AI, allarme energia di Confindustria

Dopo l’enciclica di ieri del Papa anche oggi in primo piano l’AI, con l’allarme di Confindustria.

Nella relazione all’Assemblea 2026, il presidente Emanuele Orsini lancia l’allarme sull’AI: il rischio è che la dipendenza tecnologica si traduca in perdita di sovranità e l’Europa rischia di restare mercato di consumo per tecnologie sviluppate altrove.

Dagli Usa, Donald Trump vuole vincere la corsa globale al 6G e per fare ciò ha bisogno di 600 Mhz di nuove risorse spettrali per garantire il nuovo standard di comunicazione wireless, in arrivo non prima del 2030 (anche se punta al 2028). Banda 3 Ghz destinata al Golden Dome?

Infine andiamo in Cina, al via la “carta d’identità” digitale per ogni robot umanoide. Nel paese asiatico sono attivi oltre 100 produttori nazionali e risultano già registrati più di 28.000 robot, distribuiti su circa 200 modelli.

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