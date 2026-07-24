Il governo degli Stati Uniti alza il livello dello scontro con le aziende cinesi di AI. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha ribadito che Washington potrebbe imporre sanzioni dopo che un funzionario della Casa Bianca ha accusato Moonshot AI di aver utilizzato impropriamente la distillazione sul modello Fable di Anthropic.

La distillazione è una tecnica comune nell’addestramento dell’AI, attraverso la quale un modello più piccolo apprende dagli output prodotti da un sistema più grande. Il metodo può essere utilizzato legittimamente per ottimizzare i modelli, ma in alcuni casi può anche comportare violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

“Open source non significa dare il via libera sulla proprietà intellettuale americana”, ha scritto Bessent su X. “Quando le aziende cinesi conducono attacchi di distillazione occulti e su scala industriale che superano il confine del furto di proprietà intellettuale, saranno prese in considerazione sanzioni e designazioni nella Entity List”.

We support open-source AI and the innovation it unlocks. But open source is not open season on American IP. When PRC firms conduct covert, industrial-scale distillation attacks that cross the line into IP theft, sanctions and Entity List designations will be on the table. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 22, 2026

Il Tesoro esaminerà i modelli cinesi open source

Bessent aveva già annunciato che il governo statunitense avrebbe esaminato i modelli open source sviluppati in Cina alla ricerca di eventuali segnali di appropriazione della proprietà intellettuale americana.

Nel caso in cui venissero accertate violazioni, Washington potrebbe ricorrere a sanzioni economiche e inserire le società coinvolte nella Entity List, l’elenco del Dipartimento del Commercio che limita l’accesso di aziende straniere a tecnologie e componenti statunitensi.

Le accuse contro Moonshot AI

Le nuove dichiarazioni del segretario al Tesoro sono arrivate poche ore dopo le accuse formulate da Michael Kratsios, responsabile della politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca.

Kratsios ha accusato Moonshot AI di aver condotto operazioni di distillazione su larga scala utilizzando modelli americani. Secondo il funzionario della Casa Bianca, la società cinese avrebbe inoltre acquisito server equipaggiati con chip Nvidia GB300 e avrebbe avuto accesso a sistemi dello stesso tipo in Thailandia, probabilmente per addestrare i propri modelli AI.

L’ipotesi solleva interrogativi sul possibile aggiramento delle regole statunitensi sui controlli alle esportazioni. I server GB300 fanno parte della generazione Blackwell di Nvidia e non possono essere venduti alle aziende cinesi a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

I dubbi degli esperti sulla distillazione da Fable

Alcuni esperti contestano tuttavia l’ipotesi che Kimi K3 possa essere stato sviluppato principalmente attraverso la distillazione del modello Fable.

Il sistema di Anthropic è infatti disponibile pubblicamente soltanto dal primo luglio, mentre Moonshot ha presentato K3 la scorsa settimana come modello open weight.

I tempi ridotti tra la pubblicazione di Fable e il lancio di K3 alimentano quindi dubbi sulla possibilità che le capacità avanzate del modello cinese derivino prevalentemente dalla distillazione del sistema di Anthropic. La qualità di Kimi K3 ha nel frattempo aperto interrogativi sui modelli economici dei principali laboratori americani di AI. La disponibilità di un sistema open weight altamente competitivo mette in discussione la capacità delle aziende statunitensi di continuare a giustificare gli enormi investimenti necessari per partecipare alla corsa all’AI di frontiera.

Washington divisa sui modelli cinesi open weight

Il caso Moonshot ha intensificato il confronto politico a Washington sulla crescente diffusione dei modelli cinesi aperti. Una parte dell’amministrazione e dell’industria tecnologica teme che questi sistemi possano ridurre il vantaggio competitivo degli Stati Uniti e introdurre rischi per la sicurezza nazionale.

Dean Ball, già consigliere della Casa Bianca per l’AI e oggi responsabile delle strategie future di OpenAI, ha sostenuto che gli Stati Uniti dovrebbero limitare o rendere di fatto inutilizzabili i modelli cinesi open weight per un rischio di “AI comunism”.

Sembra però che gli Stati Uniti siano preoccupati dal fatto che la Cina abbia recuperato così tanto terreno nella corsa all’intelligenza artificiale di frontiera e che, i sei/otto mesi di distacco, siano diventati molti meno.

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