I blackout causati dall'AI rischiano di provocare un guasto "catastrofico" alle reti telefoniche e a banda larga del Regno Unito, ha avvertito Ofcom, l'autorità di regolazione britannica.

I blackout causati dall’AI rischiano di provocare un guasto “catastrofico” alle reti telefoniche e a banda larga del Regno Unito, ha avvertito Ofcom, l’autorità di regolazione britannica.

Ofcom, scrive il Telegraph, ha esortato gli operatori, tra cui BT, Vodafone e Virgin Media O2, a essere cauti nell’implementazione di questa tecnologia, temendo che possa causare interruzioni di servizio in caso di malfunzionamento. Lo scrive il Telegraph, citando le ultime uscite dall’autorità di regolazione britannica.

AI sempre più usata per monitorare le reti

Le aziende di telecomunicazioni utilizzano sempre più l’intelligenza artificiale per monitorare e gestire le proprie reti. Ciò consente loro di rilevare e riparare i problemi più rapidamente, migliorando l’affidabilità delle connessioni. Tuttavia, la tecnologia comporta il rischio di gravi interruzioni di servizio in caso di guasto.

Ofcom ha detto: “L’automazione di rete comporta dei rischi, potenzialmente catastrofici, quindi è fondamentale che venga valutata con la massima attenzione in ogni suo aspetto”.

AI di frontiera aumenta i rishci

L’avvertimento giunge in un contesto di crescente preoccupazione per i rischi per la sicurezza legati all’intelligenza artificiale, in particolare per l’emergere dei cosiddetti modelli “di frontiera” che facilitano agli hacker l’identificazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità.

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono considerati particolarmente esposti agli attacchi di attori ostili, dato il loro ruolo nella fornitura di infrastrutture nazionali critiche.

Natalie Black, responsabile infrastrutture e connettività di Ofcom, ha scritto agli operatori ad aprile esortandoli a valutare i rischi per la sicurezza derivanti dai modelli di intelligenza artificiale di frontiera e ad adottare le misure appropriate: “I modelli di frontiera continueranno ad evolversi rapidamente, aumentando sia la portata che la velocità delle minacce informatiche. Investire costantemente e proattivamente nella difesa informatica è fondamentale”.

Rischi legati all’AI

Tuttavia, le ultime linee guida dell’autorità di regolamentazione sottolineano i rischi legati all’intelligenza artificiale anche in assenza di interferenze da parte di attori ostili.

Inoltre, sollevano la prospettiva di sanzioni pecuniarie qualora le società di telecomunicazioni non gestiscano i rischi associati alla nuova tecnologia.

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