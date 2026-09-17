AI e data center, negli Usa serviranno 110 miliardi di dollari per 45 GW di nuova capacità elettrica entro il 2030

La crescita dei data center negli Stati Uniti avrà un costo sempre più rilevante sul fronte dell’energia. Secondo un’analisi di Moody’s Ratings riportata da Bloomberg, entro il 2030 saranno necessari circa 110 miliardi di dollari per costruire 45 gigawatt di nuova capacità di generazione elettrica destinata a sostenere la crescita delle infrastrutture digitali.

La stima quantifica uno degli aspetti più concreti della corsa all’intelligenza artificiale: l’espansione dei server non dipende soltanto dalla disponibilità di chip avanzati o di grandi superfici su cui costruire nuovi campus, ma soprattutto dalla possibilità di garantire elettricità continua e sufficiente.

45 GW di nuova capacità entro il 2030

Secondo Moody’s, la nuova domanda richiederà un’espansione importante della capacità di generazione americana. I 45 gigawatt stimati entro fine decennio dovranno essere accompagnati da connessioni alla rete, infrastrutture di trasmissione, autorizzazioni e capitali sufficienti a realizzare gli impianti nei tempi richiesti dai grandi operatori dei data center.

Il problema è che i tempi dell’industria energetica non coincidono necessariamente con quelli dell’AI. Mentre nuovi server e chip possono essere installati rapidamente, costruire centrali, rafforzare le reti e ottenere i permessi necessari richiede tempi molto più lunghi.

Energia sempre più strategica per l’AI

La disponibilità di elettricità sta diventando uno dei principali criteri per decidere dove costruire nuovi campus, al punto da trasformare l’energia da semplice costo operativo a elemento strategico della competizione sull’AI. Per gli sviluppatori non sarà sufficiente individuare terreni adatti: servirà dimostrare di poter accedere a una quantità di energia stabile, prevedibile e compatibile con le esigenze di strutture che operano ininterrottamente.

La crescita così rapida della domanda apre però anche nuovi rischi. Una pianificazione insufficiente può generare colli di bottiglia nelle reti, ritardi nei progetti e maggiore pressione sui prezzi dell’elettricità nei mercati locali. Il problema diventa particolarmente delicato quando la domanda dei data center si somma a quella delle industrie tradizionali e agli obiettivi di decarbonizzazione.

Le utility dovranno quindi decidere quanto investire in nuova capacità senza sovrastimare la domanda futura, evitando di costruire infrastrutture destinate a progetti che potrebbero non essere mai realizzati.

110 miliardi non sono ancora un piano di spesa

La cifra indicata da Moody’s non rappresenta infatti un programma di investimenti già approvato.

Si tratta di una valutazione del capitale necessario nello scenario analizzato per soddisfare il fabbisogno previsto dei data center americani. L’effettivo livello di spesa dipenderà dalla domanda reale, dalla disponibilità della rete di trasmissione, dal mix energetico scelto e dai tempi autorizzativi.

Il dato mostra comunque quanto l’infrastruttura elettrica sia ormai diventata una delle condizioni fondamentali per la crescita dell’intelligenza artificiale. La corsa ai data center, quindi, non si giocherà soltanto su GPU e capacità di calcolo. Sempre di più dipenderà da chi riuscirà a garantire abbastanza energia, abbastanza rapidamente e a costi sostenibili.

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