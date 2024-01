AI Act, la bozza del testo finale

La giornata in tre news.

La bozza di testo finale dell’AI Act europeo disponibile online, 892 pagine sul cloud, ma c’è poco tempo per i Paesi per l’analisi approfondita e già c’è chi punta a modificarlo, come Parigi, che cerca alleati nell’UE.

Marco Pellegrini, deputato M5S, contro il via libera del Governo alla cessione della rete Tim al fondo americano KKR: ‘Stanno trattando un tema cruciale di sviluppo e di sicurezza nazionale come se fosse una vendita di un’azienducola qualunque e non un asset assolutamente strategico’.

Vantaggi, svantaggi e caratteristiche tecniche dell’Internet via satellite. Una tecnologia sempre più diffusa in particolare per la copertura delle aree remote.

