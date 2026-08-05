Ma secondo il World Development Report 2026 senza investimenti in energia, connettività, competenze e istituzioni il rischio è quello di ampliare le disuguaglianze e rafforzare il dominio delle grandi piattaforme tecnologiche.

L’AI nel World Development Report 2026 della Banca mondiale

L’intelligenza artificiale (AI) non rappresenta soltanto una rivoluzione per le economie avanzate. Potrebbe diventare, soprattutto, uno straordinario acceleratore di sviluppo per i Paesi a basso e medio reddito, consentendo loro di colmare in pochi anni ritardi accumulati nel corso di decenni.

È questa la tesi centrale del World Development Report 2026, pubblicato dalla Banca mondiale e dedicato per la prima volta in modo organico all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle economie in via di sviluppo. Il messaggio è tanto semplice quanto ambizioso: se agiranno subito, questi Paesi potrebbero raggiungere in un decennio risultati che altrimenti richiederebbero un secolo.

Certo, non si tratta di una promessa tecnologica, ne sono state fatte tante nei decenni passati e purtroppo con scarsi risultati, ma di una possibile strategia di sviluppo. Secondo la Banca mondiale, infatti, l’IA può diventare uno strumento capace di aumentare la produttività, rafforzare i servizi pubblici e sostenere la crescita economica proprio dove le risorse umane, finanziarie e infrastrutturali sono più limitate.

L’IA come leva di sviluppo, non come sostituto del lavoro

Uno degli aspetti più interessanti del rapporto riguarda il mercato del lavoro. A differenza di quanto accade nelle economie avanzate, dove l’intelligenza artificiale generativa viene spesso associata al rischio di sostituzione dei lavoratori, nei Paesi emergenti lo scenario appare diverso.

La Banca mondiale stima che solo il 4,5% dei posti di lavoro nelle economie a basso e medio reddito sia realmente esposto all’automazione e al fenomeno della disoccupazione tecnologica, contro il 14,2% registrato nei Paesi ad alto reddito.

Il dato più significativo riguarda però l’effetto positivo sulla produttività. Circa il 16,2% delle occupazioni nei Paesi in via di sviluppo potrebbe beneficiare direttamente dell’intelligenza artificiale, una quota molto vicina al 18,7% previsto per le economie più ricche.

In altre parole, stando al Report, nei mercati emergenti l’IA non sostituirebbe prevalentemente il lavoro umano, ma ne aumenterebbe l’efficacia. Medici, insegnanti, agronomi, tecnici, funzionari pubblici e piccole imprese potrebbero svolgere attività più complesse e raggiungere un numero maggiore di persone grazie a strumenti oggi accessibili anche senza enormi investimenti.

Sanità, scuola e agricoltura: dove l’IA può fare la differenza

Per la Banca mondiale, inoltre, il vero valore dell’intelligenza artificiale nei Paesi meno sviluppati consiste nella capacità di compensare la scarsità di competenze specialistiche.

In contesti dove medici, insegnanti o tecnici qualificati sono pochi, sistemi di AI potrebbero assistere nella diagnosi delle malattie, migliorare la pianificazione agricola, supportare la didattica e rendere più efficienti i servizi pubblici.

Anche la pubblica amministrazione potrebbe trarne beneficio, utilizzando strumenti di IA per migliorare la riscossione fiscale, la gestione dei programmi sociali, la risposta alle emergenze o l’organizzazione dei sistemi sanitari ed educativi.

L’obiettivo, sottolinea il rapporto, non è sostituire le istituzioni, ma renderle più efficaci, soprattutto in territori dove le risorse sono limitate e la domanda di servizi continua a crescere.

Non servono modelli giganteschi, ma infrastrutture solide

Uno dei passaggi più interessanti del documento riguarda il modo in cui i Paesi emergenti dovrebbero affrontare la rivoluzione dell’AI. La Banca mondiale invita a evitare la tentazione di inseguire immediatamente lo sviluppo di grandi modelli linguistici o la costruzione di enormi data center nazionali.

La priorità è molto più concreta: adottare tecnologie già disponibili, adattarle alle esigenze locali e solo successivamente sviluppare capacità autonome. Secondo l’istituzione internazionale, molti benefici possono essere ottenuti utilizzando modelli esistenti, personalizzati sulle lingue locali, sulle specificità economiche e sulle esigenze delle singole comunità.

È una visione pragmatica, che mette al centro l’adozione dell’innovazione più che la competizione tecnologica con Stati Uniti o Cina.

Energia, connettività e dati: le vere fondamenta dell’IA

Il rapporto ricorda però che nessuna trasformazione digitale è possibile senza infrastrutture.

L’elettricità rappresenta ancora oggi uno dei principali ostacoli. In molte aree dell’Africa subsahariana una parte consistente delle scuole rurali non dispone di un accesso affidabile alla rete elettrica e la maggioranza non è collegata a Internet in modo stabile.

Per questo la Banca mondiale individua quattro priorità fondamentali:

disponibilità di energia elettrica ;

; connettività digitale ;

; accesso alla potenza di calcolo ;

; competenze e dati locali.

Senza questi elementi, l’intelligenza artificiale rischia di rimanere una tecnologia accessibile soltanto a una ristretta élite urbana, aumentando anziché ridurre il divario digitale.

Non è un caso che il Gruppo Banca mondiale abbia avviato il programma Mission 300, con l’obiettivo di portare l’accesso all’energia a 300 milioni di persone nell’Africa subsahariana entro il 2030.

L’elettricità, prima ancora dell’AI, rappresenta infatti la condizione necessaria per qualsiasi processo di trasformazione digitale.

Il rischio di nuove disuguaglianze

Accanto alle opportunità, il rapporto dedica ampio spazio ai rischi. L’intelligenza artificiale più avanzata è oggi sviluppata da un numero molto limitato di imprese e di Paesi. Questo significa che il controllo delle tecnologie, delle infrastrutture cloud, della potenza di calcolo e dei dati resta fortemente concentrato.

Se i Paesi in via di sviluppo non riuscissero a costruire rapidamente le proprie capacità digitali, potrebbero diventare semplici utilizzatori di tecnologie progettate altrove, dipendendo da piattaforme esterne sia dal punto di vista economico sia da quello strategico.

Esiste inoltre il rischio che l’AI amplifichi le disuguaglianze interne, penalizzando lavoratori meno qualificati, aree rurali e fasce sociali già vulnerabili. A questo si aggiungono questioni sempre più centrali come la tutela della privacy, i bias algoritmici, la trasparenza delle decisioni automatizzate e la concentrazione del potere economico nelle mani di poche grandi aziende tecnologiche.

La fiducia sarà decisiva

Per la Banca mondiale, la diffusione dell’intelligenza artificiale non dipenderà soltanto dalla disponibilità della tecnologia, ma anche dalla fiducia dei cittadini.

I governi dovranno promuovere un utilizzo responsabile dell’IA, facendo inizialmente riferimento agli standard internazionali e alle pratiche volontarie dell’industria, ma senza escludere interventi normativi qualora emergano danni concreti.

Se gli algoritmi contribuiranno a migliorare l’accesso ai servizi pubblici, l’assistenza sanitaria o la qualità dell’istruzione, la fiducia crescerà naturalmente. Se invece alimenteranno discriminazioni, violazioni della privacy o decisioni opache, recuperare quella fiducia sarà molto più difficile.

La vera sfida potrebbe non essere costruire l’intelligenza artificiale più avanzata, ma utilizzare quella già disponibile per migliorare concretamente la qualità della vita e aumentare la produttività di milioni di persone. Il rischio è che la nuova rivoluzione tecnologica finisca per consolidare gli squilibri esistenti, anziché superarli.

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