AI, arriva l’enciclica del Papa

Oggi apriamo con la notizia della prima enciclica di Papa Leone XIV attesa entro fine mese. L’annuncio ufficiale il 22 maggio. Al centro delle riflessioni del Pontefice l’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla nostra società, sul lavoro e sulla condizione umana.

PNRR. La Corte dei Conti ha rilevato che gli obiettivi di digitalizzazione fissati dalla missione 1 sono stati “pienamente raggiunti e, in alcuni casi, superati”. Butti: “Target raggiunti in anticipo, nel caso dell’identità digitale quasi due anni prima di quanto previsto dall’UE”.

Deepfake. Dalla Gran Bretagna, infine, una nuova soluzione per contrastare la diffusione di video manipolati e disinformazione, ma anche per ridurre la pirateria digitale, a partire da un’impronta luminosa che certifica l’autenticità del contenuto.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz