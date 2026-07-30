L’UE ha indetto oggi una gara d’appalto per istituire fino a sette Gigafactory AI (non più 5) in tutta Europa all’insegna della sovranità digitale. L’invito si chiude il 12 novembre 2026 e l’obiettivo è che siano operative entro la metà del 2028.

Fondi pubblici per 10 miliardi

Forte di finanziamenti UE e nazionali fino a 10 miliardi di euro, dimezzati rispetto quanto previsto in precedenza e fino a un mesetto fa (5 miliardi da Bruxelles e 5 miliardi dalle capitali europee), l’iniziativa ha l’ambizione di sbloccare almeno altri 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l’Unione, per arrivare ad una massa critica di 30 miliardi di fondi per finanziare l’AI europeo del futuro. Amplierà la capacità di calcolo dell’IA in Europa e consentirà alle start-up, alle scale-up, alle piccole e medie imprese, all’industria, al mondo accademico e alle autorità pubbliche di accedere a infrastrutture per la formazione, l’inferenza e la messa a punto di modelli avanzati di IA di frontiera. L’invito si chiude il 12 novembre 2026 e l’obiettivo è che siano operative entro la metà del 2028.

La candidatura italiana

Secondo quanto trapelato a inizio luglio, ci sarebbe anche Tim nel pool della candidatura dell’Italia, che sarà ufficializzata a breve. In lizza diverse città fra cui anche Genova.

Labriola (Tim), su GigaFactory valuteremo con approccio razionale

Tim guarda con interesse all’opportunità di partecipare alla costruzione di una AI GigaFaftory ma adotterà un approccio “razionale”, basato su disciplina finanziaria e sostenibilità industriale. Lo ha detto l’amministratore delegato Pietro Labriola in call con gli analisti, sottolineando che il gruppo è oggi “il principale operatore tecnologico in Italia”.

“Non siamo un fondo di private equity né un nuovo operatore che punta a crescere a qualsiasi costo. Dove vedremo opportunità per rafforzare la nostra posizione, parteciperemo con disciplina finanziaria e razionalità”, ha aggiunto Labriola, rispondendo positivamente alla possibilità di un coinvolgimento del gruppo e aggiungendo che Tim analizzerà il bando europeo per le GigaFactory, appena pubblicato. “Siamo ben posizionati”, ha concluso Labriola.

L’obiettivo

Per soddisfare l’interesse del settore privato e al contempo garantire una ragionevole distribuzione geografica delle infrastrutture, la Commissione ha ampliato il suo ambito iniziale, passando da quattro o cinque gigafactory a un massimo di sette.

Allo stesso tempo, la Commissione è stata criticata per i ripetuti rinvii dell’iniziativa, che hanno rallentato l’Europa a un ritmo tale da minare la sua stessa retorica sull’urgenza di recuperare il divario con Stati Uniti e Cina. La procedura di appalto è già stata suddivisa in due fasi consecutive, con un approccio graduale volto a incrementare progressivamente la capacità produttiva nei prossimi sei anni e mezzo.

Cosa sono le Gigafactory AI

Le gigafactory per l’IA sono grandi infrastrutture di calcolo dotate di chip all’avanguardia e altamente specializzati, progettati per addestrare la prossima generazione di tecnologie di intelligenza artificiale, in particolare i modelli linguistici più avanzati, che richiedono l’elaborazione di trilioni di punti dati. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia spinta verso la sovranità tecnologica, volta a ridurre la dipendenza dell’UE da fornitori esteri di servizi cloud e chip.

Le Gigafactory di IA combineranno processori di IA avanzati, stack di software e tecnologie cloud, connettività ad alta velocità e data center efficienti dal punto di vista energetico. Insieme alla rete europea di 19 AI Factory, hanno l’obiettivo di rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa.

L’iniziativa garantirà che l’Europa possa sviluppare un’IA avanzata sulla propria infrastruttura, in linea con le norme e i valori dell’UE. Le tecnologie di IA sviluppate nelle Gigafactories dell’IA seguiranno le norme dell’UE in materia di protezione, sicurezza ed etica dei dati.

Chi può candidarsi

Possono candidarsi consorzi o società veicolo che riuniscono società, enti pubblici, investitori e altri partner.

Le Gigafctory di IA possono essere stabilite in un unico Stato membro, in un unico sito o in più sedi in modalità diffusa. Possono anche includere sviluppi transfrontalieri in diversi Stati membri attraverso strutture di calcolo dell’IA distribuite.

Le proposte saranno sottoposte a una valutazione competitiva per selezionare i progetti di successo.

Finanziamento e scala

L’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (impresa comune EuroHPC) e gli Stati membri acquisiranno congiuntamente il tempo di accesso al calcolo dalle Gigafabbriche di IA selezionate. Diciotto Stati membri hanno firmato un accordo di aggiudicazione congiunta con l’impresa comune EuroHPC: Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.

La procedura di appalto sosterrà fino a sette Gigafactory di IA in due fasi di sviluppo consecutive e due lotti, con gli Stati membri partecipanti che corrisponderanno ai finanziamenti dell’UE. I finanziamenti pubblici fungono da potente catalizzatore per l’iniziativa, guidando i profondi investimenti privati necessari per costruire e gestire queste strutture.

Quattro progetti nel primo lotto

Il primo lotto sosterrà fino a quattro progetti, ciascuno dei quali potrà beneficiare di un finanziamento UE fino a 100 milioni di euro nella prima fase e fino a 400 milioni di euro supplementari per progetto nella seconda fase. Ogni Gigafactory selezionata in questo lotto deve implementare almeno il maggior numero di processori AI più avanzati attualmente installati nella AI Factory più potente d’Europa. Nella seconda fase, la capacità deve aumentare ad almeno tre volte.

Il secondo lotto sosterrà fino a tre progetti, ciascuno dei quali potrà beneficiare di un finanziamento UE fino a 200 milioni di euro nella prima fase e fino a 800 milioni di euro supplementari per progetto nella seconda fase. Ogni Gigafactory selezionata in questo lotto deve implementare fino al doppio dei processori AI più avanzati attualmente installati nella AI Factory più potente d’Europa. Nella seconda fase, la capacità deve aumentare ad almeno quattro volte tale livello.

Dieci paesi hanno già espresso interesse a ospitare una Gigafacotry AI (anche l’Italia)

Dieci paesi hanno espresso interesse ad ospitare una gigafactory: Germania, Italia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Portogallo e Spagna. Sono possibili sia consorzi mononazionali che multinazionali, e Parigi ha già segnalato l’intenzione di procedere da sola.

Hardware per il continente AI. Critiche per l’accordo Ue-aziende Usa

Un’altra critica ricorrente è che, sebbene le gigafactory mirino a costruire infrastrutture europee sovrane, l’UE rimane fortemente dipendente da fornitori esteri per i chip specializzati per l’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale avanzata dipende da hardware di calcolo altamente specializzato. Con l’accelerazione dell’adozione globale dell’IA, l’accesso a infrastrutture di IA sovrane su larga scala sta diventando sempre più importante per la competitività industriale e la sovranità tecnologica dell’Europa.

I consorzi delle Gigafactory per l’IA possono acquistare hardware durante una delle due fasi di sviluppo della Gigafactory per l’IA da qualsiasi fornitore di hardware in Europa o in paesi che condividono gli stessi principi. Parte di questo appalto potrebbe essere dedicata alle start-up e alle scale-up europee, con le Gigafactories dell’IA che offrono opportunità concrete per rafforzare la catena di approvvigionamento digitale europea. Allo stesso tempo, e a seguito dell’accordo commerciale UE-USA, la Commissione ha firmato tre lettere di intenti con i principali fornitori di hardware statunitensi, AMD, NVIDIA e Qualcomm, per garantire che i consorzi abbiano accesso senza soluzione di continuità all’hardware necessario.

Prossime tappe

L’invito si chiude il 12 novembre 2026.

A seguito di un processo di valutazione gestito dall’impresa comune EuroHPC, le decisioni di aggiudicazione sono attese entro l’inizio del 2027. Saranno quindi firmati i necessari contratti quadro e specifici per consentire l’avvio della costruzione nel 2027.

Le Gigafactory AI selezionate dovrebbero iniziare le operazioni entro un massimo di 18 mesi dalla firma.

“L’apertura dell’invito relativo alle Gigafactories dell’IA rappresenta una pietra miliare nelle ambizioni del nostro continente dell’IA. L’accesso alla scala grezza della potenza di calcolo all’interno delle Gigafactories dell’IA è una necessità strategica per l’Europa con l’accelerazione dello sviluppo dell’IA. Sono lieto che gli Stati membri, l’industria e la Commissione si riuniscano per lavorare su queste strutture che sono fondamentali per la nostra sovranità tecnologica”. Così Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz