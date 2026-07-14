“Le infrastrutture digitali sono fondamentali per il futuro del Paese, ma il loro valore si realizza pienamente solo attraverso competenze diffuse e una cultura dell’apprendimento continuo. L’intelligenza artificiale crea opportunità solo se le persone sono le vere protagoniste dell’innovazione tecnologica. Open Fiber, che ha realizzato una rete in fibra ottica di oltre 168 mila chilometri e raggiunge 17,4 milioni di unità immobiliari in tecnologia FTTH, con servizi attivi per circa 4 milioni di clienti residenziali, vive quotidianamente questa sfida. Con oltre 1.800 dipendenti di 29 nazionalità e una popolazione aziendale con una età media che non arriva ai quarant’anni, composta per il 72% tra Millennial e Gen Z, l’azienda punta sulla valorizzazione delle giovani generazioni come leva di crescita e innovazione. Per questo stiamo sviluppando percorsi di formazione sempre più mirati e personalizzati, favorendo anche il reverse mentoring, che stimola l’apprendimento reciproco tra senior e junior e lo scambio tra esperienza, conoscenza dei processi e competenze digitali. La nostra sfida, come nella Pubblica Amministrazione, è e rimane sempre la centralità della persona, perché la tecnologia può accelerare i processi di sviluppo delle organizzazioni pubbliche e private, ma il fattore umano resta centrale: l’intelligenza artificiale amplifica le nostre capacità, mentre la visione, il giudizio e la capacità di relazione continuano a essere prerogativa delle persone”, ha detto Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber, partecipando oggi all’evento “Crescere nella PA: persone, formazione e risultati” a Palazzo Wedekind a Roma, alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

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