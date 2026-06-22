Gli incentivi per le imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

280 milioni di euro di finanziamenti agevolati e 225,8 milioni di euro di contributi a fondo perduto derivanti da economie di precedenti programmazioni. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha annunciato, con decreto del ministro Adolfo Urso, gli incentivi per l’innovazione destinati alle imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Sud Italia avrà così modo di veder avviati e sviluppati progetti per la realizzazione o il “significativo” miglioramento di prodotti, processi o servizi, con focus sullo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.

Dall’AI alla cybersecurity, dal cloud alle tecnologie quantistiche e il supercalcolo. A chi sono destinate le risorse

Tra gli ambiti prioritari figurano: intelligenza artificiale (AI), big data, cloud computing, cybersicurezza, blockchain, supercalcolo, tecnologie quantistiche, tecnologie digitali avanzate e deep tech.

Potranno usufruire degli incentivi previsti dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente le piccole e medie imprese, le startup, le micro-imprese e le reti di imprese del Mezzogiorno (il 60% delle risorse sarà riservato alle Pmi, il 25% alle micro e piccole imprese).

Come si suddividono gli incentivi

Come spiegato nel comunicato istituzionale, gli incentivi prevedono un finanziamento agevolato pari al 40% dei costi ammissibili e contributi diretti alla spesa fino al 40% per le piccole imprese; fino al 35% per le medie imprese e fino al 30% per le grandi imprese.

Per gli organismi di ricerca è previsto un contributo diretto fino al 60% delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e fino al 40% per quelle di sviluppo sperimentale.

Il finanziamento agevolato potrà avere una durata compresa tra uno e otto anni, con un eventuale periodo di preammortamento fino a tre anni, senza obbligo di garanzie.

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