Axel Voss, europarlamentare della CDU compagno di partito di Ursula von der Leyen, ha criticato la lentezza di applicazione dell'AI Act e la mancanza di ambizione della Ue nella corsa globale all'AI.

La lentezza della Commissione Ue nel mettere in atto le nuove regole per limitare l’invadenza e i rischi legati all’Intelligenza Artificiale ha sollevato le critiche di un alleato della presidente Ursula von der Leyen. L’avvocato e membro di lungo corso dell’Europarlamento Axel Voss, rappresentante della CDU, compagno di partito di von der Leyen, ha detto apertamente a Politico.eu che “tutto il metodo di lavoro della Commissione Ue non è adatto a tutti questi cambiamenti estremamente rapidi” legati all’AI.

Critiche dall’interno

Le parole di Voss hanno un peso specifico importante, visto che è considerato una figura chiave nelle istituzioni europee soprattutto per il suo ruolo centrale nella regolamentazione del mercato digitale, dei dati e delle nuove tecnologie.

Tra le altre cose, è stato uno dei relatori del Parlamento europeo per l’AI Act e per i dossier sul metaverso e la responsabilità civile legata all’IA. Più di recente, ha guidato l’approvazione di una risoluzione del Parlamento in materia di copyright e intelligenza artificiale generativa per tutelare i contenuti editoriali e creativi.

AI Act applicazione a rilento

L’applicazione dell’AI Act del 2024, che obbliga le aziende ad adottare provvedimenti per evitare di perdere il controllo dei loro modelli AI, “non è al punto che vorremmo che fosse”, ha detto Voss.

Secondo Politico.eu, le considerazioni di Voss fanno riferimento all’Ufficio della Commissione Ue sull’Intelligenza Artificiale, al quale è stato affidato il compito di mettere in atto l’AI Act ad agosto.

In generale, Voss punta il dito sulla risposta troppo lenta della Commissione agli sviluppi della tecnologia, Bruxelles non riesce a tenere il passo con il cambiamento.

Critiche al discorso sullo Stato dell’Unione: poco ambizioso

Anche il discorso sullo Stato dell’Unione, secondo l’europarlamentare, non sarebbe abbastanza ambizioso per quanto riguarda gli sviluppi digitali. In effetti, von der Leyen in quell’occasione ha detto apertamente che l’Europa non deve dannarsi l’anima per essere la prima a sviluppare l’AI, ma deve invece puntare sul fatto di essere la più efficace nell’usarla. Indipendentemente dalla provenienza. Con buona pace della tanto decantata sovranità digitale.

Un ambito in cui Voss ravvisa la necessità di un’ulteriore regolamentazione è quello della responsabilità delle aziende di IA qualora la loro tecnologia causi danni. “Ciò che è stato sbagliato fin dall’inizio di questo mandato è non aver preso in considerazione la responsabilità legata all’AI”, ha detto. “La questione può riguardare qualsiasi azienda”.

Lunedì Politico ha riferito che altri membri del Parlamento europeo hanno avanzato una proposta per introdurre disposizioni sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, al fine di colmare le lacune dell’AI Act.

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