AI, cosa chiedono CEO e Big Tech a Davos?

World Economic Forum di Davos tra dialogo, tensioni geopolitiche e la grande scommessa dell’AI. La sensazione diffusa è che la “disruption” in corso dell’AI non sia guidata solo dall’innovazione, ma anche da scelte politiche imprevedibili.

Digital Networks Act, sulle frequenze satellitari poteri a Bruxelles. Ma cosa cambierebbe per gli operatori? Un passo indietro per la sovranità nazionale?

Blue Origin di Jeff Bezos lancia una nuova costellazione di 5.400 satelliti per sfidare Starlink dal 2027. Più che al grande pubblico, la rete sarà destinata esclusivamente a aziende, data center, infrastrutture critiche e governi.

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz