La collaborazione tra le aziende tecnologiche e le istituzioni accademiche ha dimostrato di essere una forza trainante per l’innovazione e lo sviluppo. Questa sinergia, alimentata dalla condivisione di risorse, conoscenze e competenze, spesso porta alla creazione di soluzioni avanzate che impattano positivamente la società e il mercato del lavoro.

Pragma Etimos è una scale-up innovativa operante nei settori della Data Intelligence e Cyber Intelligence con diversi brevetti attivi in vari settori, tra cui quello del riconoscimento vocale. In questo contesto ha deciso di investire risorse per la ricerca scientifica con il fine di formare gli studenti del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Criminologia e Intelligence per attività di sperimentazione e ricerca.

Le ragioni alla base di questa collaborazione possono essere così riassunte:

creazione di un’osmosi con il mondo accademico e la comunità scientifica internazionale;

condivisione di strumenti e soluzioni tecnologiche in modo da formare nuove risorse umane per possibili sbocchi professionali

realizzazione di progetti innovativi sperimentali in sinergia con il mondo universitario.

Alta formazione e soluzioni innovative

Pragma Etimos da anni sviluppa soluzioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale e Cyber Intelligence. Attraverso la costante ricerca di idee innovative, ripone particolare attenzione nel costruire legami stretti con le istituzioni accademiche per potenziare la capacità di sviluppo e mantenere un alto livello di creatività e innovazione.

L’Università di Vibo Valentia nel piano di studio del corso triennale in Scienze Linguistica indirizzo Criminologia e Intelligence ha previsto un particolare focus sui corsi di Criminologia, Investigazione e Intelligence.

Proprio in questi ambiti si inseriscono le soluzioni di Pragma Etimos che nascono proprio con l’obiettivo di migliorare l’intero campo dell’Intelligent Investigation e della forensics, come Poliphonic e Athena:

Polyphonic è un evoluto strumento di riconoscimento del parlatore (Speaker recognition) che attraverso algoritmi basati sulle scienze neuronali, è in grado di effettuare riconoscimenti automatici della voce con una percentuale di errore irrilevante, non tanto quale alternativa rispetto agli attuali modelli di riconoscimento tradizionale della voce che si basano sulla mera comparazione delle frequenze fondamentali delle formanti parametriche, bensì quale strumento tecnico forense con una attendibiltà di riscontro molto più elevata rispetto a quella tradizionalmente accettata dalla comunità scientifica classica, utilizzando sistemi avanzati di automatic speaker recognition e basata su molteplici fattori e pattern linguistici, con variabili numerose, che ampliano lo spettro di riconoscimento fissato attraverso la mera comparazione standard delle formanti parametriche.

Si tratta di uno strumento che va ben oltre i modelli di addestramento fissati attraverso l’enrollment di una impronta vocale, che è in grado di discriminare acquisizioni prodotte da compressioni e distorsioni digitali del dato, rilevare alterazioni del pattern per ragioni stressorie o di altra natura fisiologica e, ancora, analizzare i parametri fisici che definiscono le caratteristiche di un sistema elettroacustico: come la risposta in frequenza, la distorsione, il massimo livello riprodotto, il rumore di fondo, il tempo, il fading, il muffling, il riverbero, i rumori additivi, convolutivi, ecc.

Polyphonic, si basa sulla tecnologia audio brevettata quale “metodo di elaborazione di un flusso audio per il riconoscimento di voci e/o suoni di sottofondo e relativo sistema” e unisce il riconoscimento audio con le capacità predittive dell’AI.

Partendo dalla genetica del suono e ricostruendo “l’impronta vocale” del suono, formata da più “audiosomi”, che rappresentano la vera essenza del suono, è possibile ricavare informazioni fondamentali sull’audio e sullo speaker.

Campionamento delle isoglosse: tra le applicazioni di Polyphonic, particolare rilievo assume quello della ricerca sociale finalizzata al campionamento vocale delle popolazioni di riferimento di aree con alta pericolosità, così da individuare specifiche isoglosse di comunità di parlanti, identificando varianti linguistiche standard, vernacolari e dialettali. Tra i progetti in corso è in lavorazione la realizzazione di un database anonimo, in armonia con le direttive in materia di raccolta del dato, con l’obiettivo di creare un sistema automatico di riconoscimento di una isoglossa identificante una comunità di parlanti locali.

Si consideri, a titolo esemplificativo, l’isolamento delle isoglosse di alcune comunità come quelle presenti nell’area di Limbadi (VV), San Luca (RC), Cutro (KR), Buccinasco (MI), Nichelino (TO), Orgosolo (NU), Castelvetrano (TP), Caivano (NA), ecc.

O, ancora, la cristallizzazione di varianti dialettali di macroaree geografiche soggette a particolare interesse geopolitico, strategico o di scacchiere operativo.

Athena, attraverso un evoluto riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), in grado di individuare modelli di codici, caratteri, immagini e scritture di formato molteplice, è un sistema di analisi testuale massiva con il fine di sostenere l’intero mondo giudiziario e investigativo nella gestione operativa. Athena, che nella sua composizione basica è in grado di classificare diverse tipologie documentali, grazie all’OCR avanzato che permette di rilevare i caratteri contenuti in un documento e di trasferirlo in formato digitale, è un sistema intelligente, con una query di interrogazione settata a seconda delle esigenze dell’utente, in grado di indicizzare, selezionare, normalizzare, importare-esportare una vasta documentazione secondo logiche di interrogazioni svariate, anche di tipo spazio-temporali ed argomentative.

Ma, anche, di interfacciarsi attraverso application programming interface dedicati, a data base esterni, banche dati istituzionali e contenitori di dati, e creare modelli relazionali multidisciplinari in grado di dialogare con i più diffusi sistemi di analisi massiva in uso al mondo dell’Intelligence e delle investigazioni giudiziarie.

Nel settore del Risk Management, Pragma Etimos ha realizzato strumenti di analisi di dati, che utilizzano anche strumenti approfonditi di analisi open source e social media, che hanno l’obiettivo di evitare il rischio aziendale e/o operativo e ridurre l’effetto negativo di un evento; il prodotto offre soluzioni di risposta predittiva immediata, per le esigenze di mercato che non consentono una analisi approfondita con tempi lunghi di investigazione e/o con l’ausilio di banche dati soggette a limitazione di interrogazione o di esigenze di privacy.

In particolare, le soluzioni sviluppate si concentrano in materia di risk management (gestione del rischio), risk assessment (analisi del rischio), reclutamento di personale, scelta di partner, fraud detection (rivelazione di frodi), due diligence (diligenza dovuta), Forensic accounting (contabilità forense), Marketing & Corporate Intelligence (intelligenza competitiva), ecc.

Obiettivi della collaborazione

I risultati che si vogliono ottenere possono essere così riassunti:

Ricerca innovativa: attraverso la sinergia su progetti di ricerca congiunti, saranno potenziate soluzioni all’avanguardia che contribuiranno a risolvere sfide complesse nell’ambito del settore “Criminologia e Intelligence”. Servizi avanzati e innovativi per il settore: l’incontro tra esperti e studenti avrà il duplice obiettivo di ottenere soluzione potenziate dal punto di vista del rendimento e, allo stesso tempo, permetterà di formare le risorse del futuro. Formazione di eccellenza: agli studenti dell’Istituto Criminologia.it di Vibo Valentia sarà data l’opportunità di apprendimento pratico attraverso tirocini e programmi di formazione forniti da Pragma Etimos. Attrazione di talenti: la collaborazione permetterà agli studenti di osservare concretamente gli strumenti del proprio lavoro e avere una panoramica del suo funzionamento.

La collaborazione tra Pragma Etimos e L’università di Vibo Valentia può essere un’opportunità vincente per entrambe le parti coinvolte.

Attraverso lo scambio di conoscenze, risorse e competenze, è possibile raggiungere risultati innovativi che contribuiscono al progresso tecnologico, all’alta formazione giovanile ed al loro diretto inserimento in start e scale-up come Pragma Etimos.