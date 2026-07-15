AI di frontiera: perché i prossimi due anni saranno decisivi per il futuro dell’Europa

L’intelligenza artificiale di frontiera (Frontier AI) rappresenta oggi la punta più avanzata dello sviluppo tecnologico in questo settore. Si tratta dei modelli più potenti disponibili, caratterizzati da capacità cognitive sempre più sofisticate, da prestazioni che crescono con una velocità senza precedenti e da un impatto potenzialmente trasformativo sull’economia, sulla ricerca scientifica, sulla sicurezza e sulla competitività industriale.

È proprio su questo terreno che l’Europa rischia di perdere la partita più importante dei prossimi anni. È il messaggio che emerge con forza dal nuovo rapporto pubblicato dall’AI Office della Commissione europea, che sintetizza il contributo di oltre cento esperti internazionali riuniti nel primo Expert Forum on Frontier AI.

Tra questi anche gli italiani Fabio Pammolli (AI4I – The Italian Institute of Artificial Intelligence), Fabio Petroni (EMBL), Fabrizio Silvestri (Sapienza Università di Roma), Marta Ziosi, Paolo Giudici (Università di Pavia), Valentina Lenarduzzi (University of Southern Denmark), mentre tra le aziende sono state selezionate Fastweb e Intesa Sanpaolo.

Il documento non costituisce una posizione ufficiale della Commissione, ma rappresenta una base di lavoro destinata a orientare le future politiche europee nell’ambito della Frontier AI Initiative.

L’obiettivo è chiaro: individuare le azioni necessarie affinché l’Unione europea possa rafforzare la propria competitività, preservare la sovranità tecnologica e garantire la sicurezza in uno scenario in cui lo sviluppo dell’intelligenza artificiale procede con ritmi sempre più accelerati.

L’Europa eccelle nella ricerca, ma resta indietro nello sviluppo industriale

Il rapporto evidenzia un paradosso ormai noto ma sempre più critico. L’Europa continua a produrre ricerca scientifica di altissimo livello e forma una quota significativa dei talenti mondiali nel campo dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, la maggior parte dello sviluppo dei modelli di frontiera avviene oggi fuori dall’Unione europea, principalmente negli Stati Uniti e, in misura crescente, in altri grandi poli globali.

Le ragioni sono molteplici. La disponibilità di infrastrutture computazionali resta insufficiente rispetto alle esigenze richieste dall’addestramento dei grandi modelli. Lo stesso vale per la capacità energetica necessaria ad alimentare i data center di nuova generazione.

A questi limiti si aggiungono una cronica carenza di capitali per sostenere la crescita delle startup nelle fasi più avanzate, un quadro normativo ancora poco chiaro su aspetti fondamentali come l’utilizzo dei dati per l’addestramento dei modelli, il diritto d’autore e alcune implicazioni della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il risultato è che molte realtà europee promettenti faticano a competere con operatori che possono contare su disponibilità finanziarie e infrastrutturali enormemente superiori.

I possibili scenari: leadership tecnologica o dipendenza strategica

Uno dei messaggi centrali del rapporto riguarda la finestra temporale estremamente ristretta entro cui intervenire. Secondo gli esperti, i prossimi uno-due anni potrebbero determinare il ruolo che l’Europa sarà in grado di ricoprire nel panorama globale dell’intelligenza artificiale.

Lo scenario più favorevole prevede la costruzione di un ecosistema europeo capace di sviluppare modelli di frontiera competitivi, attrarre investimenti e consolidare una propria autonomia tecnologica. Lo scenario opposto vede invece un’Europa sempre più dipendente da tecnologie sviluppate all’estero, con una conseguente riduzione della capacità di controllo sulle infrastrutture digitali strategiche, sui dati, sulle applicazioni industriali e sulla sicurezza.

Per gli esperti, non è realistico pensare che modelli meno avanzati possano sostituire completamente quelli di frontiera. Per questo motivo l’obiettivo non deve essere soltanto sviluppare capacità interne, ma anche garantire un accesso stabile, sicuro e controllato alle tecnologie più avanzate disponibili nel mondo.

Le priorità strategiche individuate dal rapporto

Le raccomandazioni formulate convergono attorno ad alcune priorità considerate essenziali. La prima riguarda il potenziamento delle infrastrutture computazionali europee. Servono nuovi supercomputer, grandi capacità di elaborazione distribuita e soprattutto una disponibilità energetica adeguata per sostenere l’addestramento dei modelli più avanzati.

La seconda priorità è l’accesso ai capitali. Lo sviluppo della Frontier AI richiede investimenti privati di dimensioni eccezionali. Per questo motivo l’Europa dovrà rendere più attrattivo il proprio mercato per gli investitori, riducendo gli ostacoli alla crescita delle imprese innovative.

Altrettanto importante è il rafforzamento della capacità di attrarre e trattenere i migliori ricercatori, oggi spesso incentivati a trasferirsi verso ecosistemi più competitivi.

Gli esperti chiedono inoltre maggiore certezza giuridica su temi cruciali quali copyright, utilizzo dei dati per l’addestramento dei modelli e protezione dei dati personali, elementi considerati indispensabili per favorire nuovi investimenti.

La sovranità europea passa solo dal “controllo” dell’intera filiera o dal made in Eu?

Uno degli aspetti più interessanti del documento riguarda il concetto di sovranità tecnologica. Secondo il rapporto, l’autonomia europea non coincide necessariamente con la produzione interna di ogni componente della catena del valore dell’intelligenza artificiale. Piuttosto, significa poter scegliere, controllare e utilizzare i modelli di frontiera mantenendo una posizione negoziale forte.

L’Europa dispone infatti di alcuni importanti elementi di leva: il proprio mercato interno, la forza regolatoria, una solida base industriale e competenze avanzate in diversi segmenti della filiera dell’AI. Per valorizzare questi asset sarà però necessario sviluppare una strategia coordinata che protegga tali vantaggi competitivi e li utilizzi come strumenti di negoziazione nei confronti degli operatori globali.

Indipendenza tecnologica impossibile (per il momento) nell’AI di frontiera?

Ci si affida quindi a tecnologie costruite altrove? Magari alle solite Big Tech? Quindi si rafforza il legame con gli Stati Uniti? Di certo si abbandona la strada dell’indipendenza digitale in questo modo.

Negli ultimi anni il dibattito europeo era stato dominato dal concetto di autonomia strategica aperta (Open Strategic Autonomy), cioè la capacità dell’Europa di ridurre le dipendenze esterne nei settori tecnologici critici. Nel caso della Frontier AI, tuttavia, gli esperti riconoscono un dato di realtà: oggi i modelli più avanzati sono sviluppati quasi esclusivamente negli Stati Uniti e, in misura crescente, in Cina, grazie a investimenti privati dell’ordine delle decine o centinaia di miliardi di dollari, una disponibilità di GPU senza paragoni e un ecosistema di venture capital che l’Europa non possiede.

Per questo motivo il rapporto introduce un cambio di prospettiva. L’obiettivo non diventa più necessariamente “produrre tutto in Europa”, ma piuttosto garantire che l’Unione possa:

accedere ai modelli di frontiera;

scegliere quali utilizzare;

controllarne l’impiego;

integrarli nella propria economia senza dipendenze eccessive;

mantenere leve negoziali nei confronti dei grandi sviluppatori globali.

In altre parole, il concetto di sovranità si sposta dal controllo della produzione al controllo dell’accesso e della governance.

Dall’autonomia tecnologica alla cooperazione con i partner che condividono valori e obiettivi, almeno per l’AI di frontiera

Il rapporto sottolinea anche l’importanza delle alleanze internazionali. Piuttosto che perseguire un’autosufficienza completa, gli esperti suggeriscono di rafforzare la collaborazione con partner che condividono valori democratici, esigenze di sicurezza e obiettivi comuni nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Una cooperazione più stretta potrebbe consentire di condividere infrastrutture, ricerca, investimenti e standard tecnologici, aumentando la capacità competitiva europea senza rinunciare alla propria autonomia strategica.

Obiettivi ambiziosi al 2030 per l’AI di frontiera e priorità politica trasversale dell’Ue

Uno dei messaggi più netti del documento riguarda il ritmo con cui dovranno essere assunte le decisioni. Secondo gli esperti, la velocità di evoluzione della Frontier AI impone una capacità di intervento molto superiore ai tradizionali tempi delle politiche pubbliche.

Per questo motivo viene proposto di fissare obiettivi ambiziosi al 2030 e di trasformare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale di frontiera in una priorità politica trasversale dell’Unione europea.

Ciò richiederà strutture amministrative dedicate, maggiore coordinamento tra Commissione e Stati membri e capacità di adattare rapidamente strumenti normativi, finanziari e industriali all’evoluzione della tecnologia.

I prossimi passi dell’AI Office

L’AI Office ha annunciato che le raccomandazioni emerse saranno organizzate secondo un ordine di priorità per orientare le future iniziative europee. Il confronto con gli esperti proseguirà attraverso nuovi workshop tematici e contributi scritti, mentre saranno progressivamente pubblicati aggiornamenti sull’attuazione della Frontier AI Initiative e sulle azioni strategiche intraprese.

La sfida è aperta. Il rapporto fotografa un’Europa che dispone ancora di solide basi scientifiche, competenze industriali e capacità regolatorie, ma che deve accelerare significativamente se vuole evitare di diventare un semplice utilizzatore delle tecnologie sviluppate altrove. Per gli esperti consultati dall’AI Office, la finestra temporale è ormai molto stretta: le decisioni che saranno prese entro i prossimi due anni potrebbero determinare il ruolo dell’Unione europea nell’economia dell’intelligenza artificiale per l’intero prossimo decennio.

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