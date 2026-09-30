ARES 118 (Lazio), SEUS 118 (Sicilia), AREU (Lombardia), Azienda Zero (Piemonte) e AREUS (Sardegna) proseguono il percorso comune per condividere esperienze, conoscenze e capacità di apprendimento sull’intelligenza artificiale in ambito sanitario.

Intelligenza Artificiale strumento prezioso nelle attività di primo soccorso ed emergenza sanitaria. Ma servono regole ben precise per normare l’uso della tecnologia, che ha il potenziale di cambiare alla radice tutto il ssistema sanitario a aprtire appunto dalla prima risposta all’emergenza con autoambulanze e soccorsi sul campo. E’ quanto emerge dall’evento che si è tenuto oggi alla Regione Lazio, organizzato dall’Ares 118 (Lazio) al quale hanno aderito anche SEUS 118 (Sicilia), AREU (Lombardia), Azienda Zero (Piemonte) e AREUS (Sardegna) proseguono il percorso comune per condividere esperienze, conoscenze e capacità di apprendimento sull’intelligenza artificiale in ambito sanitario.

L’iniziativa

L’iniziativa, ospitata dalla Sala Tevere della Regione Lazio, nasce dalla consapevolezza che l’intelligenza artificiale nell’emergenza sanitaria non sia soltanto una questione tecnologica. La sfida è trasformare le esperienze maturate nei diversi territori in conoscenza condivisa, in grado di sostenere l’innovazione e migliorare nel tempo qualità, sicurezza, efficienza e capacità di risposta.

Al centro del confronto c’è il concetto di “intelligenza condivisa”, sviluppato a partire dai principi della Carta di Catania, sottoscritta nell’aprile scorso, e ora tradotto nella Dichiarazione d’intenti di Roma.

L’obiettivo

L’obiettivo è costruire una rete nella quale le diverse organizzazioni possano mettere in comune esperienze, risultati e conoscenze, mantenendo al tempo stesso la propria autonomia e responsabilità. Un modello nel quale l’intelligenza artificiale sia utilizzata per supportare, e non sostituire, la decisione dei professionisti.

L’emergenza sanitaria genera ogni giorno una grande quantità di informazioni, decisioni, tempi di intervento, soluzioni e lezioni apprese. Molte delle sfide sono comuni: dalla comprensione della richiesta di soccorso alla mobilitazione delle risorse, dal supporto agli equipaggi al coordinamento tra più soggetti, fino alla condivisione delle informazioni con l’ospedale.

Dichiarazione di intenti di Roma

La prospettiva indicata dalla “Dichiarazione di Intenti di Roma” (scarica il PDF) non è quindi quella di concentrare tutti i dati in un unico sistema, ma di condividere la capacità di apprendere dai dati, attraverso il dialogo tra sistemi e organizzazioni. Non centralizzazione, ma interoperabilità. Non uniformità dei modelli organizzativi, ma capacità di condividere conoscenze e buone pratiche.

Il Direttore generale di ARES 118, Narciso Mostarda (qui sotto nella foto), dice: “Il confronto di Roma ha confermato che la sfida dell’AI nell’emergenza è trasformare l’esperienza dei professionisti in conoscenza condivisa, mantenendo autonomia territoriale e responsabilità decisionale. Il valore dell’innovazione non si misura dalla novità tecnologica, ma dalla capacità di produrre cambiamenti concreti in termini di qualità, sicurezza, efficienza e risposta. Nell’emergenza, quando la conoscenza viaggia più velocemente, il tempo guadagnato può diventare tempo utile per il paziente”.

AI a fattor comune

Cinque grandi realtà dell’emergenza-urgenza italiana fanno rete sull’intelligenza artificiale e avviano un percorso comune verso un modello di “intelligenza condivisa nel soccorso” e che oggi hanno sottoscritto a Roma la “Dichiarazione di Intenti di Roma”, un documento che pone le basi per la condivisione di esperienze, casi d’uso, conoscenze, risultati e criticità legati all’impiego dell’AI nell’emergenza-urgenza.

Dato sanitario al centro, necessaria standardizzazione per condividere esperienze

Il ruolo centrale della necessità di disporre di dati omogenei, standardizzati e per questo confrontabili è il tema centrale del dibattito. L’AI come strumento va controllato e supervisionato dall’uomo, e questo è un altro principio fondamentale emerso dal confronto odierno.

Coinvolgere i sindacati

Un altro tema emerso dal dibattito è la necessità di coinvolgere le rappresentanze sindacali nel percorso di introduzione e implementazione dell’AI nei vari processi sia dal punto di vista organizzativo sia da quello più strettamente clinico. Tanto più che nessuno in ambito sanitario vuole trovarsi obbligato a rallentare l’introduzione di strumenti tecnologici innovativi per questioni che riguardano la tutela dei lavoratori, che vanno sempre messi al centro.

Ma di certo la prudenza resta la stella polare nell’applicazione dell’AI in un ambito nel quale un utilizzo errato rischia di incidere sulla salute dei pazienti.

Il ruolo sempre più centrale dell’ingegnere clinico in ambito

La presenza sempre più capillare dell’AI in ambito sanitario fa decollare il ruolo dell’ingegnere clinico, la figura professionale di riferimento per ottimizzare l’utilizzo dell’AI nelle centrali operative e sui mezzi di soccorso del 118. Come governare i dati e gli algoritmi diventa una leva fondamentale. In questo contesto, è fondamentale tradurre i bisogni clinici in requisiti tecnici, presidiando il dato e facendo da ponte fra diverse professionalità.

Applicazioni pratiche

Fra le applicazioni pratiche emerse c’è l’uso dell’AI per la distribuzione dei mezzi di soccorso nella regione a seconda delle necessità e delle previsioni, la creazione di un dataset di dati cardiografici che in prospettiva potrà essere su base multiregionale, la gestione dei posti letto in ospedale, la scoperta di pazienti infartuati dalla voce. Non tutte le applicazioni sono efficaci e la domanda principale da parte degli operatori è quella di strumenti in grado di curare e intervenire tempestivamente in fase di primo soccorso. Un’altra richiesta è conoscere il percorso del paziente dopo il ricovero, per capire se il primo soccorso è stato fatto nel modo più idoneo. Gli operatori del 118 non sanno cosa succede dopo, ma vorrebbero sapere come evolve il paziente preso in carico. Il risponditore del 116117 che funziona come un AI su WhatsApp è multilingua, ha percorsi prefigurati ma in caso i necessità passa il chiamante ad un operatore umano.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, e Andrea Urbani, Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

I lavori

Nel corso dell’incontro, dopo l’apertura istituzionale affidata al presidente di SEUS Sicilia, Riccardo Castro, e al direttore generale di ARES 118, Narciso Mostarda, si sono alternati un panel tecnico dedicato allo stato dell’arte e alle prospettive dell’intelligenza artificiale nell’emergenza sanitaria e gli interventi delle società scientifiche e delle reti di volontariato, con la moderazione affidata a Niccolò Di Raimondo.

Sono state inoltre approfondite le modalità di utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di ARES 118 nell’ambito del 116117, Numero Europeo Armonizzato (NEA) per l’accesso alle cure mediche non urgenti e agli altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità.

Marco Iacobelli ha quindi presentato la Dichiarazione d’intenti sull’intelligenza condivisa nel soccorso. A seguire, il confronto con i vertici delle realtà dell’emergenza presenti all’incontro: Narciso Mostarda (ARES 118), Riccardo Castro (SEUS 118), Massimo D’Angelo (Azienda Zero Piemonte), Massimo Lombardo (AREU Lombardia) e Angelo Maria Serusi (AREUS Sardegna).

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