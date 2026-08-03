L'AI Office potrà vigilare sui modelli di AI generativa e imporre il rispetto delle nuove regole su trasparenza, sicurezza e diritti fondamentali. Ma il banco di prova decisivo resta il 2 dicembre 2027, quando entreranno in vigore gli obblighi per i sistemi ad alto rischio.

Inizia l’era dell’AI Act, l’Europa prima al mondo per regolamentazione dell’intelligenza artificiale

L’Artificial Intelligence Act entra in una nuova fase. Dal 2 agosto 2026 non si parla più soltanto di principi e linee guida: inizia l’applicazione concreta di alcune delle disposizioni più rilevanti del primo regolamento organico al mondo dedicato all’intelligenza artificiale.

Da questa data la Commissione europea, attraverso il nuovo AI Office, può far rispettare le norme dedicate ai modelli di AI per finalità generali (General Purpose AI, o semplicemente GpAI), ai nuovi obblighi di trasparenza e alle pratiche vietate dal regolamento.

È un passaggio che arriva mentre i modelli più avanzati stanno mostrando capacità sempre più sofisticate e, in alcuni casi, inattese. Episodi recenti (dal caso del modello Mythos di Anthropic a quelli di OpenAI) hanno riacceso il dibattito sulla necessità di governare tecnologie che stanno evolvendo molto più rapidamente delle norme chiamate a regolarle.

L’obiettivo dichiarato di Bruxelles è duplice: non rallentare l’innovazione, ma evitare che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale produca rischi sistemici per la sicurezza, la democrazia e i diritti fondamentali.

Virkkunen (Ue): “Verso un’AI di cui cittadini e imprese possono fidarsi”

“L’intelligenza artificiale è una tecnologia trasformativa, capace di generare benefici straordinari per cittadini e imprese. Ma stiamo anche constatando che, se non viene progettata e utilizzata correttamente, può produrre danni, e che i modelli più avanzati introducono rischi di una portata del tutto nuova. L’Europa ha anticipato questa evoluzione. Con l’AI Act abbiamo definito un quadro normativo chiaro, basato sul rischio e pensato per durare nel tempo, in grado di promuovere un’intelligenza artificiale affidabile, offrendo al contempo certezza giuridica agli innovatori e tutelando l’interesse pubblico. Con l’avvio della fase di applicazione delle norme compiamo un passo importante verso un’AI di cui cittadini e imprese possano comprendere il funzionamento e avere fiducia, affinché i suoi benefici siano condivisi dall’intera società”, ha affermato Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.

“Dal 2 agosto l’Europa sarà la prima al mondo a dotarsi di un’autorità con pieni poteri per vigilare sui modelli di intelligenza artificiale più avanzati. È un passaggio storico, ma la Commissione Europea deve dimostrare di saper usare questi strumenti fin dai primi casi. Negli ultimi mesi abbiamo visto perché sono necessari: dall’aumento dei deepfake ai recenti incidenti che hanno coinvolto modelli di frontiera, come il caso Mythos, troppo spesso siamo venuti a conoscenza di problemi attraverso le stesse aziende”, ha dichiarato in una nota l’eurodeputato del PD Brando Benifei, relatore dell’AI Act europeo e presidente del gruppo di monitoraggio per la sua implementazione negli Stati Membri.

“La trasparenza volontaria non basta – ha proseguito Benifei – l’AI Office deve utilizzare i nuovi poteri previsti dall’AI Act per accedere ai modelli, svolgere valutazioni indipendenti e imporre misure correttive quando necessario. Il mondo guarda all’Europa. Come Parlamento europeo verificheremo nei prossimi mesi l’operato dell’AI Office e l’effettiva applicazione dell’AI Act. La credibilità delle nostre regole si misurerà sulla loro applicazione concreta, nell’interesse dei cittadini e di un’innovazione responsabile”.

Cosa cambia dal 2 agosto: inizia la vigilanza europea

L’AI Act è entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024, ma la sua applicazione è stata suddivisa in fasi. Dal 2 agosto 2026 diventano operative tre aree centrali del regolamento.

La prima riguarda i modelli GpAI, cioè i grandi modelli di base utilizzabili per molteplici applicazioni, dai chatbot agli agenti autonomi fino agli strumenti di sviluppo software. I loro fornitori devono documentare le caratteristiche tecniche del modello, mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti e degli operatori che costruiscono servizi a valle, adottare una politica sul rispetto del copyright e pubblicare un riepilogo sufficientemente dettagliato dei contenuti utilizzati per l’addestramento.

Per i modelli classificati come “a rischio sistemico”, gli obblighi aumentano sensibilmente. Le aziende devono identificare, valutare e mitigare i rischi derivanti dall’impiego di sistemi sempre più potenti, compresi quelli legati a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN), alle offensive informatiche, alla manipolazione su larga scala, alla perdita di controllo umano e alle possibili violazioni dei diritti fondamentali.

È un approccio che riflette l’evoluzione della stessa AI. Fino a pochi anni fa il dibattito regolatorio europeo era concentrato soprattutto sulla discriminazione algoritmica e sulla protezione dei dati personali. Oggi, accanto a questi aspetti, entrano nella regolazione anche scenari fino a poco tempo fa considerati teorici, come l’utilizzo dell’AI per sofisticati attacchi cyber (e la cronaca recente sui modelli di frontiera di OpenAI conferma questi timori) o la possibilità che sistemi altamente autonomi operino al di fuori delle intenzioni dei loro sviluppatori.

L’AI Office diventa il regolatore europeo dell’intelligenza artificiale. Il ruolo di Alessandro Abate

Il protagonista di questa nuova fase è il European AI Office, istituito all’interno della Commissione europea. L’Ufficio assume un ruolo inedito nel panorama istituzionale europeo. Vigila direttamente sui modelli GpAI e sui sistemi di AI sviluppati dagli stessi fornitori dei modelli di base, oltre ai sistemi integrati nelle piattaforme online molto grandi (VLOP) e nei motori di ricerca molto grandi (VLOSE) già regolati dal Digital Services Act.

L’AI Office dispone di poteri di indagine e di enforcement e lavora insieme alle autorità nazionali di vigilanza, che restano competenti per la maggior parte degli altri sistemi di AI immessi sul mercato europeo.

A supportarne l’attività opera anche un Scientific Panel composto da 60 esperti indipendenti, che ha recentemente tenuto la sua prima riunione. La Commissione ha inoltre nominato Alessandro Abate, professore dell’Università di Oxford ed esperto internazionale di sicurezza, verifica e controllo dei sistemi di AI, come Lead Scientific Adviser dell’AI Office.

Per facilitare l’attività di controllo sono stati attivati anche nuovi strumenti operativi: un portale per la presentazione di reclami, un canale dedicato ai whistleblower e una procedura attraverso la quale gli sviluppatori che utilizzano modelli Gpai possono segnalare eventuali violazioni commesse dai fornitori dei modelli stessi.

Regole sulla trasparenza: chatbot, deepfake e contenuti sintetici, arrivano le etichette di riconoscimento

L’altra grande novità riguarda gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act, destinati ad avere un impatto diretto sull’esperienza quotidiana di milioni di cittadini europei. Chi interagisce con un chatbot, un assistente virtuale, un agente AI o un avatar dovrà essere informato chiaramente che sta dialogando con un sistema di intelligenza artificiale e non con una persona.

Anche i contenuti sintetici diventano oggetto di obblighi specifici. Le immagini, i video e gli audio generati o manipolati dall’AI, inclusi i deepfake che riproducono persone, oggetti, luoghi o eventi reali, dovranno essere etichettati in modo chiaro e accompagnati da una marcatura leggibile dalle macchine (machine-readable mark) che ne renda possibile l’identificazione automatica.

Obblighi analoghi riguardano i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, nonché i testi pubblicati su temi di interesse pubblico quando non siano stati sottoposti ad alcuna revisione o controllo editoriale umano.

La Commissione europea ha pubblicato linee guida per chiarire quando tali obblighi si applicano, distinguendo, ad esempio, tra semplici modifiche di editing e contenuti realmente sintetici. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la fiducia nell’ecosistema informativo, riducendo il rischio di manipolazione, frodi, impersonificazione e campagne di disinformazione.

Il Codice volontario già firmato da oltre 180 organizzazioni

Ad accompagnare l’entrata in vigore delle nuove regole arriva anche il Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI, predisposto dalla Commissione europea.

L’esecutivo comunitario ha pubblicato un primo elenco di oltre 180 organizzazioni che hanno aderito al Codice. Tra queste figurano OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Anthropic e Mistral, insieme a numerose startup, piccole e medie imprese e altri operatori dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale.

L’adesione rimane volontaria, ma rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui le aziende possono dimostrare la conformità agli obblighi previsti dall’AI Act. Chi sceglierà di non aderire dovrà dimostrare di rispettare le stesse prescrizioni attraverso misure alternative ritenute equivalenti.

I divieti dall’AI Act

Accanto agli obblighi di trasparenza, prosegue l’applicazione delle norme che vietano alcune pratiche considerate incompatibili con i valori europei. Tra queste rientrano i sistemi di social scoring, che classificano le persone sulla base del loro comportamento o delle loro caratteristiche personali, e diverse forme di identificazione biometrica e riconoscimento facciale nei casi vietati dal regolamento.

Sono inoltre proibiti i sistemi che manipolano il comportamento umano sfruttando vulnerabilità specifiche oppure che possono provocare danni significativi ai diritti fondamentali.

L’AI Omnibus, approvato nel 2026, ha introdotto anche nuovi divieti riguardanti i sistemi capaci di generare materiale sessualmente esplicito non consensuale e contenuti di abuso sessuale su minori, disposizioni che entreranno in vigore dal 2 dicembre 2026.

Il vero banco di prova resta il 2 dicembre 2027

Nonostante l’avvio dell’enforcement rappresenti un momento storico, il passaggio più importante dell’intero impianto normativo arriverà tra poco più di un anno.

L’AI Omnibus ha infatti rinviato al 2 dicembre 2027 l’applicazione delle norme dedicate ai sistemi di AI ad alto rischio, considerate il cuore operativo del regolamento europeo. Saranno questi gli obblighi destinati ad avere il maggiore impatto su imprese, pubbliche amministrazioni e settori strategici come sanità, trasporti, energia, istruzione, infrastrutture critiche, giustizia e gestione del lavoro.

Le disposizioni relative ai sistemi ad alto rischio integrati in prodotti già soggetti ad altre normative europee entreranno invece in vigore il 2 agosto 2028.

Per questo motivo molte aziende considerano il 2026 soprattutto come una fase preparatoria. Le Big Tech dovranno adeguare la governance dei propri modelli, mentre le imprese che sviluppano o integrano sistemi di AI hanno ancora tempo per predisporre processi di conformità più complessi.

Le sanzioni possono arrivare al 3% del fatturato globale

Il regolamento prevede un sistema sanzionatorio significativo. Per le violazioni degli obblighi di trasparenza possono essere comminate multe fino a 15 milioni di euro oppure fino al 3% del fatturato annuo mondiale, se superiore.

Per le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Unione europea il tetto massimo è fissato a 750 mila euro.

La Commissione precisa inoltre che le autorità dovranno applicare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni di PMI e small mid-cap companies (SMC).

Tra innovazione e regolazione: una sfida ancora aperta

L’AI Act rappresenta il tentativo più ambizioso finora realizzato per costruire un quadro giuridico comune sull’intelligenza artificiale. L’Europa punta ancora una volta a esercitare il cosiddetto Brussels Effect, fissando standard destinati a influenzare anche i mercati internazionali.

Resta però aperta la domanda più importante: il regolamento riuscirà a tenere il passo con una tecnologia che evolve nel giro di pochi mesi? Soprattutto, reggerà l’Unione e il suo regolamento dell’AI alle pressioni spesso indebite di Trump e delle sue Big Tech?

L’industria continua a sostenere che un eccesso di obblighi rischi di rallentare la competitività europea e di ritardare il lancio dei modelli più avanzati rispetto ad altri mercati. Al contrario, organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti digitali chiedono che l’enforcement non si concentri esclusivamente sui rischi “esistenziali” – come gli attacchi cyber o la perdita di controllo dei modelli – ma continui a vigilare anche su discriminazioni algoritmiche, sorveglianza e libertà fondamentali.

La stessa vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen ha sintetizzato l’obiettivo politico dell’Unione: costruire un ecosistema dell’intelligenza artificiale fondato su fiducia, certezza giuridica e innovazione responsabile.

Se questa architettura normativa riuscirà davvero a coniugare competitività e tutela dei cittadini sarà però il mercato, insieme all’efficacia dell’attività dell’AI Office e delle autorità nazionali, a dirlo nei prossimi anni.

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