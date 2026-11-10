AI, Bisio (Engineering): “Per l’Europa la sfida non è avere modelli più grandi, ma più specializzati”

Al Parlamento Europeo il confronto promosso da Engineering Group sulla sovranità tecnologica europea e sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale. Il CEO Aldo Bisio ha presentato IS-IA, l’architettura sviluppata dal Gruppo per un’AI sovrana, governabile e sicura.

L’Europa non deve necessariamente inseguire la corsa ai modelli di AI sempre più grandi: può giocare la propria partita puntando su specializzazione, controllo dei dati, sicurezza e autonomia tecnologica. È il messaggio portato da Engineering al Parlamento Europeo a Bruxelles, dove il Gruppo ha presentato la propria visione per un’Intelligenza Artificiale sovrana, governabile e sicura all’evento “AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group”, promosso da Engineering e co-ospitato dalle Vice Presidenti del Parlamento Europeo Pina Picierno e Antonella Sberna.

L’incontro, moderato da Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering, ha riunito rappresentanti della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea per un confronto sulla sovranità tecnologica europea e sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nello sviluppo economico, industriale e sociale dell’Unione.

Al centro del dibattito la necessità di sviluppare un’AI sovrana, sicura e governabile, capace di permettere a imprese e Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le migliori tecnologie disponibili mantenendo al tempo stesso il controllo su dati, infrastrutture, modelli e patrimonio di conoscenze generato attraverso il loro utilizzo. In questa prospettiva, la sovranità tecnologica non viene intesa come isolamento o autarchia, ma come capacità di scegliere tecnologie e fornitori evitando dipendenze eccessive e mantenendo autonomia operativa e decisionale.

Bisio presenta IS-IA e EngSure

Nel corso del suo intervento Aldo Bisio, CEO di Engineering, ha illustrato IS-IA, Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, l’approccio architetturale sviluppato dal Gruppo sulla piattaforma proprietaria di private GenAI EngGPT 2.

L’obiettivo è permettere alle organizzazioni di utilizzare l’Intelligenza Artificiale preservando il controllo su dati, modelli e conoscenze e mantenendoli all’interno di perimetri sicuri, controllabili e trasparenti.

Bisio ha inoltre presentato EngSure, la nuova piattaforma agentica di cybersecurity che utilizza l’Intelligenza Artificiale per rafforzare la difesa degli asset digitali delle organizzazioni e proteggere l’ecosistema AI lungo tutto il suo ciclo di vita.

Bisio: “La sovranità tecnologica non significa autarchia”

“La corsa a modelli di Intelligenza Artificiale sempre più grandi e complessi non è necessariamente la strada che l’Europa deve seguire”, ha dichiarato Aldo Bisio, Ceo Engineering. “Quando passiamo dal training al post-training e specializziamo i modelli sui singoli settori industriali o sui contesti specifici delle istituzioni, modelli più agili e flessibili possono offrire risultati comparabili, richiedendo molte meno risorse. È la logica che abbiamo seguito sviluppando IS-IA, un’architettura aperta e modulare che consente di scegliere e orchestrare modelli diversi in funzione delle specifiche esigenze, e EngGPT 2, il nostro modello di Intelligenza Artificiale generativa”.

Bisio ha poi aggiunto: “È qui che vedo una grande opportunità per l’Europa: investire sulla specializzazione dell’AI, sulle competenze e sulle architetture dei dati necessarie a portarla concretamente nei processi produttivi e nelle istituzioni. In questa fase il controllo e la qualità dei dati diventano persino più importanti della scelta del singolo modello. La sovranità tecnologica non significa autarchia, ma governabilità, capacità di scelta e controllo”, ha concluso.

All’incontro hanno partecipato Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo; Alberto La Bella, Coordinatore Telco della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea; Aldo Bisio, CEO di Engineering; Miriam D’Arrigo, Legal and Policy Officer dell’AI Office della Commissione Europea; Nicola Zingaretti, Deputato al Parlamento Europeo e Capo delegazione del Partito Democratico; Francesco Torselli, Deputato al Parlamento Europeo e membro della Commissione ITRE.

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