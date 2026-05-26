La Casa Bianca ha approvato una richiesta riservata da 9 miliardi di dollari per acquistare i chip avanzati necessari alle agenzie di intelligence americane, tra cui Cia e Nsa, per sfruttare appieno i modelli AI più recenti nei sistemi classificati.

La notizia, riportata dal New York Times, evidenzia come senza chip di ultima generazione, infrastrutture cloud classificate adeguate, energia elettrica sufficiente e sistemi di raffreddamento specializzati, le agenzie di intelligence rischiano di restare indietro nell’adozione degli strumenti AI più avanzati.

La carenza di chip frena Cia e Nsa

Secondo il NYT, la mancanza di chip avanzati sta limitando la possibilità per Cia, Nsa e altre agenzie di testare o utilizzare le versioni più recenti di modelli come ChatGPT sui network classificati. Questi sistemi, per ragioni di sicurezza, non possono collegarsi a Internet pubblico e devono funzionare su infrastrutture isolate, fisicamente separate dalle reti commerciali o non classificate.

Il collo di bottiglia riguarda in particolare i superchip Nvidia Grace Blackwell, progettati per sostenere modelli AI di frontiera ma difficili da integrare rapidamente negli ambienti classificati del governo. Non basta comprare i chip: servono data center in grado di fornire enormi quantità di energia, sistemi di raffreddamento a liquido e protocolli di sicurezza molto più rigidi rispetto ai data center commerciali.

Anche se il Congresso approvasse subito i 9 miliardi, il New York Times sottolinea che le agenzie dovrebbero comunque affrontare tempi lunghi prima che Amazon Web Services e altri fornitori possano costruire infrastrutture classificate compatibili con i nuovi chip.

Anthropic, Mythos e la scelta dell’Nsa

Il caso più delicato riguarda Anthropic. Secondo il quotidiano newyorkese, Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, ha autorizzato la Nsa a continuare a usare un modello avanzato di Anthropic, nonostante il Pentagono abbia indicato la società come possibile rischio per la supply chain.

I funzionari citati dal quotidiano americano sostengono che Anthropic e il governo stiano finalizzando un contratto classificato che consentirebbe alla Nsa di mantenere l’accesso ai prodotti della società. Il modello al centro del dossier è Mythos, capace di funzionare meglio sui chip di nuova generazione ma utilizzabile anche su hardware precedente.

La clausola sui dati degli americani

Il nuovo contratto con Anthropic dovrebbe includere una clausola specifica per impedire che il modello venga usato sui dati dei cittadini americani. Secondo i funzionari citati dal New York Times, la Casa Bianca vorrebbe usare questo accordo come modello anche per altre aziende AI.

Cia e Nsa non possono raccogliere intelligence all’interno degli Stati Uniti e sono soggette a forti restrizioni anche quando trattano informazioni relative ad americani all’estero. Per questo le agenzie sarebbero disposte ad accettare limiti richiesti dalle aziende AI sull’uso dei modelli, soprattutto per evitare impieghi legati alla sorveglianza interna.

Il Pentagono non ha chiarito nel dettaglio come l’AI sia stata usata per individuare target in Iran o altrove, ma l’integrazione dei modelli nelle attività militari e di intelligence è ormai una realtà.

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