Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Ue il nuovo regolamento con le modifiche del pacchetto AI del Digital Omnibus. Fra le novità il divieto di utilizzo di software nudifier (misura anti-Grok) e obblighi più stringenti di etichettatura.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Ue il 24 luglio il Regolamento (UE) 2026/1744 che modifica l’AI Act, con una serie di semplificazioni sull’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Digital Omnibus sull’AI).

Il Regolamento entrerà in vigore il 27 luglio 2026. Tra le novità di maggior rilievo vi sono:

1. la proroga dei termini per i sistemi di IA ad alto rischio;

2. l’attenuazione dell’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA;

3. i chiarimenti sulla nozione di “componente di sicurezza” e classificazione ad alto rischio;

4. l’attribuzione di ulteriori e specifiche competenze all’AI Office;

5. le nuove misure a sostegno di PMI e piccole imprese a media capitalizzazione.

La nuova tempistica

Con riferimento alle modifiche apportate all’AI Act, il termine per l’applicazione delle disposizioni concernenti i sistemi di IA ad alto rischio, fissato originariamente al 2 agosto 2026, è stato rimandato e le nuove scadenze sono:

2 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio autonomi

2 agosto 2028 per i sistemi di IA ad alto rischio integrati nei prodotti.

Divieto di generare contenuti AI non consensuali

Tra le principali novità introdotte dal Regolamento, in attuazione del Digital omnibus sull’IA, in oggetto rientra il divieto relativo alla generazione di contenuti di IA non consensuali di natura sessuale o intima, nonché di materiale pedopornografico.

Divieto di strumenti di nudifcazione

In particolare, saranno vietati, a partire da dicembre 2026, gli strumenti di cosiddetta nudificazione, ossia software di IA in grado di creare immagini di nudo raffiguranti persone reali o di rimuovere digitalmente gli indumenti da immagini esistenti allo scopo di mostrare parti intime.

Più tempo per la sperimentazione

Il nuovo Regolamento introduce importanti novità sul fronte dei tempi e della gestione pratica degli adempimenti. Per quanto riguarda le scadenze, gli Stati membri avranno più tempo per istituire le sandbox normative, cioè gli spazi di sperimentazione protetta per l’IA, il cui termine viene differito al 2 agosto 2027.

Obblighi di etichettatura in tre mesi: scadenza 2 dicembre 2026

Al contrario, si stringono i tempi per la trasparenza: i fornitori avranno soltanto tre mesi, e non più sei, per adeguarsi all’obbligo di etichettatura dei contenuti generati artificialmente, con la nuova scadenza fissata al 2 dicembre 2026.

Autorità nazionali competenti in ambito di forze dell’ordine, giustizia, frontiere e mercati finanziari

Sul piano della governance, il testo fa chiarezza sui ruoli di controllo. L’Ufficio per l’IA supervisionerà direttamente i sistemi basati su modelli generici quando il fornitore del modello e del sistema coincidono. Parallelamente, viene blindata la competenza delle autorità nazionali in ambiti particolarmente sensibili come le forze dell’ordine, la giustizia, la gestione delle frontiere e i mercati finanziari.

Una delle novità più rilevanti riguarda il coordinamento con le normative di settore, come quelle su dispositivi medici, giocattoli o ascensori. Per evitare duplicazioni burocratiche, se la legge di settore prevede già requisiti sull’IA equivalenti a quelli dell’AI Act, la Commissione potrà limitare l’applicazione di quest’ultimo tramite specifici atti esecutivi.

Regolamento Macchine

Questo approccio si riflette chiaramente sui prodotti disciplinati dal Regolamento Macchine, che vengono del tutto esclusi dall’applicazione diretta dell’AI Act. In questo caso, la Commissione potrà eventualmente introdurre requisiti extra di salute e sicurezza legati all’IA direttamente all’interno della normativa macchine. Infine, per supportare le imprese in questa transizione, l’Europa pubblicherà presto delle linee guida pratiche dedicate a chi sviluppa o usa IA ad alto rischio nei settori regolamentati.

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