La protesta contro i data center, le Big Tech e l'impatto dell’intelligenza artificiale ha aiutato i Democratici durante le elezioni di midterm. Ma dopo la conquista di Camera e Senato, il partito dovrà però affrontare un problema molto più complesso: decidere cosa regolamentare davvero e, soprattutto, come farlo.

I Democratici hanno conquistato entrambe le camere del Congresso nelle elezioni del 3 novembre, infliggendo una pesante sconfitta politica ai Repubblicani e all’amministrazione Trump.

Secondo l’analisi del The Atlantinc, Donald Trump avrebbe indirettamente lasciato ai Democratici quasi tutto lo spazio politico del crescente backlash contro l’AI. L’amministrazione ha infatti mantenuto una linea fortemente favorevole allo sviluppo della tecnologia e contraria a nuovi vincoli federali, mentre diversi candidati democratici hanno fatto della battaglia contro i nuovi data center uno dei temi della campagna.

I Democratici non hanno una posizione unica sull’intelligenza artificiale. E non sono nemmeno completamente d’accordo su quali siano i problemi più urgenti da affrontare: posti di lavoro, consumi energetici, deepfake, chatbot utilizzati dai minori, sicurezza dei modelli o concentrazione del potere nelle mani delle Big Tech.

Con il nuovo Congresso una legge federale sull’AI diventa più possibile

Fino alle midterm, una grande legge federale sull’intelligenza artificiale sembrava difficilmente realizzabile. Trump ha ripetutamente sostenuto una politica di accelerazione dell’AI e la sua amministrazione ha anche spinto per limitare la possibilità dei singoli Stati di introdurre normative autonome.

Durante il suo secondo mandato sono state presentate numerose proposte sull’intelligenza artificiale, ma una delle poche iniziative arrivate effettivamente alla firma presidenziale è stata il TAKE IT DOWN Act, che ha introdotto sanzioni federali per la pubblicazione non consensuale di immagini intime, comprese quelle realizzate attraverso deepfake. Trump ha firmato la legge il 19 maggio 2025.

Con i Democratici alla guida di Camera e Senato, diventa più realistico costruire maggioranze anche su alcuni dossier legati all’AI, soprattutto considerando che negli ultimi anni sono già emerse iniziative bipartisan su sicurezza, responsabilità e valutazione dei modelli.

Un esempio è l’Artificial Intelligence Risk Evaluation Act presentato dai senatori Josh Hawley e Richard Blumenthal, che prevede un programma federale per valutare i rischi dei sistemi AI avanzati prima della loro distribuzione.

Il primo problema sono i data center

Durante la campagna elettorale diversi candidati democratici hanno cavalcato il malcontento delle comunità locali contro la costruzione di nuove infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale. Per alcuni il problema principale sono le bollette elettriche: i data center dovrebbero quindi finanziare direttamente la nuova capacità energetica e gli adeguamenti della rete necessari per alimentarli.

Altri contestano invece la scarsa trasparenza con cui vengono negoziati molti progetti e chiedono maggiore potere decisionale per le amministrazioni locali. Altri ancora vogliono eliminare gli incentivi fiscali concessi alle grandi strutture.

Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez hanno presentato nel marzo 2026 l’Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act, che punta a fermare la costruzione e l’ampliamento di grandi data center AI fino all’introduzione di nuove garanzie su sicurezza, occupazione, distribuzione dei benefici economici e impatto sulle bollette.

Il problema è che molte delle questioni legate ai data center sono tradizionalmente gestite a livello statale o locale. Una soluzione federale potrebbe quindi non essere necessariamente quella preferita da tutto il Partito Democratico.

Responsabilità legale: chi paga se l’AI provoca un danno?

Una prima strada consiste nel rendere le aziende legalmente responsabili quando i propri modelli provocano danni.

L’idea sta guadagnando consensi bipartisan. Nell’ottobre 2026, per esempio, i senatori Josh Hawley e Chris Murphy hanno presentato l’AI Agent Accountability Act, che punta ad attribuire responsabilità civili e penali agli operatori e, in determinate circostanze, agli sviluppatori di agenti AI coinvolti in attacchi informatici. Il limite di questo approccio è evidente: la responsabilità interviene quando il danno si è già verificato.

Il “kill switch” e audit obbligatori prima dell’uscita dei modelli

Un’altra proposta discussa negli Stati Uniti è obbligare le aziende a predisporre strumenti capaci di bloccare un modello AI quando il sistema mostra comportamenti pericolosi. In teoria è una sorta di interruttore di emergenza. Sistemi AI sempre più autonomi potrebbero compiere azioni dannose prima che sviluppatori o autorità siano in grado di accorgersene.

Nel 2026 proprio alcuni episodi legati ad agenti AI e attacchi informatici hanno alimentato il dibattito al Congresso sulla capacità delle aziende di mantenere sotto controllo i propri sistemi. Il senatore Hawley ha aperto a settembre un’indagine sull’attività di agenti OpenAI dopo un incidente che aveva coinvolto Hugging Face

Una terza strada consiste nel sottoporre i modelli più avanzati a valutazioni di sicurezza prima che vengano messi sul mercato. L’Artificial Intelligence Risk Evaluation Act, per esempio, prevede che gli sviluppatori di sistemi avanzati forniscano informazioni a un programma federale di valutazione e rispettino determinati requisiti prima della distribuzione.

Infine c’è l’opzione più radicale: rallentare. Se i sistemi diventano troppo potenti e difficili da controllare, alcuni esponenti politici sostengono che sarebbe necessario sospendere lo sviluppo dei modelli più avanzati fino a quando non esisteranno strumenti di sicurezza adeguati.

Sanders e il deputato democratico Greg Casar hanno presentato nel settembre 2026 una proposta che punta a vietare lo sviluppo di una futura intelligenza artificiale superintelligente e a sospendere temporaneamente lo sviluppo di sistemi avanzati in attesa di un quadro federale di controllo. Ma se gli Stati Uniti rallentassero unilateralmente lo sviluppo dell’AI, nulla garantirebbe che la Cina o altri Paesi facciano altrettanto. Washington rischierebbe quindi di perdere terreno proprio nella tecnologia che considera ormai strategica per la propria sicurezza economica e nazionale.

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