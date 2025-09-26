»
AI Act e GDPR nel prisma della tutela della persona, 10 ottobre a Milano
il convegno

AI Act e GDPR nel prisma della tutela della persona, 10 ottobre a Milano

di |
AI Act e GDPR nel prisma della tutela della persona, 10 ottobre a Milano Internet

All’Università degli Studi di Milano-Bicocca si terrà il XII Convegno annuale del Centro Studi Diritto nuove T-ecnologie DNT®, diretto dal Prof. Emilio Tosi, dedicato alle sfide regolatorie della tutela della persona nella società dei dati e delle intelligenze artificiali.

Il prossimo 10 ottobre 2025, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si terrà il XII Convegno annuale del Centro Studi Diritto nuove T<ecnologie DNT® – diretto dal Prof. Emilio Tosi, dal titolo “AI Act e GDPR nel prisma della tutela della persona“.

Promosso in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e Diritto per l’economia dell’Università di Milano-Bicocca (DiSEADE), con il patrocinio istituzionale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dell’Ordine degli Avvocati di Milano, dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e della Società italiana degli studiosi di diritto civile SISDIC – Regione Lombardia, è l’occasione di approfondire le attualissime sfide regolatorie della tutela della persona nella società dei dati e delle intelligenze artificiali.

Il Convegno si propone inoltre di lumeggiare le complesse intersezioni normative tra AI ACT e GDPR, attraverso il prisma della tutela dei diritti fondamentali della persona e dei dati personali.

L’evento si terrà dalle ore 14:30 alle 18:30.
La partecipazione è gratuita (fino ad esaurimento posti) previa registrazione obbligatoria entro il 5 ottobre.

Programma

Saluti istituzionali

  • Prof. Marco Orlandi, Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca
  • Gen. Cosimo Di Gesù, Comandante Accademia GdF Bergamo
  • Prof.ssa Camilla Buzzacchi, Direttore DiSEADE, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Apertura lavori

  • Persona, dati personali, vulnerabilità digitali tra AI Act e GDPR
    Prof. Emilio Tosi, Università degli Studi di Milano-Bicocca – Direttore Centro Studi DNT®

Tavola Rotonda

Modera
Prof. Mauro Paladini, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Intervengono

  • La valutazione d’impatto sui diritti fondamentali
    Prof. Edoardo Raffiotta, Università degli Studi di Milano-Bicocca
  • “Rischio inaccettabile e pratiche biometriche vietate”
    Prof. Anna Carla Nazzaro, Università degli Studi Internazionale di Roma
  • Il valore economico dei dati personali
    Prof. Angelo Di Gregorio, Università degli Studi di Milano-Bicocca
  • Rischio di impatto dei sistemi di AI di area legale
    Prof. Lucilla Gatt, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli
  • Decisioni automatizzate tra AI Act e GDPR
    Prof. Salvatore Orlando, Sapienza Università di Roma
  • Il problema della responsabilità civile
    Prof. Fabrizio Criscuolo, Sapienza Università di Roma

Presiede e conclude

  • Le sfide delle AI e il ruolo del Garante Privacy
    Prof. Pasquale Stanzione, Pres. Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Redazione Key4biz

