jinping e l’omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati a Shenzhen, alla vigilia del trilaterale con il Presidente americano Donald Trump, per confrontarsi, neanche a dirlo, su intelligenza artificiale (AI) e infrastrutture critiche.

La tecnologia è entrata nel confronto tra grandi leader soprattutto attraverso i discorsi pubblici: Xi ha invocato più cooperazione sull’AI e nell’economia digitale; Putin ha offerto l’esperienza russa nelle piattaforme digitali e nei servizi online. Il messaggio politico è comunque convergente: contestare l’idea che le regole occidentali, e in particolare i controlli statunitensi, debbano determinare chi accede alle tecnologie avanzate e chi no.

Nella megalopoli cinese da 20 milioni di abitanti si svolgono in questi giorni due eventi distinti ma intrecciati: l’APEC CEO Summit, il forum dei grandi gruppi economici dell’Asia-Pacifico, e il vertice dei leader APEC. I tre si sono già incontrati con calorose strette di mano alla cena di gala, ma è domani che si terrà il tanto atteso il trilatero Xi–Trump–Putin.

Le tre priorità cinesi sono apertura, innovazione e cooperazione. Nel suo insieme, l’agenda comprende connettività regionale, area di libero scambio Asia-Pacifico, economia digitale, transizione verde e un ecosistema di innovazione AI “aperto e inclusivo”.

Certo è che in questo momento dai colloqui non emerge un piano concreto per costruire un’infrastruttura digitale alternativa. Questo non vuol dire che non sia nei piani dei due Paesi (e sarebbe del tutto naturale).

Xi e Putin annunciano la cooperazione digitale, ma solo a parole per ora

Nel suo intervento al vertice APEC, Xi ha chiesto di “rafforzare i partenariati scientifici e tecnologici”, approfondire la cooperazione su AI ed economia digitale e mantenere stabili le catene di fornitura. Ha presentato queste priorità nel quadro di un’Asia-Pacifico più integrata e di un ordine internazionale multipolare.

Putin, intervenendo allo stesso summit imprenditoriale, ha descritto le sanzioni e le restrizioni all’export come “strumenti incapaci di fermare lo sviluppo”. Ha proposto invece la Russia come “fornitore di piattaforme digitali, servizi e comunicazioni satellitari”, sostenendo che queste soluzioni possono rafforzare la sovranità tecnologica dei Paesi partner.

Le due posizioni si incontrano nella critica alle pressioni economiche occidentali, ma non equivalgono a un’alleanza tecnologica già operativa. Eppure qualcosa si intuisce tra le righe dei discorsi. Nel resoconto ufficiale dell’incontro bilaterale, Pechino ha sottolineato il “coordinamento per un mondo multipolare” e una “governance globale più equa”. Però, per il momento, non ha annunciato accordi specifici su semiconduttori, data center, cloud o reti. La distinzione conta: le dichiarazioni di Xi sull’AI sono rivolte all’intera regione APEC, mentre l’offerta di Putin è stata formulata davanti alla comunità imprenditoriale.

Il nodo dei chip e del calcolo AI

La tempistica rende il messaggio particolarmente significativo. Washington ha appena introdotto nuove regole per limitare l’accesso remoto a chip e server avanzati attraverso data center situati in Paesi terzi: una stretta che mira a chiudere possibili vie di aggiramento dei controlli sulle esportazioni. In questa contesa, la potenza di calcolo è diventata una risorsa strategica: non serve trasferire fisicamente i processori se un’impresa può affittare capacità computazionale altrove.

Per Pechino, la risposta è accelerare lo sviluppo di tecnologie domestiche e presentarsi come partner di economie che cercano infrastrutture senza condizioni politiche occidentali. Per Mosca, la cooperazione con la Cina offre accesso a un mercato e a capacità industriali difficili da sostituire dopo le sanzioni.

Un’alternativa agli Usa ancora da costruire

Quello sul campo è però un rapporto asimmetrico: la Russia può mettere sul tavolo piattaforme, servizi e competenze in alcuni ambiti, ma non dispone della scala industriale cinese nella produzione tecnologica.

L’intesa, quindi, può ampliare la circolazione di soluzioni e competenze, ma da sola non elimina la dipendenza da componenti, software e macchinari controllati dall’Occidente.

Cina e Russia proveranno a costruire un’alternativa geopolitica agli Stati Uniti? La risposta, per ora, è più politica che industriale. Pechino vuole contrapporre ai controlli americani un modello fondato su cooperazione, accesso ai mercati e infrastrutture. Mosca cerca partner e sbocchi per la propria offerta tecnologica. Manca un piano d’azione comune concreto, però.

Inutile girarci attorno alla questione. Nvidia è americana. Senza chip avanzati, Cina e Russia possono costruire un ecosistema tecnologico certamente più autonomo, meno efficiente e più dipendente dalla scala, basato su chip nazionali meno potenti, clustering, software ottimizzato, cloud e infrastrutture digitali di qualità, ma non (ancora) a livello degli Stati Uniti.

Il problema non riguarda solo i chip, c’è molto altro: litografia, memoria avanzata, packaging, strumentazione di produzione, software di sviluppo e catene di fornitura. Le nuove regole americane colpiscono anche l’accesso remoto a data center esteri e richiedono licenze per esportazioni verso data center in Paesi come Singapore, Malaysia, Thailandia, Indonesia e Brasile, chiudendo una delle vie di aggiramento.

Stando a stime americane, la Cina produrrebbe internamente solo circa l’8% dei chip AI avanzati di cui ha bisogno, mentre la resa dei processi a 7 nm di SMIC sarebbe stimata intorno al 26%, contro circa il 90% di TSMC. La strada per una reale alternativa è lunga.

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