AI Anthology

a cura di Ginevra Cerrina Feroni, Carmelo Fontana, Edoardo c. Raffiotta

Il Mulino, 2022 – Collana Studi e ricerche CESIFIN

Data di pubblicazione: 2022

ISB: 978-88-15-29452-4

Pagine: 527

Prezzo: 38 euro

Come l’avvento delle automobili e dell’energia elettrica ha caratterizzato il Ventesimo secolo, l’intelligenza artificiale è la tecnologia al centro della rivoluzione industriale che stiamo vivendo. Algoritmi e software intelligenti, infatti, forniscono già servizi da noi utilizzati quotidianamente. Eppure, non è ancora chiaro quali e quante altre trasformazioni le tecnologie saranno in grado di produrre nella società del futuro.

Lo sviluppo del machine learning, unito alla più avanzata robotica, tenderà ad affiancare – e talvolta sostituire – l’uomo nella maggior parte delle sue attività. Tale ruolo della tecnologia determinerà straordinarie implicazioni in tutti gli ambiti economici, sociali e giuridici.

Partendo da tale premessa, il presente volume raccoglie una selezione di scritti di autori con differenti competenze, esperienze e sensibilità, che per ragioni scientifiche, istituzionali o professionali, si trovano a essere interpreti e, talvolta, protagonisti di tali mutamenti.

I curatori

Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale comparato ed europeo nell’Università degli Studi di Firenze e Vice Presidente della Fondazione Cesifin Alberto Predieri.

Carmelo Fontana, Senior Regional Counsel di Google. Ha conseguito un Master in Law, Science and Technology presso la Stanford Law School, ed è stato ricercatore alla Stanford Transatlantic Technology Law Forum (TTLF). Attualmente è inoltre Professore a contratto presso l’Università Bocconi di Milano.

Edoardo C. Raffiotta, Professore di Diritto costituzionale nell’Università di Milano Bicocca, dove insegna Diritto dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. È inoltre Fellow del Public Law and Policy Program della School of Law di Berkeley – University of California.