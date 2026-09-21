Parte dalla Calabria, dal 23 al 25 settembre, la prima tappa di “Harmonic Innovation: Words of Hope for a Magnifica Humanitas”. Un percorso che toccherà poi San Francisco e Castel Gandolfo, promosso da Entopan, think tank internazionale sui temi dell’economia dello sviluppo e dell’innovazione, in collaborazione con Harmonic Innovation Group S.p.A., società Benefit e con il gratuito patrocinio del Centro di Alta Formazione Laudato Si’. L’idea nasce dall’urgenza di alimentare un confronto allargato per trovare risposte alle sfide create dall’accelerazione tecnologica che – non controllata – è destinata a generare fratture sociali e disumanizzazione.

Un’iniziativa finalizzata a promuovere forme concrete di attuazione del Magistero della Magnifica Humanitas attraverso l’Harmonic Innovation Ecosystem che si sta affermando come la principale piattaforma globale impegnata nella promozione di una visione etica, umanistica e sapienziale dell’innovazione e delle sfide di transizione. Una priorità assoluta, confermata anche dai più recenti allarmi provenienti dai principali laboratori mondiali di ricerca sull’AI e dalle riflessioni delle stesse figure guida del comparto sulla possibilità di rallentare lo sviluppo.

Un’urgenza identificata con chiarezza da Papa Leone XIV che richiama la necessità di porre la dignità della persona, la responsabilità sociale e la cura del bene comune al centro dei processi di crescita, nell’era dell’intelligenza artificiale. Principi alla base anche del paradigma di Innovazione Armonica, definito dal fondatore di Entopan Francesco Cicione in oltre venticinque anni di attività, per proporre una visione alternativa sia a quella del massimo profitto – effetto delle torsioni della tecno-destra capitalista, individualista e libertaria di matrice occidentale – sia al modello orientale di controllo statalista-tecnologico.

Il primo Dialogo, che si apre il 23 e si chiude il 25 settembre a Simeri Mare, è dedicato al senso del lavoro e dell’impresa, tra gli ambiti più esposti alla trasformazione in atto, dove va perseguito l’equilibrio tra competitività delle imprese, tutela dei lavoratori e definizione di nuove politiche.

La giornata centrale del 24 settembre si svolge a Tiriolo, presso l’Harmonic Innovation Hub “Pitagora”, di prossima inaugurazione, destinato a diventare il cuore dell’ecosistema dedicato all’Innovazione Armonica in parte già rappresentato dai tanti partecipanti del mondo industriale, finanziario e accademico provenienti da Europa, America e Africa.

Durante la tre giorni – oltre a più di cento rappresentanti dei principali player industriali, finanziari, accademici ed istituzionali nazionali ed internazionali – interverranno anche il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, la Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione, Alessio Butti.

Tra le tante voci di primo piano anche Liam Booth-Smith, Yascha Mounk, Keyzom Ngodup Massally, Paolo Benanti, Wanda Ferro, Roberto Occhiuto, Santo Versace, Angelo Ferraro, Paolo Gentiloni, Francesco Profumo, Tiziano Treu, Renato Brunetta, Enrico Giovannini, Leonardo Becchetti, Silvana Perfetti, Andrea Cornetti, Valeria Vittimberga, Diane Galbois-Lehalle, Marco Peronaci e moltissimi altri.

E ancora: i Cardinali Matteo Maria Zuppi, Fabio Baggio e gli arcivescovi Flavio Pace e Claudio Maniago. I lavori saranno conclusi da Francesco Cicione, Presidente di Entopan e Presidente e Fondatore di Harmonic Innovation Group e dal Cardinale Baldo Reina, Vicario Generale del Papa per la Diocesi di Roma.

Il confronto si sviluppa su due piani. Alla riflessione delle plenarie e dei tavoli si affianca, nelle serate, un altro registro: la musica. Un elemento chiave per un modello industriale che vede nella cultura e bellezza delle arti un pilastro portante al pari di quelli infrastrutturale e sociale per generare il cambiamento. Le plenarie aprono e chiudono il percorso, con relazioni magistrali e un dialogo corale sulle domande di fondo: il senso del lavoro e dell’impresa.

I tavoli tematici trasformano l’ascolto in elaborazione: gruppi ristretti di esperti lavorano sui nodi tra innovazione, lavoro e dignità della persona e ne portano l’esito in plenaria. Le serate, invece, sono affidate alla musica, una estensione del percorso in un linguaggio non discorsivo, capace di restituire la stessa tensione verso l’armonia. Il 23 settembre con Stefano Di Battista Quartet – Morricone Stories e il 24 settembre con Noa – Musica e parole per la Pace.

Il programma integrale è disponibile: wohforum.org.

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