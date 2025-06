AI e Cloud, il futuro si scrive oggi. Il webinar

L'Italia e l'Europa sono pronte per un "Cloud AI Development Act"? Il 26 giugno alle 11, Seeweb riunisce esperti, istituzioni e industria in un webinar per discutere di regolamentazione, innovazione, investimenti e servizio pubblico. Una mappa completa per capire dove sta andando la trasformazione digitale.

In un’epoca in cui intelligenza artificiale e cloud computing stanno ridisegnando i confini dell’economia globale, anche l’Italia è chiamata a fare scelte strategiche. A guidare il dibattito, una domanda cruciale: serve un “Cloud AI Development Act” anche in Europa, e soprattutto in Italia?

Il webinar organizzato e promosso da Seeweb, Cloud Provider con oltre 25 anni di esperienza, si propone di rispondere a tali quesiti. L’appuntamento è per il 26 giugno alle 11 con esperti di primo piano, autorità pubbliche, ricercatori e imprenditori del settore tech. L’obiettivo principale? Accendere i riflettori su un possibile nuovo quadro normativo, capace di governare l’innovazione senza frenarla.

Regolamentazione: cosa manca davvero?

Un parterre d’eccezione, con il quale sarà possibile interagire di persona nella sessione Q&A, affronterà i temi prioritari legati allo sviluppo di AI e Cloud nel vecchio continente e nel Bel Paese. Per l’Europa, Innocenzo Genna, avvocato esperto in diritto digitale europeo, analizzerà i limiti attuali del Digital Markets Act e delle policy UE, spiegando perché un nuovo intervento legislativo potrebbe essere necessario per disciplinare infrastrutture cloud e intelligenza artificiale.

Direttamente da Agcom e Antitrust, sarà invece possibile ascoltare quali sono le iniziative in corso per regolamentare il digitale in Italia e approfondire le strategie nazionali.

Appalti, ricerca, servizio pubblico, industria e innovazione

Con l’avv. Maria Vittoria La Rosa si parlerà delle barriere burocratiche che ostacolano la partecipazione alle commesse pubbliche e del potenziale del public procurement come leva per stimolare lo sviluppo locale e tecnologico.

Luca Megale (Astrid) condividerà dati e insight dal mondo della ricerca, mentre Antonio Baldassarra (Seeweb) porterà la voce dell’industria italiana del cloud e dell’AI, con esempi concreti di investimento e sviluppo.

Con riguardo al Servizio pubblico e alle infrastrutture private, Alberto Messina (RAI) condividerà una visione integrata, discutendo del ruolo del servizio pubblico nella trasformazione digitale. Per Fastweb e Vodafone, Vincenzo Ferraiuolo, illustrerà gli investimenti infrastrutturali nel cloud italiano.

Infine, Simone Cremonini, esperto finanziario, offrirà un punto di vista privilegiato sulle aspettative degli investitori, sulle tendenze del mercato dell’AI e su dove si giocheranno le partite economiche più decisive nei prossimi anni.

