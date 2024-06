Estratto dell’articolo pubblicato originariamente a firma di Valentina Barretta sulla testata giornalistica Energia Italia News

L’intelligenza artificiale applicata al settore energetico

L’intelligenza artificiale avanza a grande velocità in tutti i settori. Una tecnologia che si nutre di dati, attorno alla quale si stanno delineando diversi scenari, ancora scarsamente normati. Nel panorama energetico l’AI, soprattutto con riferimento alle fonti di energia rinnovabile e alla rete di distribuzione elettrica, come già detto in più occasioni, può essere considerata una leva per accelerare i processi. Simulazioni e sviluppo di modelli predittivi non sostituiscono le decisioni dell’uomo, ma le supportano indicando la direzione da prendere in ambiti ancora inesplorati. Ne abbiamo parlato con Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel, tra le prime Aziende in Italia ad essersi organizzate per coordinare e rendere efficace l’impiego dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel rispetto del quadro di regolazione internazionale.

Distribuzione di energia elettrica e fonti rinnovabili

Prima di sciorinare tutti i possibili utilizzi di questo enorme cervello virtuale, è essenziale comprendere il concetto del Digital Twin, ovvero la replica digitale delle infrastrutture […]

