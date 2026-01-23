AI, cyber, Spazio ed energia, si rafforza l’asse tecnologico Roma-Berlino

Oggi parliamo dell’asse tecnologico Italia-Germania.

Ecosistemi di dati federati e tecnologie quantistiche, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza europea da fornitori extra-UE per l’indipendenza digitale.

Spazio, il ministro Urso annuncia una costellazione satellitare “italiana, tedesca e quindi europea” oggi a Roma al vertice intergovernativo tra Italia e Germania.

Marte, ecco “le gambe” con cui l’Europa scenderà sul pianeta rosso (video). I team di Thales Alenia Space e Airbus hanno eseguito, presso le strutture ALTEC di Torino, decine di lanci del modello in scala reale dell’esoscheletro dotato di gambe per l’ammartaggio.

