Il prossimo 10 ottobre 2025, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si terrà il XII Convegno annuale del Centro Studi Diritto nuove T<ecnologie DNT® – diretto dal Prof. Emilio Tosi, dal titolo “AI Act e GDPR nel prisma della tutela della persona“.

Promosso in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e Diritto per l’economia dell’Università di Milano-Bicocca (DiSEADE), con il patrocinio istituzionale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dell’Ordine degli Avvocati di Milano, dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e della Società italiana degli studiosi di diritto civile SISDIC – Regione Lombardia, è l’occasione di approfondire le attualissime sfide regolatorie della tutela della persona nella società dei dati e delle intelligenze artificiali.

Il Convegno si propone inoltre di lumeggiare le complesse intersezioni normative tra AI ACT e GDPR, attraverso il prisma della tutela dei diritti fondamentali della persona e dei dati personali.

L’evento si terrà dalle ore 14:30 alle 18:30.

La partecipazione è gratuita (fino ad esaurimento posti) previa registrazione obbligatoria entro il 5 ottobre.

Programma

Saluti istituzionali

Prof. Marco Orlandi , Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca

, Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca Gen. Cosimo Di Ges ù , Comandante Accademia GdF Bergamo

, Comandante Accademia GdF Bergamo Prof.ssa Camilla Buzzacchi, Direttore DiSEADE, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Apertura lavori

“Persona, dati personali, vulnerabilità digitali tra AI Act e GDPR”

Prof. Emilio Tosi, Università degli Studi di Milano-Bicocca – Direttore Centro Studi DNT®

Tavola Rotonda

Modera

Prof. Mauro Paladini, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Intervengono

“La valutazione d’impatto sui diritti fondamentali”

Prof. Edoardo Raffiotta , Università degli Studi di Milano-Bicocca

Prof. , Università degli Studi di Milano-Bicocca “Rischio inaccettabile e pratiche biometriche vietate”

Prof. Anna Carla Nazzaro , Università degli Studi Internazionale di Roma

Prof. , Università degli Studi Internazionale di Roma “Il valore economico dei dati personali”

Prof. Angelo Di Gregorio , Università degli Studi di Milano-Bicocca

Prof. , Università degli Studi di Milano-Bicocca “Rischio di impatto dei sistemi di AI di area legale”

Prof. Lucilla Gatt , Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli

Prof. , Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli “Decisioni automatizzate tra AI Act e GDPR”

Prof. Salvatore Orlando , Sapienza Università di Roma

Prof. , Sapienza Università di Roma “Il problema della responsabilità civile”

Prof. Fabrizio Criscuolo, Sapienza Università di Roma

Presiede e conclude

“Le sfide delle AI e il ruolo del Garante Privacy”

Prof. Pasquale Stanzione, Pres. Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz